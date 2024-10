La Cina lancia una linea di swap da 500 miliardi di yuan per stimolare il mercato dei capitali

La Banca Centrale Cinese ha dichiarato che inizierà ad accettare le richieste di adesione da parte delle istituzioni finanziarie a uno schema di finanziamento di nuova creazione, inizialmente del valore di 500 miliardi di yuan (70,62 miliardi di dollari), per aiutare il mercato dei capitali, come riferisce Reuters.

La People's Bank of China (PBOC) ha dichiarato che le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione di fondi e le assicurazioni possono richiedere di aderire allo schema di swap, che consente loro un accesso più agevole ai finanziamenti per l'acquisto di titoli.

Questo strumento – spiega il GlobalTimes - consente alle società di titoli, fondi e assicurazioni ammissibili di scambiare le loro partecipazioni in obbligazioni, fondi negoziati in borsa (ETF) e azioni costitutive dell'indice CSI 300 da utilizzare come garanzia per attività ad alta liquidità come i titoli di Stato e le obbligazioni della banca centrale presso la PBC.

La portata iniziale dello strumento di swap è fissata a 500 miliardi di yuan, che potrà essere ampliata in futuro in base agli sviluppi del mercato, secondo quanto reso noto dalla banca centrale cinese attraverso un comunicato.

A partire da giovedì, gli istituti finanziari idonei potranno presentare domanda.

Il governatore della PBC Pan Gongsheng ha rivelato il nuovo strumento politico durante una conferenza stampa tenutasi a Pechino il 24 settembre.

“Se i primi 500 miliardi di yuan avranno successo, potrebbero seguirne altri 500 e potenzialmente anche un terzo. Credo che sia possibile, siamo aperti a questa possibilità. I fondi ottenuti con questo strumento possono essere utilizzati solo per investire nel mercato azionario”, ha dichiarato Pan.

Il ‘sentiment’ del mercato è migliorato significativamente in seguito all'annuncio del governo cinese di adottare diverse misure politiche, tra cui lo stimolo monetario e il sostegno al mercato immobiliare, per stimolare la ripresa dell'economia.

Il fatturato combinato delle borse cinesi di Shanghai e Shenzhen ha raggiunto martedì 3,45 trilioni di yuan, superando il fatturato di 2,59 trilioni di yuan registrato il 30 settembre e toccando un nuovo massimo.

“Abbiamo piena fiducia nel raggiungimento degli obiettivi e dei compiti annuali fissati per lo sviluppo economico e sociale e nel conseguimento di uno sviluppo economico e sociale sano e duraturo”, ha dichiarato martedì Zheng Shanjie, capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme.