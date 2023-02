La doccia fredda di Scholz nel Brasile di Lula

L’Occidente sembra essere rimasto deluso perché le aspettative erano altre: avrebbe dovuto promuovere accordi commerciali in stallo, avviare nuovi partenariati e salvare l'Amazzonia.

Dopo la visita del cancelliere tedesco Olaf Scholz a Luiz Inácio Lula da Silva, in Occidente c'è stata un'improvvisa "delusione e presa di coscienza": "alcune aspettative sul nuovo presidente brasiliano potrebbero essere state più che altro velleitarie", afferma la tv tedesca Das Erste.

La Germania voleva che il Brasile fornisse all'Ucraina munizioni per i carri armati ma Lula "ha chiaramente respinto il desiderio di Scholz”.

"Il Brasile non è interessato a fornire munizioni da utilizzare nella guerra tra Russia e Ucraina. Il Brasile è un Paese di pace. Pertanto, il Brasile non vuole essere coinvolto in questa vicenda, nemmeno indirettamente", ha dichiarato Lula chiudendo la questione.

Secondo l’emittente pubblica teutonica, ciò poteva essere previsto in anticipo. Questa posizione non è solo in linea con la politica di Lula, ma anche con la politica estera del Paese nel suo complesso.

Ana Garcia, docente di relazioni internazionali e direttrice del Centro di studi politici BRICS, ha spiegato a Das Erste: "Il Brasile è un Paese che storicamente ha fatto affidamento sull'autonomia dalle grandi potenze e sullo sviluppo economico nella sua politica estera. Ciò ha a che fare con la storia del Paese e con il suo ruolo di leader regionale, soprattutto per i Paesi in via di sviluppo. Soprattutto, segue un approccio pragmatico. Il Brasile non si è mai allineato saldamente a nessun blocco o centro di potere. Non è una novità”.



Durante i suoi primi due mandati presidenziali, nei primi anni 2000, Lula ha perseguito una strategia multipolare e ha sempre sostenuto buone relazioni con tutti gli attori globali, che si trattasse dell'Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUR), dei BRICS e del G20.

Già prima della sua ultima elezione a presidente, la posizione di Lula sul conflitto in Ucraina aveva suscitato "perplessità in Occidente". In un'intervista alla rivista statunitense Time ha infatti accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelenski e la NATO di aver scatenato il conflitto.

Tuttavia, secondo Das Erste, Lula ha fatto "marcia indietro". L'incontro con Scholz è stato seguito da un comunicato stampa congiunto di condanna delle azioni della Russia. Dove il leader brasiliano ha sottolineato che la Russia ha commesso un "classico errore" e ha agito "in modo sbagliato".

In ogni caso Lula ha insistito sul fatto di voler lavorare per il raggiungimento della pace. Dal punto di vista del Brasile, la mossa non sembra così "inverosimile" come potrebbe sembrare a prima vista. In passato, Lula ha ripetutamente portato al tavolo dei negoziati parti in conflitto, sia in America Latina che in Medio Oriente. Nei prossimi viaggi a Washington e a Pechino, nei prossimi mesi, intende "sondare il terreno" per possibili negoziati. Secondo Lula, spetta ora alla Cina sposare la causa e fornire assistenza.

Ana Garcia osserva: "Non è un'idea ingenua. È così che Lula si è posizionato in altre situazioni di tensione internazionale. Forse non è troppo sperare che la Cina svolga un ruolo significativo, perché ha già i suoi problemi da risolvere e le tensioni tra Occidente e Cina sono notevoli. Possibili partner potrebbero essere anche la Turchia, l'India e il Sudafrica".

All'inizio il tema non ha avuto risonanza nella stampa brasiliana. In ogni caso, all'interno del Paese Lula ha altre preoccupazioni. Il tentativo di occupare gli edifici governativi di Brasilia da parte dei sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro e i modi per colmare la profonda divisione ideologica del Paese devono essere indagati.



I disordini si stanno diffondendo anche nella regione, soprattutto nel vicino Perù, impantanato in una profonda crisi politica. "Il costruttore di ponti vorrebbe avere successo anche lì. Una cosa è certa: Lula ha chiarito che intende svolgere un ruolo significativo sulla scena regionale e globale. Secondo Das Erste, i disaccordi sulla "questione ucraina" non significano che il Brasile non sia un partner per la Germania.