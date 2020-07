La scrittrice Sneifer sull'invito di Padre Elias al Papa a recarsi in Siria: Rimosso il velo sulle miserie e ingiustizie che uomini e donne subiscono in Medio oriente

La nota scrittrice libanese, che ha vissuto gli anni della guerra civile nel suo paese dal 1975 al 1990, il suo ultimo lavoro "Une femme dans la tourmente de la Grande Syrie", ha scritto una lettera di ringraziamento al sacerdote siriano Padre Elias Zahlaoui sul ruolo dei cristiani in Medio Oriente.Padre Elias, sacerdote siriano, ha scritto, senza risposta, a Papa Francesco, diverse lettere( qui qui alcune pubblicate da noi) per chiedergli un gesto forte, di distacco dal potere, rappresentato in primis dagli USA, proprio in merito alle vicende siriane degli ultimi anni, denunciando la guerra di aggressione contro il paese arabo.La lettera che segue di Sneifer tocca punti dolenti, il ruolo dei cristiani in Siria come in Medio Oriente, la convivenza pacifica tra etnie e religioni, il secolarismo e il laicismo degli Stati. La fine delle divisioni storiche soprattutto tra gli stessi cristiani.Ringraziamo Padre Elias per l'invio di questa missiva.In un momento in cui stiamo soffocando, quale alito d'aria porta la tua lettera indirizzata al Papa dove gli poni la domanda: "Credi ancora nella sopravvivenza di Gesù Cristo nel mondo arabo? E lo inviti a venire in Siria.Il tuo vibrante invito arriva a squarciare il velo più profondo delle miserie e delle ingiustizie che uomini e donne attraversano nella nostra regione. Con la sua grande audacia, illumina la via dei cristiani e risveglia la loro fede sia in Iraq, in Palestina, in Libano, in Siria o in Egitto, ricordando loro il significato della loro missione sublime: brillare in una terra di diversità.Sono una donna della generazione della guerra libanese e il mio messaggio è tratto dal profondo di questo passato. Abbiamo ascoltato, anno dopo anno, discorsi dal sapore tanto violento quanto superficiale, costruiti su narrazioni storiche strumentalizzate e mitologie del passato diffuse da "falsi cristiani".Poiché ambiziosi signori della guerra, senza scrupoli, hanno suscitato le passioni dell'identità per convincerci che siamo soprattutto minoranze su questa terra, vittime eterne, perseguitate per secoli; poiché ci è stato detto che per esistere, dobbiamo dominare, isolare, persino eliminare l'altro; da quando abbiamo parlato di cristiani in Oriente, una barriera contro l'Islam in prima linea in Occidente, la tentazione di una "casa nazionale cristiana" alleata di Israele ha guadagnato terreno. Questi "falsi cristiani" vogliono essere come i figli di Caino, fanatici, odiosi e dottrinari, al fine di duplicare il loro modello altrove, promotore della supremazia, esclusione dell'intolleranza e dell'ingiustizia! Un demone che interferisce nell'oscurità delle nostre coscienze.Ma cos'è il cristianesimo? Escludere trasformando la sua croce in una spada? Arrendersi alla paura e all'isolamento? Deve cedere al richiamo di denaro e potere? Consiste nel seguire ciecamente un'istituzione?Non si può immaginare l'entità del danno di una guerra causato dalle ideologie basate sulle identità in calo, se non abbiamo sperimentato questo inferno di dolore che gli uomini possono infliggere agli uomini. Cosa rimane di noi? Cosa rimane delle nostre radici? Oggi mi rendo conto di ciò che l'odio, la violenza e la paura ci hanno portato via. Ci hanno divorato a poco a poco dall'interno, in silenzio. E qui siamo estranei a noi stessi sulle nostre terre. Sembriamo carcasse senza anime erette in un deserto - una volta fertile mezzaluna - secondo i venti che soffiano altrove. Gli spaventapasseri che corvi e rapaci non temono più."La radice è un fiore che disdegna la sua gloria" scrive Khalil Gibran. Per la fermezza della tua fede, assomigli a questa radice e il tuo messaggio, come un fiore, profuma con il suo profumo di verità terra e cielo siriani. Ci ricorda che esiste ancora una luce anche nelle profondità dell'oscurità e ci invita a riscoprire le nostre radici.Tornare alle nostre radici non è un pio desiderio. Il percorso è aperto È la nostra geografia che la traccia. Per più di due millenni, le nostre radici sono state lì, ancorate nelle cavità delle sue valli e montagne, nelle sue pianure, città e campagne. Sono solidi a dispetto di tutte le guerre commesse o subite e a dispetto delle sofferenze subite dopo gli scismi, i litigi teologici e il sacco di Costantinopoli, questo 13 aprile 1204, quando i crociati occidentali hanno preso d'assalto, la "Seconda Roma" capitale dell'Impero bizantino e massacrato altri cristiani.Se siamo gli eredi di una storia di conflitti e divisioni, dovremmo essere i continuatori?perché il tuo atto di coraggio sia solo una scintilla fugace, queste radici devono continuare a sostenere i rami, parlare alle foglie e portare frutti e fiori che nutrono il mondo intero. Come? "O" Cosa? affermando ogni giorno che i cristiani - greco-ortodossi, caldei, siriaci, copti, maroniti, greco-melchiti, assiri, armeni, ecc. - appartengono a questa terra, la culla di Gesù Cristo.È giunto il momento che questi cristiani, tutti i cristiani della nostra regione, di tutte le Chiese: copta, bizantina, siriaca, nestoriana, cattolica, riparino le loro ferite storiche. Sono gli elementi di un singolo mosaico, una singola opera. Hanno costruito insieme questo Oriente. Le loro radici sono comuni.Riscoprire le nostre radici significa anche non soccombere alla paura degli altri ma vivere nella diversità senza attenuare la ricchezza dei nostri contributi. Alcuni spiriti maligni, attori del deserto intellettuale che si espande, vogliono nascondere l'eredità araba cristiana, come evidenziato da circa 50.000 manoscritti. Fu costruito nel corso dei secoli da sacerdoti, scienziati, politici, artisti o letterati. I nostri antenati furono anche i pionieri del rinascimento arabo in tutti i campi: letterario, lingua, poesia, scienza, pensiero politico. Avevano le capacità di contribuire al rinnovamento di questo mondo arabo. Qualcosa che la gioventù di oggi, cristiana o musulmana, ignora allegramente.Libano, Siria, Iraq, Palestina sono le nostre terre ma non esclusivamente le nostre. Questi paesi non esisteranno senza di noi. Né esisteranno con noi soli. La nostra regione non può appartenere a una comunità, una festa o un clan. Deve appartenere a una comunità di valori attorno alla quale è possibile riunirsi. Isolarci è morire. Imitare i modelli di esclusione è perire.Questo è il motivo per cui trovare le nostre radici è saper conciliare laicità e fede perché solo uno stato di diritto può proteggere i suoi cittadini, tutti i suoi cittadini; è rifiutare i modelli politici basati sull'esclusione e l'odio; sta abbattendo le pareti dell'apartheid che sono così estranee alla nostra cultura. Tornare alle nostre radici è affrontare le forze della finanza e del dominio che consegnano la regione ai più corrotti, ai più violenti.Ma trovare le nostre radici è soprattutto e soprattutto trovare la nostra anima portando il messaggio d'amore di Gesù Cristo in tutto il suo splendore mentre ci si rende conto che questo messaggio non è né debolezza né sottomissione ma richiede forza e convinzione. Di fronte alla vertiginosa perdita di significato del nostro tempo, trovare l'anima cristiana è ricordare che Gesù Cristo non ha mai fatto affidamento sugli strumenti temporali del potere e non ha mai versato sangue per rigenerare il Umanità. Riscoprire la nostra anima significa rinascere armati del miracolo della sua Croce e della sua risurrezione.Regina SneiferParigi, 09/07/2020