Lavrov avverte che terroristi travestiti da "rifugiati" stanno cercando di infiltrarsi nei paesi vicini

A margine della conferenza sul vicinato afgano a Teheran, il ministro degli Esteri russo ha affermato che "i gruppi terroristici internazionali, tra cui al-Qaeda e Daesh, in Afghanistan sono manipolati dall'estero".

Ha sottolineato: "Ovviamente, senza una lotta decisiva contro la produzione e il contrabbando di droga e contro i gruppi terroristici internazionali, che si accalcano in Afghanistan e vengono manipolati dall'esterno, è difficilmente possibile plasmare una normale politica estera, specialmente con i Paesi vicini, che sono principalmente presi di mira da queste forze distruttive."

Ha aggiunto che "la Russia ha intenzione di utilizzare tutti i meccanismi internazionali e regionali a sua disposizione a questo proposito, comprese le risorse delle Nazioni Unite, l'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, l'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva e altri accordi multilaterali.

Lavrov ha anche detto che "l'ordine del giorno è ora di fermare e controllare i flussi migratori dall'Afghanistan", poiché "sotto l'etichetta di rifugiati, elementi terroristici e criminali possono, e stanno già cercando di infiltrarsi nei paesi vicini".

Il ministro degli Esteri russo ha concluso che "questo obiettivo può essere raggiunto solo creando condizioni di vita normali in Afghanistan", sottolineando che "in futuro, questo diventerà un presupposto importante per il graduale ritorno degli afghani nella loro patria".

Il giornale statunitense "The New York Times" ha dichiarato alla fine di agosto che "Daesh e al-Qaida possono ancora creare scompiglio in Afghanistan, e competono per il reclutamento e i finanziamenti".