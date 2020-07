"Le grandi aziende farmaceutiche non saranno ritenute responsabili degli effetti collaterali del vaccino per il Covid-19"

* - Traduzione de LantiDiplomaticoUn alto senior del gigante farmaceutico AstraZeneca ha confermato che la sua azienda non può affrontare azioni legali per eventuali effetti collaterali causati dal suo vaccino Covid. Le persone colpite non avranno opportunità di ricorrere legalmente.AstraZeneca è una delle 25 aziende farmaceutiche di tutto il mondo che stanno già testando i loro vaccini Covid sull'uomo, in preparazione per iniettarlo su centinaia di milioni di persone.Questi sono tempi di profitti per la più grande azienda farmaceutica britannica, che vale qualcosa nell'ordine di £ 70 milioni. Negli ultimi sei mesi hanno appena registrato profitti eccezionali di $ 12,6 miliardi.Ma nonostante il suo sano bilancio, AstraZeneca non è disposao a essere ritenuto responsabile di eventuali effetti collaterali del suo candidato al vaccino "fiducioso".In altre parole, la società è completamente protetta, o indennizzata, contro azioni legali da parte di persone a cui viene iniettato il vaccino e subiscono effetti negativi, indipendentemente da quanto siano gravi o di lunga durata.Gli avvocati dello studio hanno richiesto la stipula di clausole in tal senso nei loro contratti con i paesi in cui AstraZeneca ha accettato di fornire il loro vaccino Covid.La società afferma che, senza tali garanzie di indennità, non sarebbero incentivati ??a produrre il farmaco. E sembra che la maggior parte dei paesi abbia ceduto a questa richiesta.Ruud Dobber, un dirigente di AstraZeneca, ha detto a ll'agenzia Reuters “Nei contratti che abbiamo stipulato, chiediamo un risarcimento. Per la maggior parte dei paesi è accettabile assumersi quel rischio sulle spalle perché è nel loro interesse nazionale ''. Per "interesse nazionale", leggi "interesse del governo". Se ciò che sta accadendo è positivo per le persone reali dei paesi vaccinati è, a dir poco, una domanda aperta.Dobber ha rifiutato di nominare i paesi che hanno ordinato il vaccino dell'azienda, anche se è probabile che molte delle maggiori democrazie occidentali siano nella lista. Il governo del Regno Unito è stato impegnato in una spesa folle , comprando 250 milioni di dosi da vari abiti della Big Pharma. L'America, nel frattempo, è molto più avanti della curva qui - hanno un quadro giuridico speciale in cui nessuna società farmaceutica deve affrontare azioni legali per gli effetti collaterali dei vaccini in caso di "emergenze di salute pubblica".Questa legislazione, nota come PREP Act, è stata il prodotto di un massiccio sforzo di lobby da parte dell'industria farmaceutica americana ed è stata introdotta nonostante la forte opposizione dei gruppi di consumatori. A meno che il produttore del vaccino non ti uccida o ti ferisca intenzionalmente condotta dolosa - non puoi denunciarli.Come hanno riferito a Reuters alti funzionari dell'UE questa settimana , sono mobilitati con i produttori di vaccini per prezzo, tempistiche di pagamento e, soprattutto, responsabilità. Che nessuno voglia rimanere bloccato dalla responsabilità non è sorprendente. Pompare una popolazione piena di un vaccino sperimentale per "immunizzarli" contro una malattia che è innocua per la maggior parte delle persone, e quindi essere ritenuti responsabili delle conseguenze? Io non la penso così. I dirigenti di Big Pharma non guadagnano i salari a sette cifre che fanno per cadere in trappole del genere.Dobber ha anche aggiunto: "Questa è una situazione unica in cui noi come azienda semplicemente non possiamo correre il rischio se in ... quattro anni il vaccino sta mostrando effetti collaterali." Ah allora ok. Quindi chi si assume la responsabilità allora? L'OMS? Tirare l'altro. Politici? Non farmi ridere..Poiché esiste una garanzia virtuale che in un importante programma di vaccinazione alcune persone saranno danneggiate o addirittura uccise dal vaccino, alcuni paesi hanno istituito fondi pubblici speciali per pagare un risarcimento alle persone colpite. L'OMS sostiene questo modello di danni finanziati dai contribuenti per i richiedenti il ??vaccino.Gli Stati Uniti hanno un tale fondo, così come molti paesi europei tra cui Regno Unito, Germania, Svezia e Italia. Potrebbe valere la pena cercare il sistema pertinente nel proprio paese se si è preoccupati di prendere il vaccino. Una cosa è certa: quando si tratta di Covid-19, il capitale privato ha deciso di non voler avere nulla a che fare con le conseguenze a lungo termine delle loro vaccinazioni.*Giornalista scientifico irlandese. Ha una formazione in scienze della vita e si è laureato in genetica all'Università di Glasgow.