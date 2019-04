Le promesse di Macron non convincono. "Gilet gialli" di nuovo in piazza. 'Marche sur les média' contro la criminalizzazione del movimento

Les #GiletsJaunes défilent calmement le long de la tour #TF1 pour protester contre le traitement médiatique du mouvement. pic.twitter.com/LjVkZ7BFxA — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 27 aprile 2019

#Acte24 des #Giletsjaunes : Les Champs-Elysées font partie du secteur interdit aux manifestations. Les blindés de la gendarmerie sont déjà là pour s'assurer que cela soit respecté #ActeXXIV pic.twitter.com/5SnEe13NKK — Jonathan Moadab (@Moadab_RTfr) 27 aprile 2019

Al microfono di RT France, una delle figure di spicco dei Gilet Gialli, Jerome Rodrigues spiega lo scopo della "marcia sui media" organizzata per la manifestazione di oggi, il 27 aprile, "contro la demonizzazione dei Gilet Gialli", dicendo: " Non siamo terroristi, non siamo violenti, siamo solo persone arrabbiate ". Ed ha aggiunto: "Vorremmo essere ascoltati di più sulle nostre rivendicazioni".Il corte passa pacificamente sotto la sede del media TF1Alle 14 cominciate le manifestazioni anche aSecondo un giornalista di Les Dernières nouvelles d'Alsace, quasi mille gilet gialli si sarebbero riuniti a Place de l'Etoile, a Strasburgo, città epicentro delle manifestazioni di oggi.Le due manifestazioni parigine hanno preso il via intorno alle 13;15.A Montparnasse, Gilet gialli e sindacalisti, riuniti dall'appello della CGT, si dirigono in Place d'Italie, mentre i partecipanti alla "marcia sui media" lasciano la Casa della Radio per unirsi alla sede della CSA.