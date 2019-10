Le riserve di lingotti d'oro proteggeranno la Russia dal crollo dei prezzi del petrolio

L'economia russa è ancora legata alla produzione e alla raffinazione del greggio, e quindi la situazione del mercato può influenzarla, ha dichiarato affermato il ministro delle finanze russo Anton Siluanov in un'intervista alla CNBC . Mentre Mosca è soddisfatta dell'attuale prezzo del petrolio, i possibili disordini del mercato non comporteranno uno "shock" al suo budget.“Per questo motivo, il budget si basa su regole ì che tengono conto di un prezzo del petrolio di $ 42 al barile. E indipendentemente da come andranno le cose con il prezzo del petrolio, saremo in grado di finanziare i nostri obblighi perché abbiamo accumulato sufficienti riserve auree, oltre il sette percento del PIL", ha spiegato il ministro."Pertanto, anche se i prezzi del petrolio si porteranno a $ 30 al barile o $ 20 al barile saremo in grado di onorare i nostri obblighi per tre anni senza shock o difficoltà per il nostro budget."La Russia ha attivamente riempito le sue casse di oro, dopo aver aggiunto circa 12 tonnellate di metallo prezioso alle sue riserve a settembre. Attualmente, le riserve d'oro totali della Russia ammontano a 72,1 milioni di once troy (2.242,56 tonnellate) e valgono circa $ 108 miliardi, secondo gli ultimi dati della banca centrale.Le riserve internazionali del paese, che includono valuta estera e altre attività liquide, hanno superato l' 11 ottobre i $ 535 miliardi.