Lettera aperta al presidente del Cile, Sebastián Piñera, del giudice Baltasar Garzón

Signor Presidente:

sono Baltasar Garzón, il giudice spagnolo che ha ordinato l'arresto di Augusto Pinochet a Londra il 16 ottobre 1998. Non la conosco, né ho mostrato interesse nel farlo. Sì, l'ho fatto con tutti gli altri presidenti democratici del suo paese, che amo così tanto. Forse a causa del mio amore per il popolo cileno e per la difesa che ho sempre fatto delle vittime, della mia difesa dei popoli originari e dei più vulnerabili, ho deciso di dirigere questa lettera con profondo dolore e indignazione per ciò che sta accadendo in Cile.

Signor Presidente, sembra che cilene e cileni abbiano detto abbastanza. E lo dicono forte e chiaro. È un focolaio sociale spontaneo che non è diretto da nessun partito politico. Una semplice protesta studentesca per l'aumento del biglietto della metropolitana, gravemente repressa dalla polizia, Carabineros de Chile, fu la miccia che accese la rabbia e la frustrazione accumulate in quasi trent'anni. Sono stati gli esecutori di una misura politica ordinata dal loro governo.

Signor Presidente, sarà conveniente per me che, sotto il presunto miracolo economico che molti attribuiscono a Pinochet, un modello di sviluppo sostenuto dalla transizione cilena e dalla successiva democrazia, risiede nella triste storia di essere uno dei dieci paesi più disuguali al mondo, stesso livello del Ruanda, secondo l'indice Gini applicato dalla Banca Mondiale. È vero che c'è sviluppo e ricchezza nel paese, ma solo per una piccola élite politica e imprenditoriale. Allo stesso modo, il Cile ha anche cifre macroeconomiche imbattibili, con una crescita sostenuta per decenni, ma con un progressivo e costante impoverimento e indebitamento della stragrande maggioranza dei cittadini, che quest'anno ha raggiunto il suo massimo storico, secondo la stampa e la stessa Banca Centrale. Il suo paese, signor Presidente, è entrato anche anni fa nel club selezionato delle nazioni ricche, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), come un nuovo paese sviluppato, con alti livelli di produttività e competitività, ma, ancora una volta, a costo dei salari bassi per i lavoratori e protezione sociale quasi assente.

Come massima autorità politica, dovrebbe sapere che la Costituzione attualmente in vigore in Cile è stata adottata nel mezzo di una dittatura militare, tenendo un referendum che ha avuto luogo mentre gli uomini di Pinochet torturavano, assassinavano e facevano scomparire avversari politici. Quella Costituzione ha subito diverse modifiche per rendere possibile la transizione e poi l'entrata in democrazia, ed è stata successivamente riformata innumerevoli volte, ma il suo spirito e orientamento rimangono gli stessi. Non esiste uno Stato di diritto "sociale" e democratico, ma uno stato di diritto "liberale" o "neoliberale" o "sussidiario". Ciò implica che, con le eccezioni, i servizi pubblici dello Stato sono di scarsa qualità, progettati per persone con risorse scarse o povere, quindi chiunque voglia accedervi in ??condizioni adeguate, deve rivolgersi al mercato. Questo è il caso dell'educazione, della salute, delle pensioni, dei trasporti e di una lunga eccetera. In realtà, nonostante gli sforzi di alcuni governi progressisti, non esiste uno Stato sociale. Nella logica neoliberista, lo Stato deve essere piccolo, il più piccolo possibile, quindi se qualcuno vuole accedere a servizi di qualità, deve pagarli con le proprie risorse, trasformando così i cittadini in semplici consumatori di servizi privati.

Ecco perché, signor Presidente, negli ultimi anni sono state osservate le proteste degli studenti delle scuole secondarie e universitarie, dei pensionati, dei lavoratori che rivendicano un salario di sussistenza, senza che le loro richieste siano state debitamente soddisfatte.

Il malcontento, la mancanza di aspettative, l'indifferenza delle autorità e le loro promesse non mantenute, insieme agli scandali di corruzione milionari di grandi compagnie, di politici, incluso l'Esercito, dello stesso corpo dei Carabineros del Cile e, ovviamente, non sono stati evidenti di lei stesso. Viene accusato di essersi arricchito illegalmente nella dittatura ed aver eluso le tasse immobiliari per trenta anni. Tutto ciò ha significato che un leggero aumento del prezzo della metropolitana è stato il calo che ha traboccato il vetro, insieme a una repressione incontrollata e brutale della polizia degli studenti secondari.

La violenza genera violenza

Potrebbe non piacere ascoltarlo, ma lei, come presidente, deve affrontare una protesta sociale senza precedenti nella democrazia, e con gli eredi neoliberisti di Pinochet che attualmente governano il paese, non ha trovato una via d'uscita migliore che attuare una strategia che conosce molto bene: invocare l'esercito in modo che i militari escano di nuovo per reprimere il popolo.

Inutile dire che la violenza genera più violenza, che non si può combattere il fuoco con la benzina, che con l'esercito sulla strada prima o poi ci saranno gravi feriti e più morti. L'esercito non è pronto a controllare l'ordine pubblico, ma a fare la guerra, a piegare il nemico o distruggerlo. Ogni volta che i militari escono, anche se si tratta di "combattere" o “lottare” in una presunta guerra al crimine, le cose sono solo peggiorate. Il crimine, i saccheggi e gli eccessi non cessano, ma aggiungono violenza di Stato, che viene esercitata indiscriminatamente e poi nascosta nel peggiore dei modi per garantire l'impunità. Ma, signor Presidente, lei e il governo che guida avete torto sull'obiettivo: il popolo non è il nemico ma la vittima, e il popolo deve essere protetto e non punito con misure eccezionali.

"Abbiamo perso la paura!", Dicono cilene e cileni sui social network, "Il Cile si è svegliato!" È uno degli slogan di questo movimento sociale spontaneo che sta già iniziando a organizzarsi. "Questo è solo l’inizio!”, Dicono gli altri. "Dobbiamo continuare!", Dice un agricoltore quando vede come, di fronte alle proteste, quel fiume secco ieri scorre oggi dopo che un'importante compagnia ha rilasciato l'acqua ingiustamente sequestrata da coloro che sussistono dall'agricoltura.

Da parte nostra, continuiamo e resteremo molto attenti a ciò che sta accadendo in Cile. Sappia che le violazioni dei diritti umani che vengono commesse e i crimini commessi contro la popolazione civile, questa volta non rimarranno impuniti perché, oltre all'ufficio del procuratore del Cile e all'Istituto Nazionale dei Diritti Umani, esiste la giurisdizione universale , c'è il Tribunale Penale Internazionale, il Sistema Interamericano per i Diritti Umani e una comunità internazionale attenta e vigile, che non consentirà di ripetere gli orrori del passato in Cile.

Non dubiti, signor Presidente, che non siamo dell'opinione del Segretario Generale dell'OSA, che incolpa tutto ciò che accade in America Latina su Cuba, Venezuela, Rafael Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández e coloro che non sono d'accordo con l'onda neoliberista che di nuovo con il patrocinio del nord, come accaduto negli anni '70, devastano il continente. Questa volta non saremo ingannati o umiliati da coloro che vogliono nuovamente sopraffare e porre fine alla resistenza democratica e all'espressione del popolo.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)