L'Italia acquista 13 jet da addestramento M-345 prodotti da Leonardo

Le ambizioni dell'Italia di ospitare una scuola di addestramento al volo all'avanguardia per i piloti di tutto il mondo sono state potenziate, grazie a un ordine di 13 nuovi jet da addestramento M-345 del gigante della difesa locale Leonardo.

I nuovi aerei, che hanno un prezzo di 338 milioni di dollari, si uniranno ad altri cinque già ordinati e contribuiranno agli sforzi per sostituire 137 velivoli da addestramento MB-339 che sono in servizio dal 1982.

Il nuovo velivolo, che sarà consegnato a partire dal prossimo anno e farà parte di una richiesta di 45 aeromobili, si unirà ai 18 M-346 addestratori avanzati dell'Aeronautica Militare italiana nella base di Galatina vicino a Lecce, nel sud Italia. Alimentato da un motore turbofan Williams FJ44-4M-34, l'aereo competerà con gli equivalenti addestratori di base turbo prop sui costi operativi, ha dichiarato Leonardo.

Mentre l'attività di Galatina si espande, l'Aeronautica militare italiana dovrebbe spostare i suoi istruttori M-346 in una nuova base a Decimomannu, sull'isola italiana della Sardegna, raddoppiando così i siti di addestramento in Italia, pur mantenendo i suoi MB-339 - e successivamente il nuovi M-345 - a Galatina.

Separatamente giovedì, una fonte di difesa italiana ha dichiarato a Defense News che una joint venture a lungo pianificata tra il cantiere navale italiano Fincantieri e il francese Naval Group sarà ufficialmente firmata a bordo di una fregata italiana. L'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono e l'amministratore delegato del gruppo navale Hervé Guillou si incontreranno per formalizzare l'accordo annunciato in ottobre per creare una joint venture 50-50 per costruire e commercializzare navi da guerra, nonché condividere catene di approvvigionamento, ricerca e test.

La joint venture, che avrà sede a Genova, in Italia, lavorerà anche ai piani per una nuova corvetta da pattuglia europea da 3.000 tonnellate, rivela la fonte.