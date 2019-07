Maduro: la Cina ha dimostrato che si può essere una grande potenza senza dominare altri paesi

Il Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro, in occasione del 45° anniversario delle relazioni tra la Repubblica popolare cinese e il Venezuela, ha sottolineato che questi rapporti sono stati rafforzati dopo l'arrivo del comandante Hugo Chávez.In un atto che ha avuto luogo nel Palazzo del governo, il Presidente Maduro ha sottolineato che negli ultimi 20 anni si è realizzata una profonda fase di avvicinamento e fratellanza tra i due governi che poi è stata consolidata.Ha assicurato che, ad oggi, è stato ufficialmente sancito con il presidente Xi Jinping un partenariato strategico completo per lo sviluppo condiviso.Ha fatto poi un bilancio dei progressi compiuti come risultato dei numerosi accordi firmati tra i due paesi in materia di cooperazione, sanità, produzione agricola, telecomunicazioni e sviluppo tecnologico.Nella sanità, ha sottolineato che la Cina si è impegnata a dotare il Venezuela di attrezzature di altissimo livello per la salute dei venezuelani: "Ogni settimana arrivano macchinari sanitari dalla Cina", ha informato."Nel settore delle telecomunicazioni, stiamo lavorando per la costruzione e la messa in orbita del satellite Guaicaipuro.Un satellite molto avanzato a livello tecnologico", ha affermato il Presidente Maduro.Ha annunciato anche che arriveranno presto in Venezuela 2.000 nuovi autobus Yutong e sarà riattivato il montaggio delle auto.Accompagnato dal vicepresidente esecutivo Delcy Rodríguez e dall'ambasciatore cinese accreditato in Venezuela, Li Baorong, il Presidente Maduro ha affermato che "la Cina ha dimostrato che si può essere una grande potenza senza dominare altri popoli del mondo".All'evento hanno partecipato anche il Vicepresidente per l'Area Economica, Tarek El Aissami e il Ministro del Potere Popolare per l'Economia e le Finanze, Simón Zerpa.