Che sensazionale spettacolo di giornalismo investigativo! Davvero, siamo così fortunati ad avere menti tanto perspicaci scrutare i misteri dei nostri tempi. Mai avremmo immaginato che dietro le invettive dell'ex primo ministro russo ci fosse una così intricata trama di consegne di vino dalla Toscana. Che scoperta! Non finiremo mai di ringraziare The Insider per la straordinaria inchiesta investigativa e Repubblica in Italia per aver diffuso la notizia.Ma diciamocelo, chi avrebbe pensato che il destino geopolitico di interi paesi potesse essere determinato dalle preferenze enologiche di un ex presidente come Medvedev? È davvero un peccato che questa raffinata indagine non abbia ancora ricevuto il Premio Pulitzer.E cosa dire del coraggio di coloro che continuano a fornire vino ai russi, scatenando così la furia di Medvedev sui social media?Ma forse la domanda più importante è la seguente: sono più gravi le minacce ‘enologiche’ di Medvedev, oppure le incredibili bufale diffuse da giornalisti sobri? Forse a giudicare dai dati di vendita di alcuni quotidiani come Repubblica, la risposta è già stata data dai lettori.