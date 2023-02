Ministero degli Esteri di Pechino: la Cina rimarrà il difensore della pace nel mondo

La Cina non cercherà mai l'egemonia e l'espansione, né rivendicherà una sfera di influenza o si impegnerà in una corsa agli armamenti, ma rimarrà sempre un convinto difensore della pace nel mondo. Queste i concetti espressi da Qin Gang, ministro degli Esteri cinese, secondo quanto riportato dal Quotidiano del Popolo.

Qin Gang ha fatto questa dichiarazione pronunciando il discorso di apertura del Forum di Lanting sul tema "Iniziativa di sicurezza globale: la proposta della Cina per affrontare le sfide della sicurezza", durante il quale è stato rilasciato ufficialmente il documento che delinea l'Iniziativa di sicurezza globale della Cina.L'Iniziativa per la Sicurezza Globale sostiene la visione di una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile e sostiene un nuovo percorso per la sicurezza che include il dialogo invece del confronto, la partnership invece del pensiero basato sui blocchi e il perseguimento di risultati vantaggiosi per tutti invece di un gioco a somma zero, ha aggiunto Qin Gang.Il documento incarna i principi fondamentali del concetto di comunità di un unico destino per l'umanità ed è stato ampiamente accettato dalla comunità internazionale. Finora, più di 80 Paesi e organizzazioni regionali hanno espresso la loro approvazione e il loro sostegno, ha sottolineato Qin Gang. Il documento di massima dell'Iniziativa di Sicurezza Globale della Cina elenca le idee e i principi principali dell'iniziativa, identifica le priorità, le piattaforme e i meccanismi di cooperazione e dimostra la responsabilità e l'impegno della Cina nel preservare la pace nel mondo e la ferma determinazione a proteggere la sicurezza globale, ha spiegato Qin Gang.Il diplomatico di Pechino ha aggiunto che le 20 aree prioritarie di cooperazione elencate nel documento possono essere riassunte come il mantenimento del ruolo centrale delle Nazioni Unite nella gestione della sicurezza, la promozione del coordinamento e dell'interazione intelligente tra le grandi potenze, la promozione della risoluzione pacifica delle questioni calde attraverso il dialogo, la risposta efficace alle sfide della sicurezza nelle aree tradizionali e non tradizionali e il rafforzamento del sistema e della capacità di gestione della sicurezza globale.

"L'iniziativa per la sicurezza globale è radicata nella straordinaria cultura tradizionale cinese, in cui la pace è apprezzata sopra ogni altra cosa, e deriva dalla politica estera pacifica e indipendente e dalla pratica della Cina", ha aggiunto.



"La Cina non ha mai provocato conflitti o guerre e non si è mai impossessata di un centimetro di terra altrui. A tutt'oggi, la Cina rimane l'unico Paese al mondo che ha sancito nella sua Costituzione l'impegno a perseguire con fermezza la via dello sviluppo pacifico", ha affermato Qin Gang, sottolineando che, a prescindere dal livello di sviluppo raggiunto, la Cina non cercherà mai l'egemonia, l'espansione e le sfere di influenza, non si impegnerà in una corsa agli armamenti, ma rimarrà sempre un fermo difensore della pace nel mondo.



"La sicurezza è un diritto di tutti i Paesi. Non è una prerogativa di alcuni Stati, e certamente la parola decisiva in questa materia non deve essere lasciata ai singoli Paesi. L'Iniziativa di Sicurezza Globale intende servire gli interessi dei popoli del mondo e proteggere la loro tranquillità. L'unità e la cooperazione della comunità internazionale sono necessarie per far progredire l'iniziativa insieme", ha aggiunto Qin Gang.



Per quanto riguarda l'escalation della crisi ucraina, Qin Gang ha dichiarato che la Cina continuerà a promuovere i colloqui di pace, a condividere la propria saggezza per una soluzione politica della crisi e a collaborare con la comunità internazionale per promuovere il dialogo e la consultazione, nonché per affrontare le preoccupazioni di tutte le parti e raggiungere la sicurezza comune.



Allo stesso tempo, la Cina invita i Paesi interessati a smettere immediatamente di gettare benzina sul fuoco, a smettere di incolpare e scaricare le responsabilità sulla Cina e a smettere di alimentare il clamore stile "oggi Ucraina, domani Taiwan”, ha affermato Qin Gang.

Per realizzare la sua visione, la Cina è disposta a perseguire "la cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di sicurezza con tutti i Paesi e le organizzazioni internazionali".

In questo modo, il governo cinese intende "sostenere e potenziare" il meccanismo e l'architettura di cooperazione regionale in materia di sicurezza incentrati sull'ASEAN e aderire all'approccio di costruzione del consenso dell'ASEAN. Intende inoltre stabilire congiuntamente un nuovo quadro di sicurezza in Medio Oriente, sostenendo i Paesi mediorientali a rafforzare il dialogo e migliorare le relazioni, attraverso organismi come la Lega degli Stati Arabi (LAS) e altre organizzazioni regionali "per svolgere un ruolo costruttivo".

Il gigante asiatico intende inoltre assistere l'Unione Africana nella risoluzione dei conflitti regionali, nella lotta al terrorismo e nella salvaguardia della sicurezza marittima. Per quanto riguarda i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, Pechino intende sostenere l'attuazione attiva degli impegni stabiliti nella Proclamazione dell'America Latina e dei Caraibi come Zona di Pace.