"Credo che gli iniziatori e gli autori del sabotaggio sul Nord Streams debbano essere ritenuti responsabili. Qui non esiste alcuna prescrizione” lo ha affermato il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin, in merito al sabotaggio sul Nord Stream, in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia TASS.

Il presidente della Duma ha ricordato che sono passati due anni dall'attacco terroristico al Nord Streams. Le indagini di Germania, Danimarca e Svezia sono state finora infruttuose, mentre alla Russia è stato impedito di partecipare, sottolineando che "non possono dare la colpa a un gruppo filo-ucraino e a dei sommozzatori civili. Non abbiamo fiducia in tali indagini".

Secondo Volodin, dietro l'esplosione del Nord Stream ci sono Washington e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in persona, poiché era redditizio privare l'Europa occidentale del "gas russo a basso costo".

Inoltre, ha osservato che "la Germania è quella che ha sofferto di più: l'economia è caduta in recessione, il PIL è diminuito, il modello di produzione è andato in tilt e il numero di fallimenti nel Paese ha raggiunto un livello record negli ultimi anni".