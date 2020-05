Nonostante la pandemia, la fortuna dei miliardari americani è cresciuta di 282 miliardi di dollari

Tra il 1 gennaio 2020 e il 10 aprile 2020, 34 dei 170 miliardari più ricchi della nazione(USA ndt) hanno visto aumentare la loro ricchezza di decine di milioni di dollari. Otto hanno visto il loro patrimonio netto aumentare di oltre $ 1 miliardo .

A partire dal 15 aprile, la fortuna di Jeff Bezos era aumentata di circa $ 25 miliardi rispetto al 1 gennaio 2020 . Questa impennata della ricchezza senza precedenti è maggiore del Prodotto interno lordo dell'Honduras, $ 23,9 miliardi nel 2018.

Tra il 18 marzo e il 10 aprile 2020, oltre 22 milioni di persone hanno perso il lavoro mentre il tasso di disoccupazione è salito al 15 percento. Nelle stesse tre settimane, la ricchezza dei miliardari americani è aumentata di $ 282 miliardi, con un guadagno di quasi il 10%.

La ricchezza dei miliardari è rimbalzata rapidamente dopo la crisi finanziaria del 2008. Tra il 2010 e il 2020, la ricchezza del miliardario americano è aumentata dell'80,6 per cento, oltre cinque volte l'aumento della ricchezza mediana per le famiglie statunitensi .

Tra il 1990 e il 2020, la ricchezza del miliardario americano è cresciuta dell'1,130 percento , un aumento di oltre 200 volte superiore alla crescita del 5,37 percento della ricchezza mediana degli Stati Uniti.

Misurati come percentuale della loro ricchezza, gli obblighi fiscali dei miliardari americani sono diminuiti del 79% tra il 1980 e il 2018 .

Durante la pandemia del nuovo coronavirus, tra il 18 marzo e il 10 aprile 2020, oltre 22 milioni di persone hanno perso il lavoro e il tasso di disoccupazione è cresciuto fino al 15% , mentre la fortuna dei miliardari americani è cresciuta a $ 282 miliardi - quasi il 10% - nello stesso periodo, secondo le stime dell'Istituto statunitense per gli studi politici ( IPS ).Il recente studio dell'agenzia ha concluso che il fondatore di Amazon Jeff Bezos , così come Bill Gates e Warren Buffet "continuano a possedere la stessa fortuna di poco meno di tutte le famiglie statunitensi messe insieme". "Nel frattempo, si stima che il 78% delle famiglie vive con uno stipendio, mentre il 20% non ha un patrimonio netto se non addirittura negativo", osservano i ricercatori.Otto miliardari - Jeff Bezos, Elon Musk, MacKenzie Bezos, Eric Yuan, Steve Ballmer, John Albert Sobrato, Joshua Harris e Rocco Commisso - hanno aumentato il loro patrimonio netto di oltre $ 1 miliardo tra il 1 gennaio e il 10 aprile, secondo l'istituto.Colui che ha beneficiato di più durante la pandemia è stato il fondatore e CEO di Amazon. Entro il 15 aprile, la fortuna di Bezos è aumentata di $ 25 miliardi dall'inizio dell'anno. Mentre entro il 10 aprile i suoi guadagni sono stati di oltre $ 10 miliardi."La ricchezza di miliardari è cresciuta in modo sorprendente negli ultimi decenni e per alcuni" speculatori pandemici "ancora più drammaticamente dalla crisi per il covid-19, anche se gli obblighi fiscali dei miliardari sono diminuiti", riassume il rapporto.In assenza di riforme e supervisione fiscali a breve e lungo termine, " la" condizione preesistente "di estrema disuguaglianza negli Stati Uniti" Non solo potrebbe sopraffare l'economia del paese, ma anche la democrazia, secondo gli autori dello studio.In sintesi i principali dati dello Studio IPS