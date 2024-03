Padre Elias Zalawi: Il mondo sull’orlo del precipizio non sorprende più nessuno

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Il sacerdote siriano cattolico della Chiesa di Nostra Signora di Damasco, Padre Elias Zalawi testimone della guerra di aggressione fomentata dall’occidente contro la Siria dal 2011, offre uno spunto di riflessione sugli scenari mondiali.

Padre Elias parte da un presupposto:

Il grande romanziere russo Dostoevskij scrisse una volta: "Se Dio muore, tutto è permesso."

Poco dopo, il filosofo tedesco Nietzsche dichiarò: "Dio è decisamente morto!” Possiamo negare che entrambi fossero lungimiranti? Bisogna essere ignoranti, o addirittura ciechi, per non riconoscere, con assoluta obiettività, che le dinamiche e le conquiste determinanti del mondo contemporaneo, per terra, per mare e per aria, hanno magistralmente fatto a meno non solo di Dio, ma anche di qualsiasi riferimento religioso, etico e, in definitiva, umano! Il fatto che il mondo contemporaneo nel suo complesso sia sull'orlo del precipizio, al punto da minacciare la sopravvivenza stessa del nostro splendido pianeta, non sorprende più nessuno.

Lascio a tutti i tipi di specialisti della storia, del pensiero, della religione, della scienza, dell'economia, della politica, dell'informatica e della strategia di terra, di mare e di aria il compito di spiegare e giustificare un mondo così ricco, ma oggi più che fragile...

Inoltre, con una domanda rimanda ad una precisazione: “questo significa che dobbiamo semplicemente tornare a Dio per salvare la razza umana e il nostro pianeta?

Sarebbe ingenuo pensarlo. Ma non credo sia affatto ingenuo ricordare che la voce di Dio si è fatta sentire, in un modo o nell'altro, sotto ogni cielo, ma più in particolare per i cristiani, così come per i nostri fratelli ebrei prima di loro e per i nostri fratelli musulmani dopo. In questi tempi tragici, vale quindi la pena di ricordare l'una o l'altra di queste manifestazioni, basate su queste tre grandi religioni.

Il sacerdote siriano parte dalla situazione attuale del mondo e riflette sulla presenza e il ruolo delle religioni, in particolare del cristianesimo e dell'islam, esplora il tema della crisi contemporanea, sottolineando la mancanza di risposte da parte delle istituzioni religiose occidentali, in particolare della Chiesa cattolica.

A tal proposito, c’è un richiamo alla storia della vigna di Naboth, un contadino ebreo ucciso per proteggere la sua terra, utilizzando questo episodio biblico come simbolo delle ingiustizie subite dal mondo arabo, in particolare dalla Palestina.

Non manca una critica il silenzio della Chiesa occidentale nei confronti degli eventi tragici, come il genocidio a Gaza, perpetrato da Israele, e sottolinea il ruolo ambiguo della Chiesa cattolica nel corso della storia.

Ricordando anche il contributo storico dell'Islam, ricorda la tolleranza e la convivialità tra musulmani, cristiani ed ebrei nei primi tempi dell'Islam. Tuttavia, esprime preoccupazione per la crescente islamofobia e per l'uso strumentale dell'Islam jihadista nell'odierna geopolitica globale.

Infine, Padre Elias invita a una riflessione critica sulla direzione presa dalla Chiesa e sulla necessità di tornare ai principi di tolleranza e giustizia, citando le parole di Gesù e suggerendo che un cammino di perdono e comprensione potrebbe contribuire a superare le divisioni e le ingiustizie nel mondo.