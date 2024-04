Il principale “fact-checker” ucraino è stato arrestato per aver aggredito un collaboratore di Grayzone

di Moss Robeson - The Grayzone

L'organizzatore ucraino-canadese di un sedicente gruppo “anti-disinformazione” - che riceve migliaia di dollari dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito e collabora con Facebook per censurare i contenuti - è stato arrestato la scorsa settimana a Capitol Hill dopo aver aggredito un collaboratore di The Grayzone.

Il 16 aprile Marko Suprun, che presenta un programma in lingua inglese per il gruppo StopFake.org e la cui moglie è stata ministro della Sanità ucraino ad interim, è stato accusato di aggressione semplice dopo aver strangolato, spintonato e calpestato il collaboratore di Grayzone Moss Robeson. L'incidente è avvenuto durante un evento anti-Russia ospitato dalla neoconservatrice Jamestown Foundation, intitolato “Russia's Rupture and Western Policy”. Robeson era pienamente accreditato e autorizzato dagli organizzatori a partecipare alla discussione.

“Questo è l'uomo! Questo è l'uomo!” Suprun avrebbe gridato, mentre costringeva Robeson nel corridoio, lo soffocava con entrambe le mani e lo spingeva a terra, rompendogli gli occhiali.

Le immagini dell'evento trasmesse in streaming mostrano che subito dopo l'aggressione, uno degli organizzatori è salito sul palco per denunciare Robeson, nato negli Stati Uniti, come “troll russo” e ha affermato che il collaboratore di The Grayzone ha deliberatamente incitato all'attacco fisico contro di lui, prima di ammonire i partecipanti a comportarsi bene: “Oggi abbiamo avuto un troll conosciuto come Moss Robeson che ha provocato uno dei nostri partecipanti ed è riuscito a metterlo nei guai. Quindi avverto tutti: fate attenzione. Non litigate con nessuno. Andatevene e basta”.

Mr. Stopfake e 'Dr. Death' onorano Bandera e la corte dei nazisti

L’organizzazione di Suprun, StopFake, si presenta pubblicamente come un’umile “organizzazione non governativa” con sede a Kiev focalizzata sul controllo dei fatti. I suoi obiettivi dichiarati includono l’implementazione di “elevati standard di educazione giornalistica in Ucraina, l’aumento del “livello di alfabetizzazione mediatica” e l’informazione del pubblico sul “pericolo della propaganda e della diffusione di informazioni false nei media”. Il gruppo insiste di non ricevere fondi governativi, affermando apertamente sulla sua pagina “Chi siamo”: “Stopfake.org non è supportato finanziariamente o in altro modo da alcuna organizzazione ufficiale ucraina o agenzia governativa”.

Ma la pretesa indipendenza editoriale del gruppo viene immediatamente contraddetta dal suo stesso sito web, che ammette solo quattro frasi dopo che StopFake è “supportato anche da… il Ministero degli Esteri della Repubblica Ceca, [e] l’Ambasciata del [] Regno Unito”.

In effetti, StopFake ha ricevuto ingenti finanziamenti non solo dal governo britannico ma anche dal National Endowment for Democracy con sede negli Stati Uniti, un’organizzazione della CIA in gran parte finanziata dal Congresso e dal Dipartimento di Stato.

StopFake è stato fondato nel 2014, ma come ha spiegato Politico nel 2017, “è stato solo dopo le elezioni presidenziali [del 2016] negli Stati Uniti – quando le fake news e gli attacchi informatici russi sono stati accusati di aver influenzato le elezioni a favore di Donald Trump – che il sito è esploso sulla scena globale”.

“Quasi da un giorno all’altro, i fondatori di StopFake sono passati da operatori secondari a star dei media internazionali”, si è meravigliato Politico, elogiando il gruppo come “‘grandi maghi’ del mondo che smentiscono le fake news”.

Con generosi finanziamenti da parte dei governi occidentali e citazioni regolari nei media tradizionali, Suprun ha sfruttato la sua posizione nel “mondo che smentisce le notizie false” per dipingere il famigerato collaboratore nazista Stepan Bandera come un eroico combattente della resistenza che semplicemente “rifiutò di cooperare” con il regime tedesco. Le sue tendenze fasciste non si fermano qui.

Non molto tempo dopo la pubblicazione dell'articolo di Politico, Suprun apparve in un campo estivo nazionalista in Ucraina insieme a una coppia di importanti leader di band neonaziste, Andriy Sereda e Arseniy Bilodub, che affettuosamente si riferivano a Suprun come uno dei loro "fratelli di sangue" - un termine affettuoso che, secondo quanto riferito, viene conferito solo a coloro che hanno completato una cerimonia in stile pagano che prevede il salasso. Oltre a servire come frontman della band suprematista bianca Perun's Axe, Bilodub è anche un leader del famigerato movimento Settore Destro (Pravyj Sektor) ed è stato descritto come "il leader spirituale dell'estrema destra ucraina".

Tra i partecipanti all'evento della Jamestown Foundation, Suprun non era certo l'unico a intrattenere tali rapporti. Tra gli altri oratori provenienti dall'Ucraina c'era l'odioso “leader dell'opposizione” russa Ilya Ponomarev, una figura politica delle unità russe infestate dai nazisti della Legione Internazionale, che fa capo al capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov. Ponomarev è anche il portavoce del dubbio “Esercito Nazionale Repubblicano” in Russia, per conto del quale ha tentato in passato di rivendicare la responsabilità degli assassinii ucraini all'interno della Russia.

Dopo che StopFake ha collaborato con Facebook nel 2020 per creare un servizio di verifica dei fatti per la popolare piattaforma di social media in Ucraina, sembrava che tali associazioni potessero tornare a perseguitare Suprun e il suo datore di lavoro. Nel tentativo di affrontare la controversia, Suprun pubblicò una lunga difesa del suo comportamento culminata con una bizzarra ammissione:

“Ho avuto persone con tatuaggi con la svastica nel mio ufficio? Di regola non esamino i corpi delle persone, ma sì. Questo fa di me un neonazista? No", ha insistito.

I legami di estrema destra di Marko Suprun in Ucraina sono, infatti, estesi e ben documentati, ma sembrano impallidire in confronto a quelli di sua moglie, Ulana Suprun. Molto prima della sua nomina nel 2016 a Ministro della Sanità ad interim dell’Ucraina, dove la sua spinta letale verso la privatizzazione le è valsa il soprannome di “Dr. Morte”, Suprun ha mantenuto stretti rapporti con una serie di violente organizzazioni neonaziste, tra cui C14, a cui è stato attribuito il merito di aver compiuto un'ondata di brutali pogrom anti-rom.

Secondo il giornalista ucraino Olekisy Kuzmenko, “i contatti di Suprun con C14 risalgono ad anni fa”. Quello che avrebbe potuto essere un grande scandalo per Facebook è stato nascosto sotto il tappeto e StopFake, che rimane uno dei suoi partner per il controllo dei fatti, ha solo raddoppiato la sua difesa di C14.

Ulana Suprun è stata descritta come una delle principali protettrici dell'attivista di estrema destra Serhii Sternenko, 29 anni, che ha guidato il massacro dei manifestanti “anti-Maidan” da parte di Settore Destro a Odessa nel maggio 2014 e ha contribuito a scatenare la guerra civile nell'Ucraina orientale. Nel marzo 2020, dopo la partnership ufficiale di StopFake con Facebook, Suprun ha dichiarato che il “mondo russo” è “una minaccia più spaventosa del coronavirus”, e ha poi acclamato Sternenko, che una volta ha accoltellato a morte un uomo, come “un esempio di quella [nuova] generazione di ucraini che può mettere ogni cosa al suo posto”. Nei mesi successivi, Suprun ha assunto la fidanzata di Sternenko come addetta stampa.

Suprun aiuta a guidare una rete fascista segreta dietro la copertura della comunità ucraino-statunitense

All'evento della Jamestown Foundation del 16 aprile a Washington DC, Moss Robeson ha cercato di interrogare Suprun circa un'ora prima dell'aggressione. “Posso sottoporle alcuni documenti dell'OUN?”. Il collaboratore di Grayzone ha chiesto a Marko Suprun, che ha tergiversato.

Come ricercatore indipendente, Robeson ha trascorso anni a studiare le attività attuali dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN), il famigerato gruppo di collaboratori nazisti che ha supervisionato l'eliminazione di oltre 100.000 polacchi ed ebrei nell'Ucraina occupata dai tedeschi.

È emerso che i Suprun sono membri giurati dell'attuale OUN-B, la fazione più radicale “banderista” dell'OUN, fondata personalmente dal fascista genocida Stepan Bandera.

Per decenni, i media tradizionali hanno ignorato l'esistenza dell'OUN-B in Ucraina e nella diaspora, ritenendo che il gruppo fosse irrilevante e defunto. Questa è stata certamente l'impressione trasmessa dal presunto esperto di “rottura della Russia” del forum della Jamestown Foundation, Janusz Bugajski, che ha visitato la sede dell'OUN-B in Ucraina all'inizio del 2024, ma che in privato ha insistito sul fatto che l'OUN-B non esiste più.

Tuttavia, testimonianze di prima mano e documentazione approfondita esaminata da The Grayzone indicano che il gruppo è stato mantenuto segretamente dai discendenti dei suoi fondatori e continua a operare nell'ombra dietro una rete di organizzazioni lobbistiche ucraine apparentemente legittime. I Suprun operano nel cuore di questa rete fascista segreta.

Secondo la stessa Ulana, ha conosciuto il suo futuro marito, Marko Suprun, in un campo ideologico banderista a Ellenville, New York, che consisteva in “workshop politici” con i leader dell'OUN-B. L'evento fu organizzato dall'Organizzazione studentesca ucraina di Mikhnovsky (TUSM), un gruppo giovanile internazionale dell'epoca della Guerra Fredda affiliato all'OUN-B e intitolato a un pioniere ultranazionalista che notoriamente sognava una Grande Ucraina etnicamente pura “dai Carpazi al Caucaso”. Molti leader contemporanei della rete OUN-B sopravvissuta nella diaspora ucraina si sono formati in questa organizzazione, che ha mantenuto accesa la fiamma del fascismo banderista molto tempo dopo la sua estinzione in Ucraina sotto le autorità sovietiche.

Nel 1984, il TUSM elesse come vicepresidente la ventunenne Ulana Jurkiw, appena un anno dopo aver guidato un sit-in al museo del campo di concentramento di Dachau per protestare contro la sua presunta parzialità anti-ucraina. Nel 1981, Jurkiw partecipò a una commemorazione del 40° anniversario della “restaurazione dello Stato ucraino” da parte di Bandera nell'Ucraina occidentale occupata dai nazisti, insieme all'ex Primo Ministro del suo effimero Stato nazista, il leader dell'OUN-B Yaroslav Stetsko - che notoriamente appoggiò “la cancellazione degli ebrei e la convenienza di portare in Ucraina i metodi tedeschi di sterminio degli ebrei”.

Dopo la morte dell'ex vice di Bandera, Yaroslav Stetsko, nel 1986, il leader locale dell'OUN-B nella città natale di Jurkiw, Detroit, divenne il presidente del governo di Stetsko in esilio, che esisteva solo sulla carta.

Cinque anni dopo, Ulana Jurkiw sposò Marko Suprun. I due si trasferirono a New York City, dove divennero attivi in un paio di “strutture di facciata” dell'OUN-B fondate all'alba della Guerra Fredda: l'Associazione della Gioventù Ucraina (CYM) e l'Organizzazione per la Difesa delle Quattro Libertà per l'Ucraina (ODFFU). A metà degli anni Duemila, Marko Suprun è entrato a far parte del consiglio di amministrazione dell'ODFFU, Inc. che possiede la “Casa delle Organizzazioni del Fronte di Liberazione Ucraino” a Manhattan - la sede dell'OUN-B negli Stati Uniti.

Nel dicembre 2013, quando le proteste anti-russe “Euromaidan” hanno iniziato a prendere piede, i Suprun si sono trasferiti a Kiev, apparentemente considerando la crisi politica come una grande opportunità. Nel febbraio 2014, Marko Suprun era già al lavoro come traduttore per il leader dell'estrema destra Oleh Tyahnybok. Poco più di un anno prima, il New York Times aveva osservato che Tyahnybok “usava infamantemente degli insulti per riferirsi alla ‘mafia ebreo-russa che governa in Ucraina’” e aveva riferito che “alcuni membri del suo partito [Svoboda] sono dei neonazisti senza mezzi termini”.

I Suprun sono stati in gran parte catapultati sotto i riflettori grazie alla loro iniziativa “Difesa Patriottica”, che ha inviato kit di pronto soccorso a battaglioni di volontari in Ucraina, compresi gruppi estremisti come Settore Destro e Azov. “Difesa Patriottica” ha avuto origine nella filiale di Manhattan dell’ODFFU e ha affittato un ufficio nel quartier generale ucraino dell’OUN-B. Nel frattempo, il Congresso mondiale ucraino guidato dai Banderisti adottò la Difesa Patriottica e assunse Ulana Suprun come direttrice delle Iniziative Umanitarie.

Nel 2016, lo status dei Suprun come coppia di potere ucraina cresciuta nella diaspora è stato consolidato quando Ulana è diventata il ministro ad interim della sanità ucraina e Marko si è unito a StopFake. Già milionari, vivevano in un appartamento di Kiev che apparteneva a un tesoriere della Fondazione ucraino-statunitense per la libertà (UAFF), un'altra "struttura di facciata" che possiede il 40% del quartier generale dei Banderisti nella capitale ucraina, secondo un rapporto finanziario dell'OUN-B. Il primo marito del loro padrone di casa, Oleh Vitovych (1967-2011), è stato uno dei primi leader di un’altra organizzazione di estrema destra in Ucraina.

Nel 2019, quando i leader dell'UAFF organizzarono un colpo di stato nell'ODFFU affinché l'OUN-B mantenesse il pieno controllo del suo edificio a Manhattan, un informatore anonimo ha presentato una denuncia sensazionale all'ufficio del procuratore generale dello Stato di New York, intitolata "UAFF Inc ?- Grandi attività finanziarie fraudolente ?-? Organizzazione fascista? -? Attività clandestine di addestramento paramilitare? -? Frode su vasta scala. Il rapporto descrive Marko Suprun come “un membro [dell’OUN-B] molto attivo”.

Il piccolo entourage dei leader ucraino-statunitensi dell'OUN-B che partecipano al forum della Jamestown Foundation dell'aprile 2024 comprendeva il presidente dell'UAFF Walter Zaryckyj, un'influente figura dell'OUN-B affiliata al TUSM, che è arrivato all'evento insieme ai Suprun. Durante una precedente visita alla sede dell'OUN-B a Manhattan, Zaryckyj aveva avvertito Robeson dell'incombente presenza di “qualcuno a Washington che farà saltare in aria te e [l'editore di The Grayzone] Max Blumenthal e tutta quella cazzo di cerchia di idioti che lavorano con i russi”.

Marko Suprun e il suo suddetto padrone di casa hanno fatto parte del consiglio di amministrazione del Centro per le relazioni USA-Ucraina di Zaryckyj. Il Centro è un altro importante fronte dell’OUN-B, fondato nel 2000 dal “braccio informativo” dell’UAFF – in altre parole, la filiale statunitense del Servizio Centrale d’Informazione Ucraino dell’OUN-B, che condivideva la sua sede internazionale con un museo privato Stepan Bandera a Londra.

Let's move on to the ???????? OUN-B leader, former NYU professor Walter "WAZ" Zaryckyj, president of the Ukrainian American Freedom Foundation (UAFF), which published the ???????? OUN-B newspaper and owns 40% of the OUN-B headquarters building in Kyiv. WAZ accused me of bugging their ???????? HQ. pic.twitter.com/9ndfTKDD4C — Moss Robeson ???????? (@mossrobeson__) October 17, 2022

Ma gli ampi legami dei Suprun con i movimenti fascisti ucraini non finiscono qui.

Nel 2012-13, il Center for US-Ukrainian Relations ha istituito un ufficio a Washington nella sede del neoconservatore American Foreign Policy Council (AFPC), con il sostegno finanziario del padre di Ulana Suprun, George Jurkiw. Un profilo ufficiale della Fondazione dell'Università Cattolica Ucraina descrive Jurkiw come “un appaltatore della difesa che ha contribuito a produrre tecnologia di valore e attrezzature antincendio per il carro armato A-1 Abrams”.

Il presidente dell'ODFFU Mykola Hryckowian, un altro veterano dei campi giovanili del TUSM, ormai scomparsi, è attualmente a capo dell'ufficio Banderite dell'AFPC. Robeson ha riferito che, prima dell'aggressione da parte di Suprun, Hryckowian lo ha sottoposto a una serie di insulti e bestemmie prima di lamentarsi con gli organizzatori del forum per le presunte “molestie” subite da Robeson.

Il leader dell'American Banderite Walter Zaryckyj si riferisce apertamente a Herman Pirchner, il presidente dell'AFPC, come “uno dei suoi migliori amici”. The Grayzone ha smascherato Pirchner nel 2020 come membro del circolo interno del “Consiglio segreto e potente della destra cristiana per la politica nazionale”.

Nel 2018, dopo che Max Blumenthal ha messo in dubbio il giudizio dell'AFPC per aver ospitato in Senato un incontro con il politico ucraino di estrema destra Andriy Parubiy, Pirchner ha risposto con un bizzarro non-sequitur in difesa del collaboratore nazista Bandera, morto da tempo, la cui organizzazione OUN-B ha effettivamente contribuito a organizzare il viaggio di Parubiy a Washington.

Quando, sei anni dopo, un'altro molestatore, Moss Robeson, sfidò l'attivista dell'OUN-B Marko Suprun a Washington, Suprun decise di prendere in mano la situazione, strangolando il “Bandera Lobby Blogger” e finendo in una prigione di Washington.

Ma come per il suo apparente affetto per i nazisti, questo raro momento di responsabilità difficilmente avrebbe interferito con i lauti finanziamenti occidentali di Suprun. Mentre la guerra per procura in Ucraina va avanti, i propagandisti come lui rimangono troppo utili per essere scaricati da Washington.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)