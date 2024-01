Pechino: "La questione di Taiwan è una questione interna alla Cina"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

La questione di Taiwan è una questione interna cinese, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, commentando il risultato elettorale sull'isola.

"Non importa come cambierà la situazione sull'isola di Taiwan. I fatti fondamentali che c'è una sola Cina nel mondo e che Taiwan è una parte della Cina non cambieranno", ha detto.

Ha aggiunto che "il principio di una sola Cina è il perno per mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan". Ha espresso la speranza che la comunità internazionale "continui ad aderire al principio di una sola Cina".