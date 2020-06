Per quanto tempo il coronavirus rimane nel corpo di una persona infetta?

Nel mezzo della lotta globale contro la SARS-CoV-2, gli specialisti di tutto il mondo stanno cercando di scoprire di più sul virus, ad esempio per quanto tempo rimane nel corpo di una persona infetta.

I dati potrebbero aiutare a determinare il periodo di tempo in cui i pazienti devono essere isolati, nonché se si sviluppa un'immunità a lungo termine.

Cos'è la persistenza virale?

Il termine cruciale a questo proposito è la persistenza virale o il tempo in cui le particelle di virus rimangono vive all'interno di un organismo. Il National Geographic ha osservato ieri che 3 categorie di persistenza sono utilizzate nella scienza moderna . Nel primo gruppo ci sono infezioni acute che causano rapidamente sintomi , ma il paziente guarisce in pochi giorni. I virus nella seconda categoria inizialmente fanno apparire alcuni sintomi, ma poi diventano dormienti e rimangono nel corpo per sempre. Nel frattempo, le infezioni in quest'ultimo gruppo generano sintomi acuti in alcune persone, mentre in altri organismi mostrano una maggiore persistenza.



Nel caso del nuovo coronavirus, uno dei problemi nel determinare la sua persistenza virale è che diversi test che determinano se il virus è nel corpo si basano sul metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR), che cerca frammenti del virus nel corpo, ma non è in grado di determinare se si tratta di un virus vivo o delle tracce di uno che non è più attivo, ha spiegato il National Geographic. "Anche quando il virus non è più infettivo, c'è un periodo in cui il suo RNA può ancora essere rilevato", ha dichiarato Andrew Karaba, specialista in malattie infettive alla Johns Hopkins University.

Pertanto, per rilevare la durata del periodo di attività del coronavirus, gli specialisti lo coltivano in laboratorio.

Per quanto tempo il coronavirus è ancora vivo?

Uno studio, i cui risultati sono stati pubblicati il ??28 maggio sul New England Journal of Medicine, mostra che le persone infette possono diffondere particelle di virus vivi fino a 9 giorni .



Altre ricerche più recenti condotte in Germania forniscono risultati simili. I ricercatori che hanno partecipato allo studio, pubblicato sulla rivista Nature ad aprile, hanno notato che non potevano più far crescere un virus da campioni prelevati 8 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi. Hanno anche determinato che un paziente emette la più alta quantità di particelle virali durante i primi giorni dopo l'infezione.

Da parte sua, Diane Griffin, una virologa della John Hopkins Bloomberg School of Public Health, ha dichiarato che "quando le persone guariscono da infezioni virali acute, la loro risposta immunitaria uccide le cellule colpite per eliminare il virus", ma il corpo non può fare lo stesso quando alcuni virus infettano cellule di lunga durata, come i neuroni. Ha detto che poi il corpo "in realtà non si sbarazza dell'intero genoma del virus " e può rimanere nel corpo per molto tempo.