Robert Fisk e le armi chimiche in Siria: "Un ufficiale della NATO mi disse: 'L'OPCW non ammetterà tutto ciò che sanno. Hanno già censurato i propri documenti'"

Un punta di vista quello di Robert Fisk sempre originale, imparziale, che ci porta a riflettere, da momento che il giornalista inglese, oggi inviato di The Indepedent, da 40 anni è un corrispondente di guerra sui vari fronti. Ha seguito la guerra in Siria e in Libano, cinque invasioni israeliane, la guerra Iran-Iraq, l'invasione sovietica dell'Afghanistan, la guerra civile algerina, l'invasione del Kuwait di Saddam Hussein, Bosnia e le guerre del Kosovo, l'invasione e l'occupazione americana dell'Iraq e le sedicenti rivoluzioni arabe del 2011All'inizio della primavera di quest'anno, ho tenuto una conferenza al personale militare europeo interessato al Medio Oriente. È trascorso appena un anno da quando il presunto uso di gas di cloro da parte di Bashar al-Assad contro i civili del sobborgo di Douma di Damuma il 7 aprile 2018, dove si dice che siano state uccise 43 persone.Pochi presenti avevano molti dubbi sul fatto che l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), che rappresenta 193 stati membri in tutto il mondo, avrebbe presto confermato in un rapporto finale che Assad era colpevole di un crimine di guerra che era stato condannato da Donald Trump, Emmanuel Macron e Theresa May.Ma alla fine del mio discorso, un giovane ufficiale della NATO specializzato in armi chimiche - non era britannico - mi cercò per una conversazione privata. "L'OPCW non ammetterà tutto ciò che sanno", mi ha detto. "Hanno già censurato i propri documenti."Non potevo più ricavare altre da lui. Lui sorrise e se ne andò, lasciandomi indovinare di cosa stesse parlando. Se la NATO aveva dubbi sull'OPCW, questa era una questione molto seria.Quando ha pubblicato il suo rapporto finale a marzo di quest'anno, l'OPCW ha affermato che testimonianze, campioni ambientali e biomedici e analisi tossicologiche e balistiche hanno fornito "fondati motivi" che "l'uso di una sostanza chimica tossica" aveva avuto luogo a Douma che conteneva "cloro reattivo ”.Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia, che hanno lanciato attacchi missilistici su siti militari siriani in rappresaglia per Douma - prima che avesse luogo qualsiasi indagine - si ritenevano giustificati. Il rapporto dell'OPCW è stato diffuso in tutti i titoli del mondo - con indignazione della Russia, il principale alleato militare di Assad, che ha negato la validità della pubblicazione.Poi, a metà maggio 2019, è arrivata la notizia di un rapporto confidenziale dell'ispettore della balistica sudafricana OPCW Ian Henderson - un documento che l'organizzazione ha escluso dal suo rapporto finale - che ha contestato le conclusioni dell'organizzazione. Le bombe che presumibilmente contengono gas di cloro potrebbero non essere state sganciate da elicotteri siriani, ha suggerito, e avrebbero potuto essere collocate sul luogo dell'attacco da mani sconosciute.Peter Hitchens sul Mail di domenica ha riportato in dettaglio il documento Henderson. Nessun altro media mainstream ha seguito questa storia. La BBC, ad esempio, aveva riportato per intero il rapporto finale dell'OPCW sull'uso del gas di cloro, ma non ha mai menzionato la successiva storia di Henderson.E qui avrei potuto abbandonare la pista se non avessi ricevuto una telefonata sul mio telefono di Beirut poco dopo la pubblicazione del documento di Henderson, dall'ufficiale della NATO che mi aveva informato dell'apparente censura dell'OPCW sui suoi documenti. "Non stavo parlando del rapporto Henderson", mi disse bruscamente. E immediatamente terminato la nostra conversazione. Ma ora capisco di cosa stava parlando.Nelle ultime settimane, sono emerse nuove prove profondamente inquietanti che l'OPCW è andato ben oltre il semplice esclusione di una voce dissenziente dalle sue conclusioni sull'attacco di Douma del 2018.Le informazioni più recenti - pubblicate su WikiLeaks, in un rapporto di Hitchens e di Jonathan Steele, ex corrispondente estero senior di The Guardian - suggeriscono che l'OPCW ha soppresso o non ha pubblicato, o semplicemente ha preferito ignorare, le conclusioni di Altri 20 membri del suo personale che si sono arrabbiati così tanto per quelle che hanno considerato le conclusioni fuorvianti del rapporto finale che hanno cercato ufficialmente di cambiarlo per rappresentare la verità. (L'OPCW ha affermato in diverse dichiarazioni di essere conforme alla sua relazione finale.)Inizialmente, alti funzionari dell'OPCW si sono accontentati semplicemente riconoscendo l'esistenza del rapporto Henderson pochi giorni dopo la sua comparsa senza fare alcun commento sul suo contenuto. Quando i primi rapporti molto più dannosi sono emersi all'inizio di novembre, Fernando Arias, direttore generale dell'OPCW, ha affermato che era nella natura di qualsiasi indagine approfondita per le persone in una squadra esprimere opinioni soggettive. Mentre alcune delle opinioni continuano a circolare in alcuni forum di discussione pubblici, vorrei ribadire che sostengo la conclusione indipendente e professionale [dell'indagine]. ”L'OPCW ha rifiutato di rispondere alle domande di Hitchens o Steele.Ma i nuovi dettagli suggeriscono che altre prove potrebbero essere state lasciate inedite dall'OPCW. Questi non provenivano solo da e-mail trapelate, ma fornite da un ispettore dell'OPCW - un collega di Henderson - che faceva parte di una squadra di otto persone per visitare Douma e che era apparso in un briefing a Bruxelles il mese scorso per spiegare le sue scoperte originali a un gruppo di disarmo, personale legale, medico e di intelligence.Come ha riferito successivamente Steele, in un pezzo pubblicato da Counterpunch a metà novembre 2019, l'ispettore che ha chiesto di essere chiamato "Alex", ha detto che non voleva minare l'OPCW ma ha affermato che "la maggior parte del team di Douma" ritiene che i due rapporti sull'incidente (l'OPCW abbia anche pubblicato un rapporto intermedio nel 2018) erano" impoveriti scientificamente, proceduralmente irregolari e forse fraudolenti ". Alex ha dichiarato di aver cercato invano di tenere una successiva conferenza OPCW per affrontare queste preoccupazioni e "dimostrare trasparenza, imparzialità e indipendenza".Ad esempio, Alex ha citato l'affermazione del rapporto OPCW secondo cui "sono stati trovati vari prodotti chimici organici clorurati (COC)" a Douma, ma ha detto che c'erano "enormi argomenti interni" nell'OPCW ancor prima che fosse pubblicato il suo rapporto intermedio 2018. I risultati del confronto tra il gas di cloro normalmente presente nell'atmosfera e le prove del sito di Douma sono stati, secondo Alex, conservati dal capo della missione di Douma e non sono stati trasmessi all'ispettore che stava redigendo il rapporto intermedio. Alex ha affermato di aver scoperto in seguito che i valori di cloro di Douma "non erano superiori a quanto ci si aspetterebbe in qualsiasi ambiente domestico", un punto che egli afferma sia stato omesso da entrambi i rapporti dell'OPCW. Alex ha detto al suo pubblico di Bruxelles che queste omissioni erano "intenzionali e irregolari".Alex ha anche aggiutno che un diplomatico britannico che era il capo di gabinetto dell'OPCW ha invitato diversi membri del team di redazione nel suo ufficio, dove hanno trovato tre funzionari statunitensi i quali gli hanno ribadito che il regime siriano aveva condotto un attacco di gas e che due cilindri erano stati trovati in un edificio conteneva 170 chilogrammi di cloro. Gli ispettori, ha osservato Alex, lo hanno considerato una pressione inaccettabile e una violazione dei principi di "indipendenza e imparzialità" dell'OPCW.Per quanto riguarda i commenti di Alex, l'OPCW ha sottolineato la dichiarazione di Arias secondo cui l'organizzazione sostiene il suo rapporto finale.Ulteriori email continuano a emergere da queste discussioni. Questo fine settimana, ad esempio, Wikileaks ha inviato a The Independent un apparente resoconto di un incontro tenuto dai tossicologi dell'OPCW "tutti specialisti in CW (Chemical Warfare)", secondo il documento. L'incontro è datato 6 giugno 2018 e afferma che "gli esperti hanno concluso in modo definitivo che non esiste alcuna correlazione tra i sintomi [delle vittime] e l'esposizione al cloro".In particolare, hanno affermato che "l'insorgenza di un'eccessiva formazione di schiuma, a seguito di edema polmonare osservato nelle foto e riportato dai testimoni, non si sarebbe verificato nel breve periodo di tempo tra il verificarsi del presunto attacco e il tempo in cui i video sono stati registrati" . Quando ho chiesto una risposta a questo documento, un portavoce del quartier generale dell'OPCW in Olanda ha dichiarato che la mia richiesta sarebbe stata "considerata". Questo avveniva lunedì 23 dicembre.Qualsiasi organizzazione internazionale, ovviamente, ha il diritto di selezionare le parti più citabili della sua documentazione in qualsiasi indagine, o di mettere da parte la relazione di dissenso di un individuo - anche se, nelle normali indagini legali, le voci di dissenso sono abbastanza spesso riconosciute. La guerra chimica non è una scienza esatta: il cloro gassoso non porta il nome o il numero del computer di un produttore come fanno spesso i frammenti di bombe.Ma il grado di disagio all'interno del personale dell'OPCW sicuramente non può essere nascosto molto più a lungo. Per la gioia dei russi e la disperazione dei suoi sostenitori, un'organizzazione il cui prestigio da solo dovrebbe spaventare qualsiasi potenziale criminale di guerra si preoccupa appena di affrontare i suoi detrattori. I comandanti militari possono nascondere le loro tattiche a un nemico in tempo di guerra, ma ciò non fornisce alcuna scusa a un'importante organizzazione internazionale dedicata al divieto delle armi chimiche per consentire ai suoi antagonisti di affermare di aver "manipolato i rapporti" permettendo alle pressioni politiche di avere la precedenza sui fatti. E questo è ciò che sta accadendo oggi.Le profonde preoccupazioni di alcuni membri dello staff dell'OPCW e la cancellazione delle loro prove non significa che il governo non abbia usato il gas in Siria né i russi né Isis e i suoi compagni islamisti. Tutti sono colpevoli di crimini di guerra nel conflitto siriano. La risposta dell'OPCW alle prove non dovrebbe lasciare i criminali di guerra fuori dai guai. Ma sicuramente li aiuta.E quelli che potrebbero essere rappresentati come atti di inganno da un presunto autorevole organo di scienziati internazionali possono portare ad una sola conclusione: che devono ricorrere a coloro che l'Occidente considera "traditori" per la sicurezza - WikiLeaks e altri - se lo desiderano scopri la storia dietro i rapporti ufficiali. Finora, i russi e il regime siriano sono stati i vincitori della guerra di propaganda. Organizzazioni come l'OPCE devono lavorare per assicurarsi che la verità possa essere rivelata a tutti.