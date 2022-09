Terra dei fuochi, annuncio elettorale di De Luca: Ennesimo impianto per trattare rifiuti . E le bonifiche?

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

di Massimiliano Esposito

De Luca annuncia, in piena campagna elettorale, l'avvio dei lavori per la costruzione di un impianto a Giugliano destinato a stoccare le oltre 4 milioni di ecoballe presente sul territorio, operativo da giugno 2023 e localizzato nella zona Ponte Riccio. Il ricorso di alcuni comuni limitrofi ed associazioni è stato già respinto dal T.a.r.

Il governatore ha illustrato il progetto di circa 103 milioni di euro. La progettazione di 12 impianti di compostaggio in diversi comuni. Bisogna ricordare la sanzione europea per 120 mila euro al giorno per infrazione ambientale. De Luca dice che grazie all'impianto di Pascarola, a Caivano sono stati eliminati i primi 40mila euro dell’infrazione. Con questo impianto verranno eliminati altri 40 mila di sanzione.

Dopo oltre trent'anni, ed un territorio devastato inesorabilmente, in maniera apocalittica, è davvero fuorviante pensare che uno dei territori più fertili d'Europa sia stata adibita a discarica dalla politica ed adesso possa essere bonificata come nulla fosse mai accaduto.