USA, sono almeno 74 i positivi al Covid dopo la festa di Obama

Ricordate la famosa festa organizzata da Obama per la celebrazione del suo sessantesimo compleanno dell’ex presidente statunitense? Bene, il party si è tenuto, seppur con meno partecipanti visto che le polemiche venutesi a creare per la decisione di tenere una festa in piena pandemia. Soprattutto poi quando il festeggiato è esponente di una parte politica sin dall’inizio della pandemia fiera sostenitrice delle misure più restrittive possibili contro il Covid.

Secondo quanto afferma il quotidiano britannico Daily Mail sarebbero almeno 74 le persone risultate positive al Covid-19 dopo aver partecipato alla festa per Obama. Tuttavia, i funzionari sanitari notano che è ancora troppo presto per sapere se le centinaia di ospiti e lavoratori riuniti per la festa, senza mascherine o distanziamento, abbiano contribuito all'aumento dei casi.

"In questo momento non siamo a conoscenza di alcun caso collegato al party di Obama”, ha dichiarato a DailyMail.com l'agente sanitario di Tisbury e il portavoce del ministero della Salute Maura Valley. "È un po' troppo presto e l'unico modo per saperlo è attraverso una tracciabilità completa dei contatti".

Centinaia di persone hanno partecipato sabato alla festa di compleanno di Obama, volando da tutto il paese e radunandosi sotto le tende dove i partecipanti hanno ballato, mangiato e bevuto tutta la notte nella sua tenuta a Edgartown.

Nonostante l’ex presidente dopo le polemiche abbia fatto sapere di aver esteso inviti solo alla famiglia e amici intimi, da 300 a 400 persone si sono presentate alla sua festa, tutti da Jay Z e Beyonce a Chrissy Teigen e John Legend, come rivelato al quotidiano britannico da un membro dello staff impiegato per l’evento.

Molti degli ospiti sono arrivati ??in aereo con un jet privato e sono rimasti a Edgartown, il centro della rinascita del Covid sull’isola di Martha’s Vineyard. Diverse celebrità, tra cui Bradley Cooper, si sono registrate all'Harbour View Hotel, dove sei membri dello staff sono risultati positivi.

L'Harbour View era tra i tre nuovi cluster Covid a Edgartown, insieme all'Alchemy Bistro & Bar con 14 casi e al ristorante Port Hunter con cinque, secondo i funzionari sanitari locali.

i'm actually super interested in how the media will spin the Obama birthday party thing. pic.twitter.com/XbNIntCdBd — via getty. (@_datagirlCLE) August 9, 2021

L’obbligo di mascherina è stato ripristinato in molti bar e ristoranti in tutta l'isola.

Inevitabile il contraccolpo mediatico per l'ex presidente e per il suo partito democratico, con diversi deputati e senatori repubblicani che hanno criticato l'ex capo di Stato per il mancato rispetto delle restrizioni dovute alla pandemia, promosse strenuamente dalla linea ufficiale del partito.

A tal proposito fa molto rumore il silenzio di certi settori liberal sempre pronti a fustigare ogni violazione delle regole imposte per limitare i contagi Covid. Anche quando queste sono palesemente inutili o vessatorie.

Secondo alcuni, inoltre, l'evento potrebbe fungere da super diffusore del virus, in ragione dell'alto numero di persone presenti.