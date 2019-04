VIDEO DIRETTA. #GiletsJaunes #Stalingrad. Le Proteste dei "Gilet Gialli" proseguono in tutta la Francia per #ActesXXI

#GiletsJaunes #ActesXXI #Wagram La manifestation partie de République dévie de son itinéraire déposé et se dirige vers les Champs-Élysées — Tomas Statius (@TomasStatius) 6 aprile 2019

#Paris Les forces de l'ordre repoussent les Gilets Jaunes qui ont tenté de partir en sauvage près des Champs Élysées.#GiletsJaunes #ActeXXI #Acte21 #6Avril pic.twitter.com/uUEREGpPcs — Stéphanie Roy (@Steph_Roy_) 6 aprile 2019

Départ de la manif, un #ActeXXI sous la pluie au départ de Jean Jaurès, à #Toulouse #giletsjaunes pic.twitter.com/gT4KHrziWz — Manon Haussy (@Manon_Haussy) 6 aprile 2019

La manifestation se durcit à #Rouen. Un engin de chantier a été incendié. Des panneaux et des abribus ont été dégradés. #GiletsJaunesNormandie #acteXXI #Normandie pic.twitter.com/gvl09G6oxA — paris_normandie (@paris_normandie) 6 aprile 2019

Jérôme Rodrigues uno dei leaderd el Movimento spiega, per RT France, le ragioni che spingono i "Gilett Gialli" a recarsi nel quartiere economico di La Défense, vicino Parigi: "Ci sono dei piccoli capi che pagheranno fino al 40% delle tasse, e poi ci sono quelli che pagheranno solo l'8%, tramite esenzioni fiscali o scappatoie fiscali. "Siamo in un mondo dove più guadagni e meno paghi, meno guadagni e più si paga , aggiunge, chiedendo alle grandi aziende di" pagare di più per il bene "dell'uguaglianza ".Secondo un giornalista di Le Obs , una delle manifestazioni parigine "devia dal suo percorso e la sua testa si dirige agli Champs-Elysées", vietata oggi a tutte le manifestazioni.La polizia respinge i manifestanti che tentavano di raggiungere gli Champs-ElyséesLa pioggia non ferma i manifestantiSi registrano tensioni a Rouen e Bordeaux