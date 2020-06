Video. Ex giornalista del WSJ - I media statunitensi fungono da "portavoce dei servizi di intelligence" in materia di politica estera e sicurezza nazionale

I media privati americani spesso "riciclano" la disinformazione alimentata dai servizi segreti, mentre i politici fanno pressioni su Facebook perché funga da tramite contro i media stranieri, ha dichiarato l'ex reporter del Wall Street Journal Joe Lauria a RT."I media aziendali privati, sulla loro politica estera e sui rapporti sulla sicurezza nazionale, sono praticamente portavoce dei servizi di intelligence", ha ribadito LauriaRiciclano disinformazione dai servizi di intelligence negli Stati Uniti, il che acquisisce credibilità se lo leggi sul New York Times e non direttamente dalla CIA. Hanno anche una funzione statale anche se sono di proprietà privata. Quindi questa è chiaramente una cosa anti-russa, anti-cinese, anti-iraniana.Facebook ha riferito in precedenza di etichettare i contenuti pubblicati dai media "controllati dallo stato" per combattere "l'influenza straniera" nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti 2020. Pagine di media russi, tra cui RT e Sputnik, così come i media cinesi, sono già state contrassegnate con tali etichette.Lauria ha osservato che i giganti dei social media come Facebook e Twitter adottano tali misure perché sono "fortemente sottoposti a pressioni" dal Congresso degli Stati Uniti poiché i politici vogliono che le compagnie private agiscano di fatto "come delegazioni del governo degli Stati Uniti per fare la censura per conto loro".Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg è stato precedentemente convocato alle audizioni del Congresso dove è stato strigliato per non aver fatto abbastanza per combattere la "propaganda" russa e ha esortato ad adottare misure decisive per frenare la "ingerenza" straniera nella politica americana.