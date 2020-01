(Video) Ian Henderson, ex ispettore OPCW: "Il report sull'attacco chimico in Siria contraddice la realtà"

Ian Henderson, member of OPCW team on Douma, spoke today at the UN.



He re-stated his belief that no chemical attack occurred & called the final OPCW report a "complete turnaround in the situation from what was understood by the majority of the team and the entire Douma team." https://t.co/TknX8YZ4Ic — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 20, 2020

Il rapporto finale dell'OPCW sull'attaccodi Douma, pubblicato lo scorso marzo, ometteva i risultati chiave della propria squadra ispettiva che avrebbe messo seriamente in dubbio che si fosse verificato un attacco chimico, ha dichiarato ex esperto dell'OPCW, Ian Henderson, ai membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in un video registrato - dopo che la sua domanda di visto per partecipare alla riunione di persona è stata respinta."I risultati del rapporto finale [Fact Finding Mission] erano contraddittori, erano una svolta completa con ciò che il team aveva compreso collettivamente durante e dopo gli accertamenti di Douma", ha spiegato Henderson.Anche se diversi membri del team di accertamento dei fatti "avevano seri dubbi sul fatto che si fosse verificato un attacco chimico" già a luglio 2018, il rapporto finale dell'organizzazione - compilato da un altro gruppo che non aveva mai nemmeno visitato il sito dell'attacco - ha comunque concluso che c'erano "motivi ragionevoli ", tutti, tranne che dare la colpa all'attacco a Damasco.Privo di qualsiasi opinione dissenziente, il rapporto ha ignorato "risultati, fatti, informazioni, dati o analisi" raccolti dal team nelle aree di testimonianza, studi tossicologici, analisi chimiche e balistica, ha ricordato l'ispettore in pensione.Washington e i suoi alleati hanno incolpato il governo siriano per l'attacco di Douma, con gli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito che hanno lanciato attacchi congiunti contro la Siria una settimana dopo, molto prima che qualsiasi indagine ufficiale potesse persino iniziare, e persino ritardarla. I politici e i media occidentali hanno affermato all'epoca - basandosi esclusivamente su materiali visivi e testimonianze fornite dai noti caschi bianchi e da altre fonti collegate ai miliziani - che le forze del governo siriano avevano "molto probabilmente" lasciato cadere due bombe con gas velenosi, uccidendo decine di civili .Henderson condusse un'analisi più approfondita di quella coppia di cilindri misteriosamente trovata in una zona residenziale di Douma. Il suo "Engineering Assessment" è stato rivelato inizialmente lo scorso maggio, esponendo una serie di ipotesi su come i cilindri si sono chiusi nel sito di Douma. Più significativamente, ha notato una "maggiore probabilità" di essere stati "posizionati manualmente" anziché essere "lanciati dagli aerei", suggerendo qualcuno diverso dal governo siriano potrebbe averli messi lì."Nel mio caso, avevo seguito altri sei mesi di studi ingegneristici e balistici sui cilindri, il cui risultato aveva fornito ulteriore supporto all'idea che non si fosse verificato un attacco chimico."Le successive pubblicazioni di WikiLeaks hanno poi rivelato che un alto funzionario dell'OPCW ordinò che "tutte le tracce" della valutazione di Henderson venissero cancellate dai suoi archivi. Ma nonostante la battaglia interna che mina la credibilità dell'OPCW, Henderson ha insistito sul fatto che la disputa non dovrebbe essere una questione di "dibattito politico", sollecitando che eventuali discrepanze siano "adeguatamente risolte ... attraverso le rigidità della scienza e dell'ingegneria".La riunione informale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per valutare la situazione e le incoerenze attorno al rapporto della FMM è stata convocata ieri su richiesta di Mosca. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno accusato la Russia di aver cercato di "screditare la rispettato OPCW e il suo staff", anche se Mosca insiste sul fatto che l'obiettivo, al contrario, era quello di ripristinare la fiducia nell'organizzazione.“L'attacco chimico a Douma. Perché è così importante? Perché era una giustificazione di attacchi missilistici da parte di Stati Uniti, Francia e Regno Unito nell'aprile 2018, che hanno immediatamente dichiarato colpevole il governo siriano ", ha dichiarato Vassily Nebenzia, rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, che ha accusato gli Stati Uniti e gli alleati di 'gridare al lupo'“."Da non molto tempo ... alcuni dei nostri colleghi hanno inventato un nuovo paradigma, un mondo 'altamente probabile'."Oltre ad ascoltare la testimonianza di Henderson, l'UNSC è stato indirizzato dal rappresentante russo OPCW, Alexander Shulgin , e dal capo di una ONG che aveva precedentemente intervistato oltre 300 residenti di Douma , mandando in frantumi la narrativa occidentale ufficiale.