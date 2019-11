VIDEO SHOCK. Cile, il momento esatto in cui un auto dei Carabinersos investe un passante

URGENTE URGENTE

NOS ESTÁN MATANDO!!

Patrulla de carabineros atropelló a una persona en Diagonal Paraguay, gente difundir! pic.twitter.com/kYXECOiYTN — PIENSA.PRENSA (@PiensaPrensa) 4 novembre 2019

Se fosse accaduto in Siria, Venezuela, Cina, Russia, Iran o qualunque altro paese con una politica sovrana e indipendente dai diktat di Usa e Ue queste immagini farebbero il giro del mondo. Avviene invece in uno dei templi del regime neo-liberista in decadimento, il Cile di Pinera, e quindi non le vedete sul mainstream.Nel video rilanciato su Twitter da Piensa Prensa le immagini di una vettura dei Carabineros cilena mentre investe un manifestante che attraversava viale Diagonal Paraguay della capitale del paese, Santiago del Cile, nel pomeriggio del 4 novembre durante l'ennesima grande protesta contro il governo di Sebastián Piñera.Questo video mostra il momento in cui l'auto di pattuglia ha colpito il manifestante mentre attraversava la via centrale della capitale cilena prima di farlo cadere sul marciapiede.Le persone che erano sul posto, ha commentato poi il media cileno che ha pubblicato il video, hanno aiutato la vittima - il suo stato di salute non è ancora noto - mentre le auto dei Carabineros hanno continuato la loro strada senza prestare assistenza al manifestante.L'Istituto Nazionale per i Diritti Umani del Cile (INDH), nell'ultimo rapporto di lunedì, riporta come la repressione ha prodotto 1.659 feriti e 4.364 arrestati.