Cosa hanno detto Putin e XI in videoconferenza

Ha avuto luogo questa mattina un colloquio in video conferenza tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. La conversazione è durata un'ora e mezza. Nella parte aperta della conversazione, i leader di Russia e Cina hanno discusso del dialogo bilaterale e hanno affrontato i temi della politica internazionale.

I colloqui tra i due presidenti avvengono in un anno dove la Cina e la Russia hanno preso la celebrazione del 20° anniversario della firma del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole Cina-Russia come un nuovo punto di partenza per promuovere il coordinamento strategico e una cooperazione completa tra i due Paesi.

Una serie di buoni risultati sono stati ottenuti nei campi della politica, dell'economia e del commercio, della scienza e della tecnologia, dell'energia e dell'esercito.

I leader eurasiatici hanno mantenuto contatti frequenti e stretti nel 2021. A maggio, Xi e Putin hanno assistito alla cerimonia inaugurale di un progetto di cooperazione bilaterale in materia di energia nucleare tramite collegamento video.

A giugno, i presidenti si sono incontrati tramite collegamento video per annunciare congiuntamente l'estensione del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra Cina e Russia.

A luglio, Xi ha inviato un messaggio di cordoglio a Putin per lo schianto di un aereo passeggeri russo. Ad agosto, i leader hanno tenuto una conversazione telefonica per discutere dei legami bilaterali e della situazione afghana.

Essendo la Cina il principale partner commerciale della Russia da molti anni consecutivi, il loro commercio bilaterale ha superato per la prima volta i 100 miliardi di dollari USA nel 2018 e ha mantenuto lo slancio nonostante la pandemia di COVID-19.

Nei primi 10 mesi di quest'anno, gli scambi di merci Cina-Russia hanno raggiunto il record di 115,6 miliardi di dollari, superando il volume dell'intero anno del 2020, secondo le statistiche ufficiali.

A marzo, Cina e Russia hanno firmato un memorandum d'intesa sulla creazione congiunta di una stazione di ricerca scientifica internazionale sulla luna.

Si è concluso il mese scorso l'Anno Cina-Russia dell'innovazione scientifica e tecnologica, che ha visto più di 1.000 eventi di scambio sull'innovazione scientifica e la cooperazione.

I due paesi hanno iniziato la costruzione a maggio delle unità n. 7 e n. 8 della centrale nucleare di Tianwan e le unità n. 3 e n. 4 della centrale nucleare di Xudapu, che rappresentano il più grande progetto congiunto Cina-Russia nel campo dell’energia nucleare.

La cooperazione tra i due paesi avanza anche nel campo militare: un’esercitazione congiunta Cina e Russia, denominata ZAPAD/INTERACTION-2021, è stata realizzata nel nord-ovest della Cina. Le due marine hanno condotto la loro prima crociera marittima congiunta e le due forze aeree hanno effettuato il terzo pattugliamento aereo strategico congiunto.

Le due forze armate hanno rafforzato il coordinamento partecipando all'esercitazione militare antiterrorismo "Missione di pace 2021" degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e agli International Army Games 2021.

In qualità di partner strategici globali di coordinamento per una nuova era, Cina e Russia si sostengono fermamente a vicenda sulle principali questioni riguardanti gli interessi fondamentali dell'altro, si coordinano strettamente sugli affari internazionali e svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della pace e della stabilità globali, ha affermato a tal proposito l’ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanhui.

Il presidente della Russia Putin, in apertura della riunione ha affermato: “Sono lieto di avere l'opportunità di avere una linea diretta di comunicazione con voi. (…) Considero le nostre relazioni un vero modello di cooperazione interstatale nel ventunesimo secolo”.

Di rimando il presidente cinese ha a sua volta ringraziato Putin per aver resistito ai tentativi di creare un cuneo tra Mosca e Pechino, e ha anche evidenziato un aumento del numero di progetti congiunti e un aumento degli scambi.

"Nel periodo gennaio-novembre di quest'anno gli scambi sono aumentati del 31%, a 123 miliardi di dollari. Le cifre record del pre-pandemia 2019 sono già state superate. Nel prossimo futuro, come concordato, supereremo la soglia dei 200 miliardi”, ha affermato Putin.

Inoltre, ha definito la Cina il centro internazionale per la produzione dei vaccini russi Sputnik V e Sputnik Light: sono stati firmati contratti per la produzione di oltre 150 milioni di dosi di vaccino con sei produttori cinesi.

Le parti hanno espresso l'auspicio di un incontro personale a febbraio e di una partecipazione congiunta alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Pechino. Il presidente russo ha affermato di non avere dubbi sul fatto che gli eventi sportivi saranno organizzati ai massimi livelli.

Dopo il discorso di apertura, i colloqui sono proseguiti a porte chiuse.