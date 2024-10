Vie della Seta, multipolarismo e socialismo

Il processo gigantesco e su scala planetaria, dall'Africa all'America Latina, di infrastrutture connettive quali trasporti, acquedotti, Internet, scambi di dati sanitari ecc., permette di avere ormai una visione globale di matrice politico-sociale rispetto alle Vie della Seta, visione cooperativa ben illustrata nell'articolo che riproduciamo sotto.

Buona lettura da Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli



---------------







Ampliare ed estendere la Belt and Road come “percorso della felicità”

La Belt and Road Initiative (BRI) soddisfa le esigenze dei tempi e il desiderio di tutti i paesi di accelerare lo sviluppo. Non solo ha ottenuto una risposta positiva e un ampio riconoscimento da parte della comunità internazionale, ma ha anche portato benefici reali ai paesi partecipanti.

Grazie alla cooperazione Belt and Road, l’Indonesia è entrata nell’era dell’alta velocità ferroviaria, il sogno del popolo laotiano di vedere l’apertura di una nuova ferrovia si è realizzato, le Maldive hanno il loro primo ponte sul mare e la Bielorussia ha sviluppato la sua propria industria automobilistica. È anche grazie alla BRI che le ferrovie elettrificate e le linee di metropolitana leggera hanno aperto al traffico in Africa, il porto del Pireo in Grecia è stato rinvigorito, i pazienti affetti da cataratta in Uzbekistan sono stati curati con procedure chirurgiche gratuite fornite dalla Cina, e gli abitanti dei villaggi nelle zone aride del Senegal ora hanno acqua potabile pulita a portata di mano. Innumerevoli storie edificanti e scene commoventi hanno continuato ad emergere dai paesi lungo le rotte della BRI.

Il Partito Comunista Cinese (PCC) cerca la felicità per il popolo cinese e il ringiovanimento della nazione cinese e si dedica alla promozione del progresso umano e dell’armonia mondiale. La BRI è un’importante proposta introdotta dal presidente Xi Jinping basata sulle sue profonde intuizioni sul futuro dell’umanità e sulle tendenze di sviluppo della Cina e del mondo, con l’obiettivo di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e uno sviluppo condiviso per vari paesi.

Concentrandosi su questa iniziativa, il presidente Xi ha fatto una serie di importanti dichiarazioni e conclusioni. Ha sottolineato che “gli obiettivi principali della BRI sono promuovere la costruzione di infrastrutture e la connettività, rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, migliorare la complementarità delle strategie di sviluppo e promuovere uno sviluppo coordinato e interconnesso per raggiungere una prosperità comune”. Ha inoltre affermato che questa iniziativa “è una piattaforma aperta per la cooperazione impegnata a raggiungere una crescita condivisa attraverso la discussione e la collaborazione” e ha espresso la speranza di “utilizzare lo sviluppo della Cina come un’opportunità per invitare più paesi a salire sul treno espresso dello sviluppo cinese”. e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo”. Nello specifico, ha osservato che l’iniziativa dovrebbe “concentrarsi sulla promozione della connettività in termini di politica, infrastrutture, commercio, finanza e scambi interpersonali per costruire una nuova piattaforma per la cooperazione internazionale e creare nuovi motori di sviluppo condiviso”, e che “la 'Belt and Road' dovrebbe essere trasformata in una strada di pace, prosperità, apertura, sviluppo verde e innovazione che avvicini le diverse civiltà”.

Il presidente Xi ha sempre tenuto a mente la BRI, considerandola uno dei progetti più significativi del secolo a beneficio di tutta l’umanità. Si è dedicato a promuoverne l'attuazione per vedere questo progetto mettere radici e fornire risultati concreti. Ad esempio, ha presieduto riunioni per studiare come organizzare l’implementazione della Cintura Economica della Via della Seta e della Via della Seta Marittima del 21° secolo e ha avviato la creazione di nuovi meccanismi come la Banca Asiatica per gli Investimenti nelle Infrastrutture (AIIB) e il Fondo per la Via della Seta (SRF). Ha anche presieduto le sessioni di studio di gruppo dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC in cui sono state tratte lezioni dalla storia per guidare lo sviluppo della BRI in nuove circostanze. Ha partecipato a tre simposi sullo sviluppo della BRI tenutisi nel 2017, 2019 e 2021, delineando un progetto per la cooperazione Belt and Road. Ha preso parte al primo, secondo e terzo Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale, dove ha tenuto discussioni approfondite con ospiti provenienti da vari paesi e organizzazioni internazionali sulla cooperazione di alta qualità nel quadro della BRI. In occasione di eventi diplomatici multilaterali e durante le visite di Stato, ha presentato i risultati della cooperazione BRI e ha dichiarato la ferma convinzione della Cina nella creazione di opportunità di sviluppo e nella condivisione dei risultati della BRI con altri paesi.

Disegnata, avviata, pianificata e promossa personalmente dal presidente Xi, la BRI è un’importante proposta di cooperazione internazionale che affonda le sue radici nel terreno della storia e si adatta alle principali tendenze dei tempi. Negli ultimi 10 anni, i paesi partecipanti hanno gettato le basi, costruito piattaforme e stabilito quadri per la BRI per aiutarla a radicarsi e raggiungere uno sviluppo duraturo, consentendole di evolvere dalla visione alla realtà e da una bozza generale a progetti concreti. Ora, la BRI è diventata una piattaforma di cooperazione internazionale caratterizzata da apertura, inclusività e cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Con sempre più amici e partner impegnati nella BRI, la sua influenza internazionale e il fascino delle sue opportunità di cooperazione continuano ad aumentare.

Negli ultimi dieci anni, la comunicazione politica nell’ambito della BRI è diventata più ampia e approfondita

Attualmente, la Cina ha firmato oltre 200 accordi di cooperazione relativi alla BRI con 152 paesi in tutti e cinque i continenti, coprendo l’83% di tutte le nazioni che intrattengono relazioni diplomatiche con la Cina, e 32 principali organizzazioni internazionali. Facilitando l’allineamento strategico e il coordinamento politico tra i paesi BRI, questi documenti hanno contribuito a stabilire canali di comunicazione regolari per una serie di entità a più livelli e su varie piattaforme e hanno dato forma a meccanismi a lungo termine per la comunicazione politica.

Negli ultimi dieci anni si è verificata una maggiore connettività infrastrutturale tra i paesi BRI

La connettività “soft” sotto forma di norme, regolamenti e standard è notevolmente migliorata. Ha preso forma un quadro di interconnettività comprendente sei corridoi, sei tipi di rotte, più paesi e più porti. Sono stati realizzati una serie di progetti storici della Belt and Road, come il China Railway Express (CR Express), il nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare, la ferrovia Cina-Laos, la ferrovia ad alta velocità Giakarta-Bandung, la ferrovia Budapest -Ferrovia di Belgrado e porto del Pireo. Di questi, il CR Express, che serve più di 200 città in 25 paesi europei, è stato spesso paragonato a una “flotta di cammelli d’acciaio”, contribuendo a rafforzare l’interconnettività e ad elevare la cooperazione economica e commerciale tra i paesi lungo le rotte. Nel frattempo, le merci trasportate attraverso i collegamenti ferroviari-marittimi del Nuovo Corridoio Commerciale Internazionale Terra-Mare fluiscono verso più di 300 porti in oltre 100 paesi.

Negli ultimi dieci anni, la connettività in termini commerciali ha portato vantaggi reciproci

Il volume degli scambi tra la Cina e i paesi partecipanti è in costante espansione e le strutture commerciali continuano a essere ottimizzate. Dal 2013 al 2022, il volume degli scambi di beni e degli investimenti diretti non finanziari tra la Cina e gli altri paesi della BRI hanno registrato un tasso di crescita medio annuo rispettivamente dell’8,6% e del 5,8%, mentre gli investimenti bilaterali totali hanno superato i 270 miliardi di dollari. Nella prima metà dell’anno, il valore totale delle importazioni ed esportazioni tra la Cina e gli altri paesi della BRI è aumentato del 9,8% su base annua, 7,7 punti percentuali più velocemente della crescita del commercio estero cinese nel suo complesso.

Negli ultimi dieci anni, la connettività finanziaria è stata costantemente migliorata

Il numero dei paesi membri dell'AIIB è salito dai 57 iniziali a 106. Alla fine del 2022 erano stati approvati un totale di 202 progetti, con finanziamenti per un valore di oltre 38,8 miliardi di dollari. Più di 60 paesi e regioni sono ora coperti dal Silk Road Fund. Inoltre, la portata degli swap in valuta locale e dei regolamenti transfrontalieri continua ad espandersi. Entro la fine del 2022, la Cina aveva stabilito accordi di compensazione in RMB in 17 paesi partner, dando luogo a un costante aumento del numero di partecipanti, del volume degli affari e dell’influenza del sistema di pagamento transfrontaliero in RMB.

Negli ultimi dieci anni sono stati raggiunti risultati notevoli nella connettività interpersonale

Grazie ad un’ampia collaborazione in campi quali l’istruzione, la scienza, la cultura, lo sport, il turismo e l’archeologia, sono stati realizzati una serie di piccoli ma efficaci progetti per il benessere. Ciò ha contribuito a spianare un percorso di grandi promesse che crea legami emotivi, soddisfa le aspettative delle persone e offre loro vantaggi reali. Le zone di cooperazione economica e commerciale d’oltremare nei paesi partecipanti hanno creato 421.000 posti di lavoro locali. Inoltre, sono stati costantemente attuati il piano di riduzione della povertà rurale e i progetti di assistenza tecnica per la cooperazione dimostrativa sulla riduzione della povertà. Si stima che entro il 2030, la cooperazione Belt and Road farà uscire 7,6 milioni di persone nei paesi interessati dalla povertà estrema e 32 milioni di persone dalla povertà moderata, aumentando così il reddito globale dello 0,7%-2,9%.

Questi fatti dimostrano che la BRI rappresenta una nuova esplorazione che stimola lo sviluppo condiviso tra vari paesi e una “strada verso la felicità” a beneficio di tutti i paesi e del nostro mondo nel suo complesso. Aspirando allo sviluppo, perseguendo il vantaggio reciproco e trasmettendo un messaggio di speranza, questa iniziativa è adattata alla tendenza storica della globalizzazione economica, all’esigenza dei tempi di trasformare il sistema di governance globale e al forte desiderio dei popoli di tutti i paesi di una vita migliore. In una parola, è in linea con gli interessi del mondo intero. Dopo 10 anni di instancabile impegno, la BRI è stata accolta dalla comunità internazionale sia come bene pubblico che come la più grande piattaforma per la cooperazione internazionale ed è considerata un’importante piattaforma pratica per costruire una comunità globale di futuro condiviso. Ha inoltre fornito nuove soluzioni per affrontare congiuntamente le sfide globali, migliorare il modello di sviluppo globale e la governance globale, salvaguardare la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune. I suoi risultati hanno dimostrato la determinazione della Cina nel salvaguardare la pace nel mondo, contribuire allo sviluppo globale e preservare l’ordine internazionale e hanno segnato una pietra miliare nella storia dello sviluppo mondiale.

Sbloccare nuove prospettive per l’apertura e lo sviluppo della Cina

Attraverso sforzi congiunti per far avanzare la BRI, la Cina ha migliorato la qualità dell’apertura nelle sue varie regioni, ampliando i campi di apertura, promuovendo l’apertura a livello istituzionale e individuando nuove strade per facilitare lo sviluppo comune. In questo processo, le regioni frontaliere sono passate dallo sfondo alla prima linea dell’apertura. Accelerando la formazione di un grande modello di apertura a tutto tondo, caratterizzato da collegamenti che si estendono verso est e verso ovest attraverso la terra e il mare, abbiamo creato risultati reciprocamente vantaggiosi per i paesi della BRI.

Dare nuovo slancio alla crescita economica mondiale

Mentre la globalizzazione economica è colpita da venti contrari e l’economia globale rimane lenta, la BRI è stata introdotta per creare una piattaforma efficace per la connettività, dove beni, capitali, tecnologia e personale fluiscono liberamente, il commercio e gli investimenti sono ulteriormente liberalizzati e facilitati, e la il potenziale di sviluppo di tutti i paesi venga pienamente liberato, fornendo così un forte impulso e creando un ampio spazio per la crescita economica globale.

Creare nuove opportunità per far prosperare tutti i paesi

Lo sviluppo è un tema eterno della società umana nonché il fondamento e la chiave per risolvere tutti i problemi. Per rafforzare la cooperazione sulla Belt and Road, dobbiamo cogliere fermamente il massimo comune denominatore dello sviluppo e continuare a impegnarci per ridurre il divario di sviluppo e promuovere la prosperità comune per tutti i paesi. La BRI ha avuto origine in Cina, ma le sue opportunità e i suoi risultati appartengono a tutto il mondo. Uno dopo l’altro, progetti fondamentali, programmi di benessere e tappe fondamentali della cooperazione hanno promosso la prosperità e lo sviluppo nei paesi lungo il percorso.

Fornire nuove soluzioni per la governance globale

La BRI è un bene pubblico globale creato congiuntamente da membri di diverse civiltà in diverse regioni a diversi stadi di sviluppo. Basata sul principio della crescita condivisa attraverso il confronto e la collaborazione, questa iniziativa è aperta e inclusiva; è un coro che comprende tutti i paesi lungo il percorso, non un atto solista eseguito dalla sola Cina. La BRI e i suoi principi sono stati inseriti in documenti rilevanti delle Nazioni Unite, del G20, dell’APEC e di altre organizzazioni regionali. Sono diventati un importante consenso sulla governance globale e hanno offerto intuizioni cinesi, input cinesi e forza cinese per costruire una comunità globale di futuro condiviso.

In conclusione, la BRI è una misura cruciale per espandere l’apertura della Cina nella nuova era, un’importante innovazione teorica e pratica nell’apertura da parte del PCC, nonché un vivido esempio dei nuovi e maggiori contributi forniti dal PCC e dalle autorità cinesi. il popolo cinese per l’umanità.

(Apparso originariamente sul Qiushi Journal, edizione cinese, n. 19, 2023)