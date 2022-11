Traduzione dal Blog PianoControMercato di Pasquale Cicalese





“Xi annuncia il terzo forum Belt & Road che si terrà nel 2023, invita l’Asia-Pacifico a portare la cooperazione a nuovi livelli



Di Wang Cong, Bai Yunyi e Yang Ruoyu a Bangkok





Rivolgendosi venerdì all’incontro dei leader economici dell’APEC a Bangkok, in Tailandia, il presidente cinese Xi Jinping ha elogiato la cooperazione economica nell’Asia-Pacifico negli ultimi decenni che ha portato a un “miracolo Asia-Pacifico” e ha chiesto la costruzione congiunta di una comunità Asia-Pacifico con un futuro condiviso e portando la cooperazione Asia-Pacifico a un nuovo livello. Ha anche annunciato che Pechino prenderà in considerazione l’idea di tenere il terzo Belt and Road Forum per la cooperazione internazionale il prossimo anno per dare un nuovo impulso allo sviluppo e alla prosperità nell’Asia-Pacifico e nel resto del mondo.



Le osservazioni del presidente cinese alla prima riunione di persona dei leader economici dell’APEC in quattro anni hanno offerto una vigorosa confutazione ai crescenti tentativi di alcune economie e altre forze di istigare attivamente la tensione all’interno della regione e minare seriamente la cooperazione regionale. Hanno anche fornito il tanto necessario sollievo alle economie regionali che stanno diventando sempre più a disagio per le crescenti tensioni, hanno osservato i rappresentanti delle imprese e gli analisti dell’Asia-Pacifico. All’APEC Economic Leaders’ Meeting e ad altri eventi correlati a Bangkok, molti partecipanti hanno anche evidenziato un netto contrasto tra il crescente ruolo di leadership della Cina e la diminuzione della presenza degli Stati Uniti.



Alcuni osservatori hanno notato la posizione chiara della Cina sulla cooperazione Asia-Pacifico e azioni concrete per promuovere la pace e lo sviluppo regionali, suggerendo che l’impegno ripetutamente riaffermato degli Stati Uniti assomigli più a “chiacchiere vuote” durante i periodi di difficoltà. Il presidente cinese Xi Jinping tiene un discorso intitolato Assumersi la responsabilità e lavorare insieme nella solidarietà per costruire una comunità dell’Asia-Pacifico con un futuro condiviso al 29° incontro dei leader economici della cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) a Bangkok. La visione della Cina. Dopo essere arrivato al grande e moderno Queen Sirikit National Convention Center nel centro di Bangkok, dove il tema della cooperazione Asia-Pacifico è onnipresente, venerdì mattina Xi ha detto ai leader dell’APEC che “l’Asia-Pacifico è la nostra casa e la centrale elettrica di crescita economica globale. Negli ultimi decenni, una solida cooperazione economica nella regione ha creato il “miracolo Asia-Pacifico” ammirato in tutto il mondo. La cooperazione Asia-Pacifico ha messo radici profonde nel cuore della gente”.



Notando che il mondo è giunto a un altro bivio storico, Xi ha chiesto di unire le mani per costruire una comunità Asia-Pacifico con un futuro condiviso e portare la cooperazione Asia-Pacifico a un nuovo livello. Il presidente cinese ha presentato quattro proposte specifiche: sostenere l’equità e la giustizia internazionali e costruire un’Asia-Pacifico di pace e stabilità, impegnarsi per l’apertura e l’inclusività e portare prosperità per tutti nell’Asia-Pacifico, lottare per uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio e garantire un’Asia-Pacifico pulita e bella, tenendo presente il futuro condiviso e rendere l’Asia-Pacifico una regione in cui tutti sono pronti ad aiutarsi a vicenda. Xi ha anche sottolineato la necessità di assicurarsi che lo sviluppo sia per la gente e dalla gente, e che i suoi frutti siano condivisi tra la gente, chiedendo sforzi per promuovere la prosperità per tutti nell’Asia-Pacifico.

La Cina lavorerà con altre parti per l’attuazione completa e di alta qualità del partenariato economico globale regionale (RCEP) e continuerà a lavorare per aderire all’accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (CPTPP) e all’accordo di partenariato per l’economia digitale (DEPA ), al fine di promuovere lo sviluppo integrato della regione. La Cina prenderà in considerazione la possibilità di tenere il terzo Belt and Road Forum per la cooperazione internazionale il prossimo anno per dare nuovo slancio allo sviluppo e alla prosperità dell’Asia-Pacifico e del mondo, ha affermato Xi. Li Haidong, professore dell’Institute of International Relations presso la China Foreign Affairs University, ha dichiarato al Global Times che il forum del prossimo anno porterà a un mondo economicamente più interconnesso e che la BRI proposta dalla Cina aiuterà a “seppellire le divisioni e gli scontri regionali”. e portare pace e prosperità durature nel mondo. La cosa più importante per l’attuale economia globale è mantenere il processo di integrazione economica e impedire un’inversione della globalizzazione attraverso la formazione di piccole cricche economiche da parte di alcuni paesi occidentali. Ha detto che il prossimo anno segnerà il decimo anniversario della BRI, il forum dovrebbe fare nuovi piani per il mondo per utilizzare meglio la BRI per promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e contribuire al cambiamento internazionale paesaggio che si trova in un periodo critico di transizione.“L’economia dell’Asia-Pacifico si trova in un periodo cruciale di ripresa post-COVID e le turbolenze e i cambiamenti nella politica e nelle economie internazionali rappresentano una seria sfida per lo sviluppo dell’Asia-Pacifico. Il presidente Xi ci ha mostrato che lo sviluppo pacifico e la cooperazione vantaggiosa per tutti sono la chiave mainstream per lo sviluppo futuro dell’Asia-Pacifico”, ha dichiarato venerdì al Global Times Wirun Phichaiwongphakdee, direttore del Centro di ricerca Thailandia-Cina della Belt and Road Initiative. Phichaiwongphakdee ha affermato che l’appello del presidente cinese a costruire catene industriali e di approvvigionamento regionali più strette è un aspetto molto importante della cooperazione Asia-Pacifico, che aiuterà la regione a far fronte ai rischi e ad assicurare stabilità e prosperità. Questa foto scattata il 14 novembre 2022 mostra un logo dell’APEC 2022 a Bangkok, in Thailandia. Il 18 e 19 novembre si terrà a Bangkok, in Tailandia, il 29° incontro dei leader economici della cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC). Stati Uniti “chiacchiere vuote” Come è avvenuto in molti eventi multilaterali, anche la presenza di Cina e Stati Uniti ha suscitato molta attenzione e confronto all’APEC Economic Leaders’ Meeting di Bangkok. Anche prima dell’inizio dell’incontro, molti hanno sollevato domande sull’impegno degli Stati Uniti nella cooperazione Asia-Pacifico, poiché il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha saltato l’incontro e ha invece inviato a Bangkok il vicepresidente Kamala Harris. Durante un discorso alla riunione dell’APEC di venerdì, Harris ha promesso un ulteriore impegno economico per la regione Asia-Pacifico. “Gli Stati Uniti sono qui per restare. Rafforzare le nostre relazioni economiche nella regione e collaborare con il settore privato è una priorità assoluta per gli Stati Uniti”, ha affermato Harris. Tuttavia, per molti nella regione che hanno seguito da vicino le parole e le azioni degli Stati Uniti dalla pandemia di COVID-19, nonché le mosse geopolitiche degli Stati Uniti per istigare la tensione nella regione, tali impegni sembrano sempre più “chiacchiere vuote”. “Le parole dell’Occidente sulla cosiddetta uguaglianza tra i paesi e l’impegno per il sud-est asiatico sono, nella mia visione personale di cittadino tailandese, solo chiacchiere. Quando affronti davvero momenti difficili, non ti raggiungeranno affatto per aiutarti, quindi noi I thailandesi ora hanno una profonda comprensione di questo. E il nostro vero amico è la Cina”, ha detto Phichaiwongphakdee. Le interruzioni della cooperazione regionale degli Stati Uniti sono particolarmente sentite da molte imprese della regione, anche se la comunità imprenditoriale si sforza di tenersi alla larga dalla politica.Nella sede dell’incontro dei leader dell’APEC, dove molte aziende regionali hanno allestito stand per promuovere i propri prodotti e servizi, i rappresentanti delle imprese hanno subito sottolineato il vasto potenziale della cooperazione regionale. Tuttavia, quando vengono interrogati su rischi e sfide, si affrettano anche a sottolineare le tensioni geopolitiche, in particolare quelle nello Stretto di Taiwan. “Se le tensioni si trasformano in conflitto, l’economia regionale cadrà e così anche l’economia globale”, ha detto al Global Times un rappresentante di un’importante azienda industriale che opera in molti paesi del sud-est asiatico e collabora con aziende cinesi, a margine del Riunione dei leader dell’APEC.Il rappresentante delle imprese, che ha chiesto l’anonimato, ha affermato che “l’economia della cooperazione industriale nella regione esiste già” e ciò che è necessario per rafforzare tale cooperazione è un “trigger” politico da occasioni come l’APEC. Tali preoccupazioni non si limitano alle imprese, ma sono state sottolineate anche dai leader regionali e mondiali alla riunione dei leader dell’APEC di venerdì, dove molti si sono fermati prima di denunciare direttamente l’agenda geopolitica di alcuni paesi che prevedeva l’inserimento dei paesi regionali nella sua strategia di contenimento della Cina, ma ha ripetutamente messo in guardia contro le tensioni e ha chiesto cooperazione. Concentrati sulla cooperazione Nel discorso di venerdì, Xi ha sottolineato che la Cina avanzerà un’agenda più ampia di apertura in più aree e in modo più approfondito, seguirà il percorso cinese verso la modernizzazione e metterà in atto nuovi sistemi per un’economia aperta di standard più elevati.La Cina continuerà a condividere le sue opportunità di sviluppo con il mondo, in particolare con la regione Asia-Pacifico, ha affermato il presidente cinese. Il primo ministro Prayut Chan-o-cha della Thailandia, l’ospite della riunione dei leader dell’APEC, ha detto venerdì che i paesi devono cambiare le loro pratiche per superare le sfide poste dalla pandemia, dai cambiamenti climatici e dalle divisioni geopolitiche. “Non possiamo più vivere come facevamo. Dobbiamo adattare la nostra prospettiva, il modo di vivere e il modo di fare affari”, ha detto Prayut. In qualità di ospite della riunione dei leader dell’APEC, la Thailandia ha fissato il tema “Aperto, connesso ed equilibrato”, con l’obiettivo di dare forma alle discussioni sul commercio aperto e sugli investimenti regionali, ripristinando la connettività e uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Questo tema è stato ripreso da molti leader regionali e mondiali, poiché l’economia dell’Asia-Pacifico, nonostante sia la più vivace del mondo, deve affrontare anche una serie di sfide, tra cui l’inflazione globale, le crisi alimentari, energetiche e del debito, l’interruzione dell’industria e dell’approvvigionamento catene e tensioni geopolitiche. Nonostante i crescenti avvertimenti contro le crescenti tensioni geopolitiche nella regione, i funzionari statunitensi sono apparsi impegnati non nella cooperazione regionale ma nella divisione regionale alla riunione dei leader dell’APEC, portando lì varie questioni geopolitiche. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato giovedì che affrontare il conflitto Russia-Ucraina è un obiettivo chiave dell’APEC.Ma tali tentativi di dirottare l’incontro per concentrarsi sulla propria agenda geopolitica non hanno avuto molto successo, poiché molti leader regionali e mondiali erano concentrati sulla cooperazione. Presente alla riunione come ospite, il presidente francese Emmanuel Macron ha anche affermato al CEO Summit dell’APEC che è necessario un nuovo equilibrio e stabilità a livello regionale per evitare nuovi conflitti, osservando che la guerra commerciale degli Stati Uniti contro la Cina “ha messo a dura prova paesi in una situazione da scegliere. Siete dalla parte degli Stati Uniti o della Cina?… Ma abbiamo bisogno di un unico ordine globale”. Gli osservatori regionali hanno affermato che, come molti paesi, sempre più preoccupati per le crisi economiche e concentrati sulla cooperazione, la visione della Cina per una comunità di futuro condiviso attecchirà più profondamente nell’Asia-Pacifico rispetto alla visione degli Stati Uniti per la divisione tra diversi blocchi. “Il pensiero incentrato sulle persone [della Cina] è stato percepito non solo dai thailandesi in termini di forniture di vaccini, ma anche da persone in tutto il mondo. E questo è qualcosa di reale che le persone del mondo possono vedere della comunità con un futuro condiviso per l’umanità”, ha detto Phichaiwongphakdee.