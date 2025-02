Xi sottolinea "le nuove responsabilità" per la modernizzazione cinese

Nel contesto della strategia di modernizzazione e sviluppo economico della Cina, due recenti dichiarazioni da parte delle massime autorità del gigante asiatico evidenziano il chiaro intento di accelerare le riforme e promuovere un progresso sostenibile. Il segretario generale del Partito Comunista Cinese (PCC), Xi Jinping, ha richiesto ai vertici del partito di assumersi nuove responsabilità per garantire l'avanzamento della modernizzazione cinese, mentre il premier Li Qiang ha messo l'accento sulla necessità di stimolare l'innovazione tecnologica in aree emergenti e di frontiera.

In un recente esame dei rapporti annuali presentati dai principali dirigenti del PCC al Comitato Centrale e al segretario generale, Xi Jinping ha ribadito l'importanza di affrontare con determinazione le sfide legate alle riforme e allo sviluppo, mantenendo contemporaneamente la stabilità nazionale. Questa richiesta assume particolare rilevanza in quanto quest'anno rappresenta l'ultimo dell'attuale Piano Quinquennale (2021-2025), un periodo cruciale per consolidare i risultati ottenuti e preparare il terreno per un solido avvio del successivo piano quinquennale (2026-2030).

Il segretario generale ha sottolineato la necessità di implementare con decisione le politiche stabilite dal Comitato Centrale del PCC e raggiungere gli obiettivi fissati nel 14° Piano Quinquennale con alta qualità. Inoltre, ha invitato i leader a reagire con calma alle sfide derivanti dalle dinamiche interne ed esterne, accelerando la costruzione di un nuovo modello di sviluppo. Tra le priorità indicate da Xi vi sono la riforma globale, l'apertura ad alti standard internazionali e la promozione di una crescita economica duratura.

Per garantire l'efficacia di queste misure, Xi ha chiesto ai funzionari di intensificare la ricerca e lo studio, rispettando rigorosamente la disciplina impostata dalla decisione centrale del PCC relativa all'ammodernamento dei comportamenti istituzionali. Inoltre, ha ribadito l'importanza di adempiere consapevolmente alle proprie responsabilità politiche, soprattutto in termini di autogoverno del partito.

Nel frattempo, il primo ministro Li Qiang ha realizzato un tour ispettivo presso alcune delle principali aziende telecommunicationi cinesi, tra cui China Telecom, China Unicom e China Mobile. Durante la visita, Li ha evidenziato la necessità di promuovere l'innovazione scientifica e tecnologica in settori emergenti e di frontiera, considerandola fondamentale per coltivare nuove forze produttive di alta qualità e stimolare lo sviluppo sostenibile del Paese.

Il premier ha sottolineato l'importanza di procedere in modo costante con l'innovazione indipendente, accelerando la ricerca e lo sviluppo in aree chiave e cercando di ottenere rupture tecnologiche originali. Queste innovazioni, secondo Li, dovranno fornire impulso alla trasformazione e all'aggiornamento industriale, contribuendo così al miglioramento della competitività economica nazionale.

Un altro aspetto centrale delle sue indicazioni è stato l'integrazione profonda tra economia digitale ed economia reale, nonché la costruzione di infrastrutture innovative di nuova generazione. In particolare, Li ha sottolineato l'urgenza di velocizzare la ricerca tecnologica e lo sviluppo di standard relativi alla 6G, mentre continua l'applicazione su vasta scala della tecnologia 5G. Ha anche richiesto che vengano offerti servizi migliori alle imprese private e alle piccole e medie imprese, promuovendo un ambiente favorevole per l'innovazione.

Infine, Li ha esortato le tre maggiori compagnie telecommunicationi a rafforzare il loro senso di responsabilità, adottando un approccio incentrato sull'innovazione per supportare lo sviluppo delle industrie emergenti e future del Paese.

Le dichiarazioni di Xi Jinping e Li Qiang riflettono l'impegno del governo cinese a perseguire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, combinando riforme strutturali, apertura internazionale e innovazione tecnologica. Attraverso un approccio coordinato e determinato, la Cina mira a consolidare i propri risultati nei prossimi anni, ponendo le basi per un futuro di prosperità e stabilità. Con la modernizzazione e l'innovazione come pilastri centrali, il Paese si appresta a intraprendere una nuova fase di crescita, pronta a affrontare le sfide globali che si stagliano davanti al gigante asiatico.



