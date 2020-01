Candidata presidenziali USA, Gabbard: L'attacco all'ambasciata USA in Iraq frutto della "politica miope e impulsiva" di Trump

The problems created by Trump’s impulsive, erratic military action/foreign policy are again on display, this time in Iraq. Trump’s military strike against Iranian militia was impulsive, short-sighted, and lacked strategic purpose. It has led to our embassy… — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 31 dicembre 2019

…being besieged and undermined our relationship with the Iraqi government and people. Serving the interests of Saudi Arabia and Jihadists like AQ, Trump is taking us deeper and deeper into mid-east quagmire. As president, I will end our servitude… — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 31 dicembre 2019

"I problemi creati dall'impulsiva, irregolare azione militare / politica estera di Trump sono di nuovo in evidenza, questa volta in Iraq. L'atatcco militare di Trump contro la milizia iraniana è stato impulsivo, miope e privo di uno scopo strategico. Ha portato all'assedio della nostra ambasciata e ha minato le nostre relazioni con il governo e il popolo iracheno. Al servizio degli interessi dell'Arabia Saudita e dei jihadisti come AQ [Al-Qaeda], Trump ci sta portando sempre più a fondo nel pantano del Medio Oriente ", ha twittato Gabbard.Ha poi parlato dele sue politiche future mentre continua la sua candidatura per la nomina democratica alla presidenza."Come presidente, finirà la nostra servitù nei confronti di Arabia Saudita / AQ e fornirò l'esperienza e una guida sobria, ponderata e strategica al lavoro di comandante in capo di cui il nostro paese ha così tanto bisogno".