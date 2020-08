Celebrità e politici occidentali si infervorano per condannare il razzismo, ma russofobia e sinofobia restano accettabili

La censura è democrazia, le fake news sono verità, la sottomissione è libertà. La propaganda occidentale richiede l'accettazione di dogmi contraddittori insieme a una serie impressionante di ginnastica mentale per riconciliare gli errori logici.Il romanzo di George Orwell "1984" descrive la vita in Oceania, una società totalitaria strettamente controllata da un partito onnipresente i cui tre slogan semplici ma contraddittori sono: la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. I cittadini dell'Oceania sono stati costretti ad accettare che due più due possono essere uguali a cinque se il partito lo ha ritenuto così.Simile al gioco Snake che si trova sui vecchi telefoni cellulari Nokia, i movimenti del risveglio diventano sempre più illogici e più difficili da controllare prima di legarsi alla fine o sbattere contro i muri della logica, gettando i semi della propria distruzione. I movimenti femministi moderni stanno avendo il vento sulle loro vele da altre fazioni sveglie che sostengono che ai bambini dovrebbe essere insegnato che i ragazzi possono avere il ciclo , in modo da non turbare gli studenti transgender, o che termini come madre e padre dovrebbero essere sostituiti con genitore 1 e genitore 2. Anche il principale sindacato dei medici del Regno Unito ha inviato una nota interna consigliando al proprio personale di utilizzare il termine "donne incinte" piuttosto che " persone incinte " per evitare di offendere.Si potrebbe sostenere che le campagne progettate per rimuovere il concetto di maschio e femmina sono una minaccia per le donne e le loro lotte storiche. Eliminando l '"esistenza" delle donne, non solo elimina il vasto contributo delle donne alla storia, ma rimuove anche l'intera nozione di femminismo: se la femminilità non esiste, l'intera idea di misoginia diventa irrilevante. Forse un giorno qualcuno deciderà che la razza è semplicemente un costrutto e può essere cambiata a piacimento, rendendo irrilevanti tutti i dibattiti sul razzismo e l'oppressione. Così i cultisti del futuro risveglio potrebbero mettersi in un angolo in cui il razzismo e quindi il "privilegio bianco" non esistono.In Occidente sei libero di scegliere qualsiasi genere o sessualità, passare da uno all'altro a tuo piacimento, o forse crearne uno tuo, ma non dovresti mettere in discussione le basi del capitalismo o del liberalismo. Allo stesso modo, il concetto tanto lodato di diritti umani e democrazia - uno dei pilastri chiave su cui poggia la "superiorità culturale" occidentale e da cui deride i paesi "antidemocratici" e "incivili" - viene utilizzato per giustificare la distruzione, l'occupazione e l'economia, la riduzione in schiavitù di altri popoli.Che si tratti di Libia, Iraq, Afghanistan, Siria, Yemen o Palestina, vediamo che le vite dei non bianchi non hanno importanza quando non ci sono punti politici da segnare. In effetti, condannare il massacro dei palestinesi potrebbe essere sufficiente per farti etichettare come antisemita da coloro che rimangono sospettosamente in silenzio quando il vero antisemitismo alza la sua brutta testa.Ad esempio, le milizie di estrema destra e neonaziste in Ucraina, alcune delle quali prendono i loro simboli e ideologie dagli anni '30 e '40 , hanno operato con relativa impunità e perpetuato violazioni dei diritti umani sulla popolazione della regione del Donbass. Questi gruppi facevano parte del movimento Maidan, visitato da politici occidentali e lodato dai liberali, che ha rovesciato violentemente il presidente ucraino eletto Viktor Yanukovich. Alcuni dei leader di questo movimento includevano elementi di estrema destra che non avevano scrupoli a trovarsi tra i loghi del potere bianco e le bandiere neonaziste, o che in passato avevano affermato che una "mafia ebrea moscovita" controlla l' Ucraina. Né i politici occidentali né quelli israeliani sembravano troppo interessati a tali sviluppi, nonostante il giornale israeliano Haaretz riferiva che le armi inviate da Israele in Ucraina stavano finendo nelle mani di milizie di estrema destra, come il battaglione Azov. Paradossalmente, sono stati stanziati sforzi e risorse abbondanti per far credere alla gente che il partito laburista britannico, guidato dal leader di sinistra Jeremy Corbyn, avesse un serio problema di antisemitismo.Non appena un leader di partito come Jeremy Corbyn ha iniziato a offrire qualcosa al di fuori della larghezza di banda politica strettamente definita e si è battuto per i diritti dei palestinesi, è stato demonizzato dai politici, dai loro alleati dei media e dai grandi gestori di affari. Uno studio condotto dalla London School of Economics and Political Science ha esaminato la copertura giornalistica britannica di Corbyn nei mesi successivi alla sua elezione a leader del partito laburista e ha trovato prove di pregiudizi dei media tali che "Corbyn è stato completamente delegittimato come attore politico dal momento in cui è diventato un candidato di spicco e ancora di più dopo essere stato eletto leader del partito, con un mandato forte ".È positivo che i recenti eventi negli Stati Uniti abbiano evidenziato il razzismo affrontato dagli afroamericani. Eppure i frequenti omicidi di afroamericani da parte di una forza di polizia militarizzata non sono comparsi all'improvviso quando Trump è salito al potere. Molti politici del Partito Democratico che oggigiorno si assicurano che tutti sappiano di sostenere incondizionatamente il movimento Black Lives Matter avevano pochi problemi con lo status quo prima dell'uccisione di George Floyd e probabilmente riguadagneranno la loro apatia se Biden vincerà le elezioni.Inoltre, si parla poco del ruolo che l'amministrazione Obama ha svolto solo pochi anni fa nella distruzione della Libia, un tempo una delle nazioni più ricche e stabili dell'Africa, e della sua cessione ai signori della guerra e ai gruppi affiliati ad Al-Qaeda. Alcuni di questi gruppi si sono affrettati a imprigionare e assassinare i cittadini dell'Africa subsahariana che erano emigrati in Libia in cerca di una vita migliore. Nella nuova Libia post-Gheddafi esistono ora mercati di schiavi che vendono africani sub-sahariani.Il Partito conservatore del Regno Unito, tradizionalmente non fan dei rifugiati o dei migranti, è stato responsabile dello scandalo Windrush che ha visto gli immigrati caraibici arrivati ??nel Regno Unito decenni prima minacciati di espulsione nonostante avessero vissuto, lavorato e pagato le tasse in questo paese per molti anni . Lo stesso partito sta ora pensando di concedere a quasi tre milioni di cittadini di Hong Kong l'opportunità di risiedere nel Regno Unito e successivamente richiedere la cittadinanza . Quando si tratta di attaccare la Cina, non si sente parlare di come il NHS e il sistema di welfare non possano permettersi di assorbire rifugiati e migranti.In questi giorni molte persone, in particolare celebrità, politici e personaggi dei media, si stanno infervorando per condannare il razzismo e assicurarsi che tutti siano consapevoli delle loro credenziali antirazziste. Le uniche forme rimanenti di razzismo ritenute accettabili in Occidente includono la russofobia e la sinofobia. I media dedicano infinite ore a sostenere la minaccia dalla Russia e dalla Cina e, così facendo, promuovono surrettiziamente l'animosità verso queste nazioni e i loro popoli. La mano oscura del governo russo è ritenuta essere dietro ogni calamità o risultato elettorale indesiderato. Ci viene spesso ricordato che una minaccia vaga e mal definita dalla Russia e dalla Cina incombe su vasta scala, sebbene le prove concrete siano spesso imprecise, aperte a interpretazioni o discutibili. Allo stesso tempo le truppe della NATO invadono i confini della Russia, ma quest'ultima è considerata l'aggressore dei confini . Mentre il Regno Unito cerca di provocare la Russia senza motivo logico, gli Stati Uniti sono determinati a prendere una lotta con la Cina e affermano di “aver scelto di non” impedire che il coronavirus si diffonda oltre i suoi confini.L'impero statunitense in declino ed i suoi alleati all'interno dell'UE in via di disintegrazione preferiscono attaccare le loro rivali Russia e Cina per distogliere l'attenzione delle loro popolazioni dai problemi interni con una buona xenofobia vecchio stile. Il Regno Unito, in particolare, farebbe bene a cercare di migliorare le sue relazioni con Russia e Cina, poiché è sulla buona strada per passare un periodo di solitudine dopo la Brexit.*Medico e opinionista sociale di medicina, scienza e tecnologia. In precedenza è stato nel consiglio di amministrazione dell'organizzazione benefica Medact ed è editore del London Progressive Journal.Qui per la versione ebook