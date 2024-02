Cina: il ministro degli Esteri ha sottolineato il contributo di Pechino e Mosca alla stabilità globale

Cina e Russia stanno contribuendo alla stabilità globale, ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

"Le relazioni Cina-Russia (...) rispondono agli interessi comuni dei due Paesi e contribuiscono alla stabilità strategica della regione Asia-Pacifico e del mondo", ha dichiarato Wang intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, come riporta Sputnik.

Il ministro degli Esteri ha osservato che le relazioni tra i due Stati sono condotte in conformità con i principi di non allineamento con i blocchi, di non conflitto e di non bersaglio di Paesi terzi.

La Conferenza sulla sicurezza di Monaco si terrà dal 16 al 18 febbraio e vedrà la partecipazione di circa 50 capi di Stato e di governo e di un centinaio di ministri.