Cina: la gloriosa vita di Jiang Zemin

di Giulio Chinappi

Di seguito vi proponiamo la biografia dell’ex presidente cinese Jiang Zemin, scomparso lo scorso 30 novembre, pubblicata dall’agenzia stampa Xinhua e ripresa da tutti gli organi ufficiali della Repubblica Popolare Cinese.

Jiang Zemin era un leader eccezionale che godeva di un alto prestigio riconosciuto dall’intero Partito Comunista Cinese (PCC), dall’intero esercito e dal popolo cinese di tutti i gruppi etnici.

Fu un grande marxista e un grande rivoluzionario proletario, statista, stratega militare e diplomatico. Era un combattente comunista di grande espereinza e un leader eccezionale della grande causa del socialismo con caratteristiche cinesi. Era il nucleo della terza generazione della direzione collettiva centrale del Partito e il principale fondatore della Teoria dei Tre Rappresentanti.

La vita di Jiang è stata gloriosa e combattiva. Durante la sua carriera rivoluzionaria di oltre 70 anni, è rimasto sempre fermo negli ideali comunisti, assolutamente fedele al Partito e al popolo e risolutamente impegnato nella causa del Partito e del popolo.

Dopo la quarta sessione plenaria del 13° Comitato Centrale del PCC, di fronte alla complessità delle situazioni nazionali e internazionali e alle gravi sfide poste dai gravi colpi di scena che il socialismo mondiale aveva conosciuto, Jiang guidò la leadership collettiva centrale del Partito, basandosi fermamente su l’intero Partito, l’intero esercito e il popolo cinese di tutti i gruppi etnici nel salvaguardare la grande causa del socialismo con caratteristiche cinesi e nel far avanzare con successo la causa del socialismo con caratteristiche cinesi nel 21° secolo.

Ha realizzato risultati indelebili e ha conquistato l’amore sincero di tutto il Partito, dell’intero esercito e del popolo cinese di tutti i gruppi etnici, nonché l’ampio consenso della comunità internazionale.

Jiang nacque il 17 agosto 1926 in una famiglia di intellettuali patriottici a Yangzhou, nella provincia dello Jiangsu, nella Cina orientale. È stato illuminato dal patriottismo e dalle idee della rivoluzione democratica nella sua infanzia. Fu anche profondamente influenzato dalla raffinata cultura tradizionale cinese.

Nel 1943, Jiang fu ammesso al Dipartimento di Macchine Elettriche dell’allora Università Centrale con sede a Nanchino, dove partecipò attivamente ai movimenti patriottici anti-giapponesi di studenti progressisti. Dopo che la Cina ebbe vinto la guerra di resistenza contro l’aggressione giapponese, Jiang ha continuato la sua formazione presso l’Università Jiao Tong di Shanghai. Nell’aprile 1946 si unì al PCC e divenne un combattente comunista.

Dopo essersi laureato all’università nel 1947, Jiang ha lavorato in una fabbrica alimentare a Shanghai. Durante questo periodo, si è impegnato in un rivoluzionario lavoro di propaganda tra lavoratori e giovani professionisti nelle scuole serali delle associazioni giovanili.

Poco dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese (RPC) nel 1949, Jiang è stato successivamente primo vicedirettore della Shanghai Yimin Food Factory N.1, primo vicedirettore della Shanghai Soap Factory e capo della sezione macchine elettriche di Divisione Progettazione N. 2 di Shanghai del Primo Ministero dell’Industria Meccanica.

Per aumentare gli sforzi per resistere all’aggressione degli Stati Uniti e aiutare la Corea, Jiang ha organizzato la produzione di cibo in scatola appositamente fornito ai volontari del popolo cinese. Ha anche supervisionato la progettazione del primo turbogeneratore locale nella Nuova Cina.

Nel settembre 1954, Jiang fu trasferito a Changchun per partecipare alla costruzione della First Automotive Works. Nell’aprile 1955 andò alla Stalin Automobile Works di Mosca per uno stage. Tornò in Cina nel maggio 1956 e continuò il suo lavoro presso la First Automotive Works, prestando servizio come vice capo della divisione di meccanica dinamica, vice capo ingegnere per la meccanica dinamica e direttore della fabbrica di energia.

Nel 1962, ha lavorato come vicedirettore dello Shanghai Electrical Apparatus Research Institute sotto il Primo Ministero dell’Industria Meccanica, responsabile del lavoro di ricerca dell’organizzazione.

Nel maggio 1966, ha lavorato come direttore e segretario di Partito ad interim del Wuhan Heat-Power Machinery Institute, dove è diventato segretario del Partito a settembre e ha organizzato la progettazione di apparecchiature per la generazione di energia atomica.

Alla fine del 1970 iniziò a lavorare presso il Primo Ministero dell’Industria Meccanica. Nel 1971, ha diretto la squadra di esperti del ministero in Romania, dove ha supervisionato la costruzione di 11 fabbriche sostenute dalla Cina.

Dopo essere tornato in Cina nel 1973, è stato vicedirettore dell’Ufficio per gli affari esteri del Primo Ministero dell’Industria Meccanica e in seguito è diventato direttore dell’ufficio.

Nel 1980, Jiang ha iniziato a servire come vicepresidente e contemporaneamente segretario generale della Commissione dell’amministrazione statale per gli affari di importazione ed esportazione e della Commissione dell’amministrazione statale per gli investimenti esteri e come membro dei gruppi dei leader del Partito delle due commissioni.

È stato coinvolto nella formulazione di politiche sull’espansione del commercio estero, sull’introduzione di tecnologie e attrezzature straniere avanzate e sull’assorbimento e l’utilizzo di capitale straniero. Ha inoltre supervisionato l’attuazione di politiche speciali e misure flessibili nelle province del Guangdong e del Fujian e ha partecipato alla creazione di zone economiche speciali.

Nel maggio 1982 è stato nominato primo viceministro e vicesegretario del Gruppo dirigente del Ministero dell’Industria Elettronica, e poi ministro e segretario del Gruppo dirigente del ministero nel 1983.

Ha guidato la ristrutturazione e la trasformazione tecnologica dell’industria elettronica e ha portato avanti la ricerca e lo sviluppo e la produzione di progetti chiave riguardanti circuiti integrati, computer, comunicazioni e ingegneria dei sistemi.

Nel settembre 1982, Jiang fu eletto membro del Comitato Centrale del PCC al 12° Congresso Nazionale del PCC.

Nel 1985 ha iniziato a servire come sindaco di Shanghai e vice segretario del Comitato municipale di Shanghai del PCC. Nel 1987 è stato nominato segretario del Comitato municipale di Shanghai del PCC.

Jiang si è concentrato sul compito centrale dello sviluppo economico e ha fatto ogni sforzo per promuovere la riforma, lo sviluppo e la stabilità di Shanghai. Ha proposto l’obiettivo di fare di Shanghai una città socialista moderna che sia aperta, multifunzionale, industrialmente ben strutturata, scientificamente e tecnologicamente avanzata e culturalmente avanzata entro la fine del XX secolo.

Nel novembre 1987, Jiang è stato eletto membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC durante la prima sessione plenaria del 13° Comitato Centrale del PCC.

Nel giugno 1989, Jiang è stato eletto membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico del Comitato Centrale del PCC e segretario generale del Comitato Centrale del PCC alla quarta sessione plenaria del 13° Comitato Centrale del PCC.

Nel novembre 1989, la quinta sessione plenaria del 13° Comitato Centrale del PCC decise che Jiang servisse come presidente della Commissione Militare Centrale (CMC) del PCC. Nel marzo 1990, Jiang è stato eletto presidente del CMC della RPC alla terza sessione del 7° Congresso Nazionale del popolo.

Al 14° Congresso Nazionale del PCC nell’ottobre 1992, Jiang ha presentato un rapporto intitolato “Accelerare la riforma, l’apertura al mondo esterno e la spinta alla modernizzazione, in modo da ottenere maggiori successi nella costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi“. Nel rapporto, Jiang ha proposto di stabilire il ruolo guida della Teoria di Deng Xiaoping sulla costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi nel Partito e ha identificato la creazione di un’economia di mercato socialista come obiettivo delle riforme economiche della Cina.

Nel marzo 1993, Jiang è stato eletto presidente della RPC.

Nel settembre 1997, Jiang ha consegnato un rapporto intitolato “Tenere alta la grande bandiera della teoria di Deng Xiaoping per un avanzamento a tutto tondo della causa della costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi nel 21° secolo” al 15° Congresso Nazionale del PCC. Nel rapporto è stato chiarito che un sistema economico di base per la fase primaria del socialismo del Paese è quello in cui la proprietà pubblica è il cardine e le diverse forme di proprietà si sviluppano insieme.

Al 16° Congresso Nazionale del PCC nel novembre 2002, Jiang ha presentato il rapporto intitolato “Costruire una società benestante in modo completo e creare una nuova situazione nella costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi“, che specificava gli obiettivi della costruzione di una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti e stabilì il requisito di base nell’attuazione della Teoria dei Tre Rappresentanti.

La Teoria dei Tre Rappresentanti arricchisce e sviluppa la teoria del socialismo con caratteristiche cinesi e funge da continuazione, arricchimento e sviluppo del marxismo-leninismo, del Pensiero di Mao Zedong e della Teoria di Deng Xiaoping.

Jiang ha sottolineato che è essenziale per il Partito dare la massima priorità allo sviluppo nel governo e nel ringiovanimento del Paese.

Notando che lo sviluppo è di fondamentale importanza e che questo concetto strategico deve essere sempre sostenuto, Jiang ha affermato che la fiducia deriva dalla prosperità, mentre l’arretratezza rende un Paese vulnerabile agli attacchi.

Jiang ha sottolineato che la costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi dovrebbe incarnare uno sviluppo economico, politico e culturale completo, che vedrà un progresso materiale e politico socialista completo, nonché un progresso etico-culturale.

Jiang ha anche sottolineato che è imperativo gestire correttamente il rapporto tra riforma, sviluppo e stabilità, poiché la riforma è l’impulso, lo sviluppo è l’obiettivo e la stabilità è il presupposto.

Al 16° Congresso Nazionale del PCC, Jiang ha esposto l’obiettivo di costruire una società moderatamente prospera in modo completo.

Nei primi due decenni del 21° secolo, gli sforzi dovrebbero essere concentrati sulla costruzione completa di una società moderatamente prospera di standard più elevati a beneficio di oltre 1 miliardo di persone, ha affermato.

Jiang ha affermato che la Cina dovrebbe sviluppare ulteriormente l’economia, espandere la democrazia, far progredire la scienza e l’istruzione, arricchire la propria cultura, promuovere l’armonia sociale e innalzare il tenore di vita del popolo.

Sul compito fondamentale del socialismo con caratteristiche cinesi, Jiang ha affermato che è necessario dare la massima priorità alla concentrazione sullo sviluppo delle forze produttive, promuovendo così continuamente lo sviluppo delle forze produttive avanzate.

Imprenditori e tecnici di imprese scientifico-tecnologiche private, personale dirigente e tecnico impiegato da imprese finanziate dall’estero, lavoratori autonomi, imprenditori privati, dipendenti di intermediari, liberi professionisti e persone di altre classi sociali che sono emersi nella trasformazione sociale sono tutti costruttori del socialismo con caratteristiche cinesi, ha osservato.

Jiang ha anche proposto la vigorosa promozione dell’innovazione basata sulla conoscenza, nonché dell’innovazione scientifica e tecnologica.

Apprendendo lezioni dalla fine dell’Unione Sovietica e dai drastici cambiamenti nei Paesi dell’Europa orientale e dalla Rivoluzione culturale in Cina, Jiang ha sottolineato l’importanza di aderire al socialismo e di attuare riforme socialiste per esplorare un percorso di sviluppo socialista che si adatti alle condizioni effettive della Cina.

Negli anni ’90, con il grande coraggio di un comunista cinese di persistere nell’innovazione teorica e di stare al passo con i tempi, Jiang ha definito la costruzione di un’economia di mercato socialista come un obiettivo di riforma e ha stabilito un quadro di base in tal senso. Ha anche guidato l’istituzione di un sistema economico di base per la fase primaria del socialismo in cui la proprietà pubblica è il cardine e diverse forme di proprietà si sviluppano insieme, nonché un sistema di distribuzione del reddito in cui la distribuzione in base al lavoro è il cardine mentre molteplici forme di distribuzione esistono al suo fianco. Tutti questi sforzi hanno contribuito ad aprire nuovi orizzonti nella riforma e nell’apertura sotto tutti gli aspetti.

Per raggiungere lo sviluppo, il progresso e la prosperità, ha affermato Jiang, la Cina deve aprirsi al mondo esterno, promuovere scambi economici, scientifici, tecnologici e culturali e la cooperazione con altri Paesi, abbracciare e imparare da tutto ciò che è avanzato.

L’ingresso della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è necessario per lo sviluppo economico, la riforma e l’apertura della Cina, e anche l’OMC ha bisogno della Cina, ha affermato Jiang, aggiungendo che l’OMC senza la partecipazione della Cina, un Paese allora con una popolazione di oltre 1,2 miliardi, sarebbe incompleto, il che non favorirebbe lo sviluppo economico mondiale.

La Cina è diventata membro dell’OMC nel dicembre 2001.

Jiang ha sottolineato che per raggiungere la modernizzazione, la chiave sta nel trovare un percorso di sviluppo economico nazionale con una crescita relativamente rapida e risultati economici relativamente buoni, spostando la modalità di crescita economica da estensiva a intensiva e mantenendo uno sviluppo sostenuto, rapido e sano dell’economia nazionale.

Ha proposto un nuovo percorso verso l’industrializzazione, guidando l’industrializzazione con l’informatizzazione e promuovendo l’informatizzazione attraverso l’industrializzazione.

Lo scopo fondamentale dello sviluppo economico è quello di migliorare il tenore e la qualità della vita del popolo, ha affermato, aggiungendo che l’occupazione è fondamentale per il benessere del popolo.

Jiang ha sottolineato che per sviluppare la democrazia socialista, la cosa più fondamentale è sostenere l’unità della leadership del Partito, la gestione del Paese da parte del popolo e un governo basato sulla legge.

Ha sottolineato la garanzia della partecipazione del popolo basata sulla legge alle elezioni democratiche, al processo decisionale, all’amministrazione e al controllo, assicurando che il popolo goda di ampi diritti e libertà e rispettando e proteggendo i diritti umani.

Jiang ha sottolineato che la riforma strutturale politica è l’auto-miglioramento e lo sviluppo del sistema politico socialista. Ha sottolineato la necessità di basare gli sforzi sulle condizioni reali della Cina, riassumere l’esperienza pratica della Cina e imparare dai risultati politici di altri Paesi invece di copiare ciecamente i sistemi politici occidentali.

Sullo sviluppo della cultura socialista con caratteristiche cinesi, Jiang ha sottolineato l’adesione all’obiettivo di servire il popolo e il socialismo e il principio di far sbocciare cento fiori e cento scuole di pensiero, sostenendo i temi dei tempi e promuovendo la diversità.

Ha sottolineato lo stretto legame tra il miglioramento del sistema legale e il progresso etico e la combinazione dello stato di diritto con con lo stato di virtù.

Jiang ha avanzato molti pensieri importanti sul lavoro della difesa nazionale e delle forze armate popolari e ha stabilito il Pensiero di Jiang Zemin sul rafforzamento della difesa nazionale e delle forze armate. Ha sottolineato il dovere di seguire i requisiti generali della costruzione di forze armate politicamente e militarmente competenti con una condotta eccellente, una disciplina rigorosa e un forte supporto logistico, e di concentrarsi sulla questione storica di garantire che le forze armate possano combattere per vincere senza mai degradarsi nel carattere. Ha anche sottolineato l’adesione ferma all’approccio cinese di avere meno truppe ma migliori e renderle più rivoluzionarie, moderne e standardizzate.

Negli anni ’90, il Comitato Centrale del PCC e la Commissione Militare Centrale hanno formulato la strategia militare di difesa attiva per il nuovo periodo e apportato importanti modifiche al livello di guida strategica, spostando il punto focale della preparazione militare dalla gestione delle guerre locali combattute in condizioni generali a vincendo guerre locali combattute in condizioni tecnologiche, in particolare condizioni high-tech. Successivamente, è stato inoltre proposto che vincere le guerre locali nell’era dell’informazione dovrebbe essere il punto focale della preparazione militare.

La decisione di vietare alle unità militari e di polizia armata, nonché agli organi giudiziari, procuratori e di pubblica sicurezza di fare affari è stata avanzata da Jiang.

Il 1 luglio 1997 Hong Kong è tornata alla sua madrepatria. Il 20 dicembre 1999 anche Macao è stata restituita. Jiang è andato a Hong Kong e Macao per partecipare alle cerimonie di consegna. Il ritorno di Hong Kong e Macao ha arricchito “Un Paese, Due Sistemi” sia in teoria che in pratica.

Jiang ha anche spinto le due sponde dello Stretto di Taiwan a raggiungere il Consenso del 1992, che incarna il principio di “Una sola Cina”. Ha anche promosso consultazioni e negoziati attraverso lo Stretto.

In un discorso intitolato “Continuare a promuovere la riunificazione della madrepatria” nel gennaio 1995, Jiang ha sottolineato che l’adesione al principio di “Una sola Cina” è la base e la premessa per una riunificazione pacifica. Non promettendo di rinunciare all’uso della forza, non stiamo in alcun modo prendendo di mira i nostri compatrioti di Taiwan, ma piuttosto forze straniere che cospirano per interferire nella riunificazione della Cina e nei complotti per cercare “l’indipendenza di Taiwan”, ha affermato.

Jiang ha presentato una serie di riflessioni sugli affari esteri e sulla strategia internazionale. Ha detto che la pace e lo sviluppo sono rimasti i temi della nostra era, aggiungendo che la Cina perseguirà fermamente una politica estera indipendente di pace con lo scopo di salvaguardare la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune. Ha anche sostenuto azioni attive per costruire un mondo multipolare, promuovere una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali, rispettare la diversità del mondo e migliorare gli scambi e l’apprendimento reciproco tra le civiltà.

Jiang ha promosso la costituzione dell’Organizzazione della Cooperazione di Shanghai (SCO), la prima organizzazione di cooperazione regionale istituita con la partecipazione della Cina e intitolata a una città cinese.

Lo spirito di Shanghai sostenuto dalla SCO – fiducia reciproca, mutuo vantaggio, uguaglianza, consultazione, rispetto per le diverse civiltà e ricerca di uno sviluppo comune – ha esercitato un’influenza importante sulle relazioni internazionali contemporanee.

Jiang ha sottolineato che per fare un buon lavoro nel governare il Paese, il Partito deve prima fare un buon lavoro nel governare se stesso, e questo significa governarlo rigorosamente.

Ha presentato i due compiti storici del Partito sia di migliorarne la leadership e la governance, sia di rafforzare la sua capacità di resistere alla corruzione e ai rischi.

Ha sottolineato che il Partito deve essere sempre l’avanguardia della classe operaia cinese, l’avanguardia del popolo cinese e della nazione cinese, e il nucleo della leadership nella causa del socialismo con caratteristiche cinesi, rappresentando le esigenze di sviluppo delle forze produttive avanzate della Cina, l’orientamento per la cultura avanzata della Cina e gli interessi fondamentali della maggior parte possibile del popolo cinese.

Ha detto che il più grande pericolo per il Partito quando diventa il partito al governo è il suo distacco dalle masse e che opporvisi con determinazione e prevenire la corruzione è un compito politico importante per l’intero Partito.

Sottolineando l’importanza di aderire alla linea di massa del Partito, ha chiesto al Partito di fare tutto per il popolo facendo affidamento sul popolo in ogni compito.

Ha chiesto ai funzionari di tutti i livelli di tenere presente lo scopo di servire il popolo con tutto il cuore e di fare cose pratiche e buone per esso.

Ha unito e guidato la leadership collettiva centrale del PCC nell’affrontare una serie di emergenze internazionali riguardanti la sovranità e la sicurezza della Cina, superando le difficoltà e i rischi che si presentano nella sfera politica ed economica e quelli portati dalle calamità naturali, e in particolare affrontando con successo l’impatto della crisi finanziaria asiatica e ottenendo una vittoria completa negli sforzi di soccorso in caso di calamità durante le inondazioni del 1998.

Nel settembre 2004, la quarta sessione plenaria del 16° Comitato Centrale del PCC ha approvato la richiesta di Jiang di dimettersi dalla carica di presidente della Commissione Militare Centrale del Partito. Nel marzo 2005, la seconda riunione plenaria della terza sessione del 10° Congresso Nazionale del popolo ha approvato la richiesta di Jiang di dimettersi dalla carica di presidente della Commissione Militare Centrale della RPC.

Dopo essersi ritirato dai posti di comando, Jiang ha sostenuto con fermezza il lavoro del Comitato Centrale del PCC e gli ha dato il suo sostegno. Ha mostrato attenzione per la grande causa del socialismo con caratteristiche cinesi e ha sostenuto con determinazione gli sforzi per migliorare la condotta del Partito e combattere la corruzione.

Jiang è stato personalmente incaricato dell’editing e della finalizzazione del primo, secondo e terzo volume di “Opere scelte di Jiang Zemin“. Queste opere includono le opere rappresentative e creative di Jiang dalla fine degli anni ’80 all’inizio del 21° secolo.

La Teoria dei Tre Rappresentanti fondata da Jiang è un’ideologia guida che il Partito deve sostenere nel lungo periodo. È anche un prezioso tesoro intellettuale del Partito e del popolo.

Mentre la Cina intraprende un nuovo viaggio, l’intero Partito, l’intero esercito e il popolo cinese di tutti i gruppi etnici devono seguire la forte leadership del Comitato Centrale del PCC con al centro il compagno Xi Jinping e lottare incessantemente per costruire un Paese socialista moderno sotto tutti gli aspetti e promuovere il ringiovanimento nazionale su tutti i fronti.

