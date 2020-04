Consigliere regionale conferma richiesta ufficiale di aiuto del Piemonte alla Russia

Il consiglio regionale della regione Piemonte e il comitato anticrisi pandemica hanno rivolto alla Russia una richiesta formale di assistenza, a confermarlo all’agenzia TASS è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Maurizio Marrone.

"La nostra richiesta è stata ufficialmente presentata al dipartimento della Protezione Civile", ha dichiarato Marrone, aggiungendo che la mossa è stata concordata con il Governatore Alberto Cirio (Forza Italia).

“Vi stiamo chiedendo di prendere in considerazione la nostra richiesta di inviare parte degli specialisti, che in precedenza erano arrivati in Italia con la missione ‘Dalla Russia con amore’, per la disinfezione e altre misure per combattere il coronavirus. Conosciamo il loro efficace lavoro in Lombardia e nel invio di forniture mediche russe in Puglia, una regione che è stata meno colpita dalla pandemia del Piemonte", dice il messaggio.

Il Piemonte è la terza regione italiana per diffusione dell'epidemia e numero di vittime. Il numero complessivo di infetti ha superato i 14.500, di cui quasi 1.500 sono morti e 1.700 si sono ripresi.

Il personale russo svolge operazioni cruciali come la disinfezione delle case per anziani, dove i tassi di mortalità correlati al coronavirus sono i più alti. Epidemiologi e specialisti militari russi delle forze di protezione dalle radiazioni, dai prodotti chimici e biologici del Ministero della Difesa russo e le loro controparti militari italiane hanno disinfettato case per anziani nelle 43 comunità lombarde. Hanno decontaminato 47 edifici, oltre 270.000 metri quadrati di stanze e 26.000 metri quadrati di strade.