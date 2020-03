Coronavirus: l'epidemia mostra al mondo il crescente divario tra ricchi e poveri negli Stati Uniti

COVID-19 si sta diffondendo in tutto il mondo e molti paesi stanno affrontando una grande prova per i loro sistemi di governance e capacità. Anche gli Stati Uniti stanno affrontando la minaccia dell'epidemia e la situazione più preoccupante nel paese è quella dei poveri. L'epidemia mostra al mondo il crescente divario tra ricchi e poveri negli Stati Uniti.

Ad alcuni statunitensi piace confrontare il loro sistema con quelli di altri paesi. Queste persone tendono a descrivere come gli altri sistemi siano inferiori ai loro, come se il sistema nordamericano fosse lo standard nel mondo. Ma cosa mette veramente alla prova il sistema di un Paese? Se il governo ha la capacità di consentire a tutte le persone di ricevere un'assistenza equa e tempestiva.

A causa del costoso sistema sanitario negli Stati Uniti, molte persone non possono nemmeno permettersi di pagare per un test per COVID-19, per non parlare del costo del trattamento dopo la diagnosi.

Secondo un articolo del Miami Herald del 24 febbraio, un uomo ha ricevuto un avviso dalla sua compagnia assicurativa con la richiesta di $ 3.270 due settimane dopo essere stato testato per COVID-19. L'uomo era responsabile per $ 1,440 di quella fattura a causa della sua assicurazione limitata. Se gli statunitensi a basso reddito vengono purtroppo contagiati ma non sono in grado di pagare i costi per sottoporsi al test e quindi non possono ricevere un trattamento efficace, sarà un duro colpo agli sforzi degli Stati Uniti per prevenire e controllare l'epidemia.

Eppure alcuni politici statunitensi hanno chiuso un occhio su questi fatti basilari. Si concentrano invece sull'attacco al sistema cinese. Ma il trattamento in Cina per i pazienti con diagnosi di COVID-19 è gratuito. Allora come mai gli Stati Uniti, in quanto maggiore economia mondiale, non permettono a tutti i loro cittadini di accedere a servizi medici a prezzi accessibili?

Allo stesso modo, gli Stati Uniti agiscono come leader mondiali nella scienza e nella tecnologia e la società di biotecnologie statunitense Moderna ha affermato che il vaccino per il nuovo coronavirus potrebbe essere testato su volontari umani negli studi entro la fine di aprile.

Ma il segretario degli Stati Uniti Alex Azar ha rifiutato di promettere che il vaccino sarà alla portata di tutti anche se in futuro avremo un vaccino disponibile. Un simile atteggiamento è appropriato per un governo responsabile?

Il costoso sistema sanitario, la crescente politicizzazione dell'epidemia dovuta alla politica partigiana negli Stati Uniti e i lenti test del CDC per il virus hanno aumentato l'ansia della popolazione nordamericana. Secondo quanto riferito, molti statunitensi stanno accumulando cibo, terapie influenzali e antidolorifici nel mezzo della minaccia del coronavirus. Il panico, una volta diffuso, può causare non meno danni a una società di un virus. Se una superpotenza non riesce a controllare COVID-19 semplicemente perché molte persone non possono permettersi il trattamento, allora quel paese può davvero essere di nuovo ‘great again’?

Attualmente, molti media ed esperti occidentali stanno giudicando il sistema cinese attraverso la prevenzione dell'epidemia cinese. In effetti, i paesi stanno anche osservando attentamente come reagiranno gli Stati Uniti e osservando il sistema statunitense, perché ci offre la possibilità di fare un confronto.

Questo è un test del sistema statunitense e resta da vedere se il Paese può adattare le proprie politiche in tempo. Sulla base dell'esperienza della Cina, vogliamo gentilmente ricordare agli Stati Uniti che occorre prestare maggiore attenzione ai poveri. L'epidemia è una sfida affrontata da tutti gli esseri umani e il vuoto vantarsi del proprio sistema non può aiutare gli Stati Uniti a superare le difficoltà.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)