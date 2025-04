Cosa significa progresso umano oggi?

di Nora Hoppe – Al Mayadeen

Il fatto che il nostro pianeta, ai giorni nostri, sia dimora di un genocidio – visibile a tutti gli esseri umani su dispositivi personali in tutto il mondo – un abominio in corso, non ostacolato da nessun organismo internazionale, da nessuna organizzazione intergovernativa e nemmeno da quei nobili Stati che proclamano di voler costruire un mondo nuovo e più giusto... la dice lunga sulla nostra evoluzione come specie e potenzialmente sul futuro della nostra civiltà.

Ci troviamo ora di fronte a una biforcazione: un cammino chiaro e largo porta alla distruzione e alla rovina; l'altro dovrebbe condurre a un mondo nuovo e armonioso... ma è tortuosa, sassosa, vaga e avvolta nella nebbia.

Come una vittima frenetica nelle sabbie mobili, che agita invano le braccia, la frenesia di un Impero in declino non fa che accelerare la propria fine. Ha scelto la strada che porta alla rovina e al proprio suicidio... e ha molti seguaci, soprattutto nella sua appendice morbosa – l'entità sionista – e nel resto del mondo occidentale. I sintomi di questa pulsione necrotica sono visibili nelle Guerre Eterne; un sistema economico che si autodistrugge, basato su un'avidità insaziabile e su un'ignoranza ostinata; la distruzione della società, della famiglia, dei rituali e delle tradizioni; e, essenzialmente, un disprezzo totale per tutto ciò che è naturale e vivente... Questi segni nascono da uno stato di malcontento e di paura permanente, che alla fine conduce all'autodistruzione.

E ora... anche se l'Egemone di oggi, gli Stati Uniti – costruiti sul genocidio e sulla schiavitù – hanno scatenato innumerevoli guerre fin dalla loro nascita, e l'Europa ha massacrato e saccheggiato il pianeta per oltre 500 anni a causa della sua infinita rapacità... non è più solo una questione di geografia. Il nocciolo del problema della nostra civiltà umana oggi è la mentalità occidentale e il sistema del capitalismo finanziarizzato, che hanno infettato in varia misura tutto il mondo... con solo poche eccezioni.

La maggior parte della Maggioranza Mondiale rimane incapace di liberarsi dal giogo dell'Occidente colonialista a causa della corruzione, della dipendenza, delle pressioni sociali e della mancanza di sostegno da parte degli Stati per illuminare i cittadini sul proprio passato e sulla propria storia.

La mitizzazione e l'emulazione del mondo occidentale sono diventate così profondamente radicate nel midollo di molti per così tanti secoli... che un processo di decolonizzazione richiederà tanto tempo. E poco è stato fatto ufficialmente a questo scopo. I promettenti Stati BRICS+ si concentrano principalmente sul commercio, sulla crescita economica e sull'innovazione hi-tech.

Per evitare il cammino occidentale verso la devastazione e la rovina della società e per liberare l'altro cammino dalla nebbia, noi della Maggioranza Globale dobbiamo fare chiarezza in molti settori... Potremmo dover apportare cambiamenti sismici al nostro modo di pensare. Possiamo iniziare mettendo in discussione le nostre definizioni di termini fondamentali... Come ad esempio: cos'è lo “sviluppo”, cos'è la “crescita”, cos'è la ‘prosperità’, cos'è il “progresso”? Non tutta la crescita è vantaggiosa, come nel caso delle metastasi maligne. La “crescita positiva” oggi si riferisce principalmente a questioni monetarie – PIL, RNL, PPA. Che cos'è il “progresso”? Il progresso oggi si riferisce soprattutto alle innovazioni tecnologiche. E certamente è indispensabile che i popoli escano dalla povertà, come è riuscita a fare la Cina... ma qual è il tipo di “prosperità” che l'umanità vorrebbe raggiungere?

Oggi, in questo mondo postmoderno, si parla poco di sviluppo, crescita, prosperità e progresso per quanto riguarda le questioni immateriali...

Non sono solo l'istruzione, le arti e le culture del mondo ad essere cadute in stagnazione, ma ovviamente anche l'etica e i sistemi di valori di interi Stati e società... per non parlare della coscienza della maggior parte dell'Umanità.

In quale altro modo un genocidio potrebbe diventare un luogo comune? In quale altro modo le atrocità potrebbero diventare uno spettacolo quotidiano tollerabile in tutto il mondo? In quale altro modo due leader genocidiali possono incontrarsi e parlare così avidamente dei loro "piani immobiliari" per il loro campo di concentramento come se stessero avendo una normale conversazione? In quale altro modo saremmo potuti diventare tutti un pubblico globale per una carestia orchestrata? In quale altro modo così tanti stati europei e l'Autorità di controllo delle frontiere dell'UE "Frontex" potrebbero diventare i clienti di armi "testate in combattimento" ("testate" a Gaza) da Elbit Systems ("la più grande azienda di armi di Israele") che produce droni di sorveglianza e torrette telecomandate per veicoli corazzati per consentire ai soldati europei di evitare responsabilità e una cattiva coscienza quando i rifugiati presi di mira vengono uccisi da tecnici anonimi situati in uffici remoti? In quale altro modo i paesi europei possono permettere che i loro storici episodi di genocidio contro gli ebrei siano "rivisti" e mistificati dall'entità sionista per vantaggi commerciali israeliani? In quale altro modo il diritto internazionale potrebbe essere calpestato senza opporre resistenza? In quale altro modo potrebbero diventare accettabili le mendacità seriali e la costante violazione delle costituzioni e degli accordi? In quale altro modo i cittadini di quegli Stati, che vantano la loro "libertà di espressione" e i "valori occidentali", potrebbero permettere ai loro Stati di arrivare al punto in cui ora criminalizzano i manifestanti per aver difeso i diritti umani?

A parte le persone coinvolte direttamente nelle battaglie per la loro sopravvivenza (a Gaza, in Siria, in Libano e altrove), i coraggiosi soldati che combattono contro il nazismo, i giornalisti impegnati che rischiano la vita sui fronti e gli attivisti che rischiano la loro professione per protestare contro il genocidio... dov'è il resto del mondo?

Alcuni Stati condannano il genocidio in corso ma non intraprendono alcuna azione, perché... perché è... complicato.

Eppure... abbiamo un'eccezione: gli Ansarallah dello Yemen. Non c'è nulla di complicato nella loro azione risoluta: è semplicemente una questione di priorità.

Perché la maggioranza di un popolo di uno dei Paesi più poveri (forse il più povero) della Terra dovrebbe dedicare la maggior parte delle proprie energie, delle proprie scarse risorse e delle proprie convinzioni a rischiare la vita per difendere un altro popolo, che non è direttamente imparentato con loro e che si trova in un Paese lontano (si stima a 2.270 chilometri di distanza)? Cosa unisce queste persone in questo obiettivo? E quali potrebbero essere le LORO definizioni di “sviluppo”, “crescita”, "prosperità" e “progresso”?

Crocevia di varie civiltà da almeno 7.000 anni, la grande civiltà dello Yemen ha conosciuto, nel corso dei secoli, innumerevoli invasioni, feroci battaglie, dinastie usurpatrici e occupazioni coloniali da parte di coloro che hanno continuamente cercato di saccheggiare, conquistare e controllare questo territorio prezioso, altamente sviluppato, ricco di risorse e “geograficamente ottimale”.

Negli anni '90, dopo un lungo periodo di difficoltà economiche dovute in parte alla persistente oppressione saudita e in particolare al rifiuto dello Yemen di unirsi alla coalizione militare statunitense-saudita contro l'Iraq, nel nord dello Yemen è emerso un movimento di base Zaidi, noto come Muntada al-Shabab al-Mu'min (“Gioventù credente”) – che ha offerto programmi sociali alla popolazione impoverita della regione. Il movimento, che ha avuto successo, è cresciuto e si è presto trasformato negli Ansarallah (“Sostenitori di Dio”) che hanno combattuto sei guerre contro il regime di Saleh, sostenuto dai sauditi e dall'Occidente, tra il 2004 e il 2010...

Oggi, nonostante decenni di privazioni, gli Ansarallah rimangono imperterriti nei loro obiettivi di giustizia, nella loro lotta per la liberazione della Palestina e per il miglioramento del proprio Paese. Per raggiungere questi obiettivi, non hanno bisogno di “prosperità monetaria” e di uno Stato finanziarizzato. In tutte le loro operazioni mostrano solidarietà e unità tra di loro. Non si lasciano intimidire. Sono pronti a morire per le loro convinzioni e i loro principi.

Nei loro discorsi e discussioni filmati, il comportamento degli Ansarallah è visibilmente segnato da fiducia, serenità, grazia, equilibrio, modestia... Durante la Terza Conferenza Internazionale "La Palestina, causa centrale della Nazione", hanno dato prova di gentilezza, generosità e ospitalità nell'accogliere gli ospiti stranieri, anche verso quelli provenienti da "Stati ostili".

Da soli, hanno sconvolto le dinamiche del potere marittimo globale. Affidandosi all'esperienza dei propri specialisti, producono armi da soli... Il principale acquirente di armi del Pentagono degli Stati Uniti, Bill LaPlante, ha espresso allarme per la sofisticatezza di queste armi: "Quello che ho visto di ciò che Ansar Allah ha fatto negli ultimi sei mesi è scioccante."

Nel suo articolo Fattori dietro la valorosa resistenza dello Yemen, il giornalista e analista politico Ayman Ahmed descrive come gli Ansarallah "siano riusciti a modificare le tattiche militari convenzionali in modi molto non convenzionali" adottando un approccio orientato alla guerriglia: muovendosi a piedi su terreni ostili in piccoli gruppi mobili, con i loro capigruppo che spesso improvvisavano tattiche sul posto e usando poco o nessun dispositivo elettronico... "Il loro uso di droni in operazioni quasi di guerriglia evidenzia come gli yemeniti siano riusciti a bloccare le difese aeree saudite da miliardi di dollari..." [...] "Il regime saudita non è stato in grado di ottenere alcuna vittoria militare importante, nonostante possieda grandi scorte di armi fornite dai principali mercanti di armi del mondo".

Ma la loro risorsa più forte di tutte è la loro motivazione e determinazione nel perseguire "una vita dignitosa e uno standard di vita per i cittadini yemeniti, la protezione dell'indipendenza della nazione e la ricerca della pace nel mondo e di un'appropriata cooperazione paritaria con gli altri paesi del mondo" – come scritto nella loro "Visione nazionale per il moderno Stato yemenita". Con questo, hanno conquistato il sostegno delle masse in tutti i segmenti della società.

Come ha scritto qui Rune Agerhus, analista politico e membro della Commissione Internazionale per la Solidarietà con lo Yemen: "Ciò che Ansarallah è riuscita a stabilire, di fronte alla guerra, alla fame e a un blocco paralizzante, è un sistema che potrebbe essere meglio descritto come simile all'autogestione operaia jugoslava" [...] "I terreni agricoli e la produzione sono controllati dalle cooperative, che sono interamente di proprietà e amministrate dai contadini dello Yemen." La difesa dello Yemen nel suo complesso si combatte su due fronti: "il fronte di battaglia e il fronte dello sviluppo".

Il sistema adottato dall'Ansarallah è l'antitesi del capitalismo contemporaneo. (Da non dimenticare: lo Yemen ha già avuto esperienza con il socialismo quando il suo territorio meridionale – uno stato separato nel 1967-1990 – alla fine formò un governo marxista-leninista dopo decenni di rapace dominio coloniale britannico sulla regione).

Nel nostro mondo globalizzato, postmoderno, ossessionato dalla tecnologia, dominato dalle norme occidentali, dai tecnocrati e dal Mercato e guidato da un'ignoranza della storia e da una limitazione del ragionamento indipendente, gli Ansarallah sembrano a molti arretrati e selvaggi nel peggiore dei casi, strambi ed esotici nel migliore dei casi...

Persone diverse possono avere opinioni diverse sull'Ansarallah e le giudicheranno di conseguenza... ma le AZIONI intraprese da queste persone in difesa di un altro popolo che sta subendo un genocidio, soprattutto in considerazione delle loro circostanze, parlano da sole... più forte di qualsiasi bella parola.

Il 10 aprile 2025, sotto gli incessanti bombardamenti del barbaro Egemone, il leader di Ansarallah Sayyed Abdul-Malik al-Houthi ha rivolto un altro appello urgente al mondo... di venire in aiuto del popolo palestinese e di prendere coscienza della nostra responsabilità etica come parte di un'umanità collettiva. Chi sta ascoltando? Dov'è la "comunità mondiale"?

Dopo tanti millenni di civiltà umana, qual è il "progresso" che stiamo facendo come specie nella nostra epoca moderna?

