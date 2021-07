Cosa succede a Cuba? Le provocazioni e la risposta popolare

Cosa succede a Cuba? A voler dar credito a certi media occidentali che rilanciano i resoconti faziosi confezionati a Miami, sembra che sull’isola sia in corso una rivolta sociale. Il classico pensiero illusorio che sempre traspare nei servizi sui media mainstream dedicati a Cuba. In realtà si tratta di proteste animate da certi settori estremisti legati a doppio filo agli Stati Uniti decisi a sfruttare gli effetti nefasti sulla popolazione del combinato disposto del bloqueo e degli effetti sull’economia derivanti dal Covid.

Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciato che mercenari finanziati dagli Stati Uniti hanno alimentato disordini prima delle proteste di questo fine settimana, con una strategia mediatica mascherata da campagna sui social media che chiede aiuti umanitari.

"Ieri, a Cuba, non c'è stata una rivolta sociale. Ieri a Cuba ci sono stati disordini, disturbi causati da un'operazione di comunicazione che è stata preparata da tempo e alla quale sono destinate risorse multimilionarie", ha spiegato il diplomatico cubano in conferenza stampa.

Riassunto della giornata, provincia per provincia

Il quotidiano cubano Granma ha prodotto un resoconto completo, provincia per provincia, della situazione a Cuba.

Guantanamo: Dalla prima trincea antimperialista a Cuba, quadri del Partito, dell'Unione dei Giovani Comunisti, delle organizzazioni delle masse e dei sindacati, rappresentanti del popolo di Guantanamo, hanno preso vari punti della città di Guaso per confermare che le strade sono dei rivoluzionari.

Nonostante la difficile situazione epidemiologica che vive la provincia, nell’Alto Oriente cubano è prevalsa la volontà di sconfiggere il nemico comune, in questo momento il Covid-19, ma anche la decisione infrangibile di non permettere mai a nessuno di vanificare gli sforzi che il paese fa per preservare la vita.

“Continuiamo a essere una trincea come tutta Cuba", ha affermato la cittadina Niurka Garzón Cuevas, che insieme a una rappresentanza dei lavoratori, militanti del PCC e della società civile hanno organizzato un atto di riaffermazione patriottica nel parco José Martí de Guantanamo.

L'appello all'unità, il rifiuto del vandalismo e del blocco, così come un messaggio di speranza, sono prevalsi sui messaggi di odio e violenza dei gruppi controrivoluzionari.

Santiago de Cuba: una forte prova di sostegno si è avuta a a Palma Soriano, quando, dopo aver appreso di quanto accaduto in quella città, il Comandante della Rivoluzione Ramiro Valdés ha interrotto a Songo-La Maya la sua visita legata alla lotta al Covid, e non appena ha indossato la sua uniforme verde oliva è stato acclamato dal popolo.

«Come per magia - ha testimoniato Gilberto Romero Sauder, coordinatore dei programmi di governo della provincia - dalla maleducazione di un piccolo gruppo si passava all'ovazione della stragrande maggioranza delle persone (indubbiamente molte confuse) che spontaneamente inneggiava a Fidel, Raúl, Díaz-Canel, e naturalmente al comandante Ramiro Valdés».

Granma: «Siamo scesi in piazza per difendere la verità e la ragione di un Paese che nonostante sia sotto embargo mette al primo posto la vita della sua gente contro la pandemia e oggi ha il suo primo vaccino; lo stesso Paese che si prende cura degli anziani così come dei bambini e che non abbandona nessuno», dal canto suo, ha affermato il celebre artista José Alberto “El Ruiseñor”.

Come loro, anche altre persone di Granma si sono mobilitate per proteggere i loro posti di lavoro e bloccare ogni tentativo di vandalismo.

Yaima Pérez Pérez, una lavoratrice del negozio Comercial Bayamo, ha affermato che più che un dovere è un impegno di ogni rivoluzionario non lasciare che vengano attaccate le conquiste della Rivoluzione.

«Non mi sto solo preoccupando del mio lavoro, mi sto prendendo cura del futuro dei miei figli, della loro tranquillità e della loro felicità perché voglio che continuino a vivere e crescere in una nazione sovrana», ha sottolineato la lavoratrice.

Alla Rotonda di Avenida 26 de Julio, a Bayamo, sono arrivate anche centinaia di persone di Bayamo, che hanno ribadito con canti, slogan e bandiere la premessa che l'indipendenza di Cuba non si vende né si negozia.

Holguín: I rivoluzionari situati di fronte alla sede del Comitato Provinciale del Partito Comunista di Cuba, sono stati violentemente attaccati con pietre da molti di coloro che un minuto prima sostenevano che fosse una manifestazione pacifica.

Tuttavia, le pietre non hanno intimidito i compagni a guardia dell'edificio e al momento opportuno, insieme alle forze dell'ordine, hanno intrapreso azioni di autodifesa davanti alle quali gli aggressori si sono ritirati.

I convenuti hanno inoltre espresso sostegno al Partito Comunista e al Presidente della Repubblica, Miguel Díaz-Canel, chiedendo al contempo la fine del blocco economico, finanziario e commerciale degli Stati Uniti contro Cuba.

Las Tunas: il silenzio nelle strade di Las Tunas è stato rotto da giovani manifestanti che hanno gridato: «Con Díaz-Canel pa'lo que se!». Si trattava dei rivoluzionari che hanno risposto alla chiamata del Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e Presidente della Repubblica di Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, che aveva invitato i rivoluzionari a difendere la patria.

Nella maggior parte dei comuni di Las Tunas, la gente, specialmente i giovani, ha marciato per i viali principali con bandiere e manifesti che dimostravano il loro appoggio alla Rivoluzione. Dai balconi e dai tetti si sono sentiti gli applausi e le voci infuocate di chi non si lascia manipolare dalle campagne di odio e discredito contro Cuba.

Camagüey: Il tentativo di sovvertire l'ordine istituzionale in questa leggendaria città da parte di gruppi di apolidi, controrivoluzionari e criminali di ogni tipo - scrive il Granma - ha ricevuto l'energica risposta del popolo, di concerto con le forze del Ministero degli Interni.

Anche qui i controrivoluzionari hanno lanciato pietre e altri oggetti contundenti all’indirizzo dei lavoratori e delle forze dell'ordine che ne hanno impedito l’avanzata.

Ciego de Ávila: È bastato un discorso radiofonico delle massime autorità della provincia perché, spontaneamente, la gente si sia radunata intorno al Parco Martí. «Difendere la Rivoluzione è difendere il futuro. Dobbiamo essere calmi, preparati e vigili, perché li stanno manipolando», ha affermato Julio Gómez Casanova, primo segretario del Partito nel comune di Ciego de Ávila.

Sancti Spíritus: Di fronte a provocazioni specifiche nel capoluogo e a Trinidad e persone e le organizzazioni sociali in prima linea non hanno tardato a manifestare il loro sostegno al progetto sociale cubano e in particolare al governo del presidente Díaz-Canel.

Cienfuegos: manifestazioni e marce hanno avuto luogo in tre popolosi punti nevralgici della città: via San Carlos, il quartiere operaio di Reina e il parco Martí.

In questo luogo, cuore del Centro Storico di Cienfuegos, il membro del Comitato Centrale e primo segretario del Partito nella provincia, Maridé Fernández López, ha invitato il popolo perlasureño e i rivoluzionari a mostrare che le strade sono dei rivoluzionari e non dei filo-statunitensi reazionari.

Pinar del Río: Solo nel capoluogo di provincia, spinto dalla controrivoluzione che segue gli ordini degli Stati Uniti, un piccolo gruppo di persone ha cercato di concentrarsi su Alameda Avenue intorno alle 16:00, con appelli al caos e alla disobbedienza.

Di fronte a un evento insolito in questa città, incitato dall'estero attraverso i social network, la gente di Vueltabajo si è immediatamente radunata sul posto, per tagliare fuori i provocatori e riaffermare che le strade appartengono ai rivoluzionari.

Tra bandiere e slogan, persone di Pinar del Río di tutti i settori hanno espresso il loro sostegno alla Rivoluzione. In una provincia che fino al 1959 era considerata la Cenerentola di Cuba, a causa dei suoi allarmanti tassi di povertà.