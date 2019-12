Cuba e Siria: Una lunga storia di sostegno reciproco di fronte all'imperialismo degli USA

Il sessantunesimo anniversario della vittoria della rivoluzione cubana arriva il primo gennaio, in un momento in cui i due paesi stanno adottando un approccio deciso basato sul rispetto della sovranità degli Stati, la non interferenza nei loro affari interni e il confronto con il terrorismo internazionale, si legge sull'agenzia di stato siriana SANA La profondità delle relazioni tra i due paesi si è incarnata nella posizione di Cuba sulla guerra terroristica contro la Siria e il suo sostegno in vari forum internazionali e la continuazione della sua ambasciata a Damasco durante il suo periodo di crisi, mentre la Siria ha continuato il suo sostegno incrollabile alla lotta del popolo cubano contro l'imperialismo e il blocco economico decennale.Durante la guerra terroristica in Siria, Cuba non ha smesso di fornire spedizioni di farmaci in conformità con gli accordi firmati tra i due paesi, tra cui circa 15 classi dimedicinali, tra cui vaccinazioni di cinque anni, per immunizzare i bambini.Cuba continua a offrire borse di studio gratuite agli studenti siriani per studiare medicina nelle università cubane per i primi livelli universitari e post-laurea e durante questo anno Cuba ha assegnato 10 borse di studio per studi post-laurea in medicina umana.I due paesi stanno continuando i loro sforzi per rafforzare le relazioni bilaterali in vari campi e per elevarli al livello delle relazioni politiche, poiché l'anno 2019 ha visto un ampio scambio di delegazioni ufficiali, che hanno contribuito alla firma di un accordo di scambio culturale con l'obiettivo di cooperare nel campo della cultura e delle arti, preservando, ripristinando e preservando beni culturali, organizzando giornate culturali per entrambi i paesi e mostre di arti plastiche .In campo economico, Cuba ha partecipato alle attività della 61a sessione della Fiera internazionale di Damasco, mentre la Siria ha partecipato ai lavori della trentasettesima fiera internazionale dell'Avana, che ha rispecchiato il desiderio dei due paesi di continuare la loro cooperazione alla luce delle attuali circostanze durante le quali gli Stati Uniti e le altre parti sono sotto assedio ingiusto a causa delle posizioni di Siria e Cuba contro la politica di egemonia.Cuba affronta un blocco soffocante imposto dagli Stati Uniti d'America da quasi sei decenni che provoca perdite quotidiane del popolo cubano.Vale la pena notare che Cuba continua a resistere all'embargo, poiché è riuscita a raggiungere molti risultati, soprattutto nel campo dell'istruzione, dove ci sono più di 50 università e più di 75 mila studenti universitari e circa 20 mila medici cubani forniscono servizi sanitari gratuiti in 83 paesi.