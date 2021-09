Docenti delle Università: Insorgiamo con i lavoratori Gkn

I lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio che per sabato 18 Settembre a Firenze, ore 15, hanno convocato una grande manifestazione per quella che non è solo la loro vertenza hanno cercato di coinvolgere anche il mondo accademico, dopo la visita del Professor Barbero, affinché non sia solo uno strumento del capitale nelle sue torbide strategie che permettono alle aziende di delocalizzare e chiudere a piacimento e buttare in mezzo alla strada miglia di lavoratori. L'appello degli operai ha avuto successo.

Anche in università, #insorgiamo con i lavoratori Gkn

Lo scorso 9 luglio il fondo speculativo Melrose ha annunciato la chiusura dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio (FI) e la distruzione di 500 posti di lavoro. Da allora i lavoratori e le lavoratrici stanno presidiando la fabbrica attraverso un’assemblea permanente che ha ricevuto una diffusa solidarietà attiva. Fino ad oggi la loro presenza fisica ha impedito che la proprietà portasse via i macchinari, che in parte sono stati progettati con il supporto dell’università italiana: la delocalizzazione di Gkn sarebbe anche una delocalizzazione di conoscenza sviluppata in loco e la deindustrializzazione che ne conseguirebbe comporterebbe anche un grave impoverimento dell’intero sistema della ricerca del nostro territorio.

Per questo riteniamo che il mondo accademico debba fare propria la lotta per salvare Gkn. Nel comunicato del 14 Agosto il Collettivo di Fabbrica Gkn ha rivolto un appello alle intelligenze presenti nelle università e in tutto il mondo della ricerca per fornire un supporto concreto all’elaborazione di progetti per il futuro della fabbrica. Come lavoratori e lavoratrici dell’università pubblica sentiamo la responsabilità di rispondere positivamente a questo appello e di rilanciarlo con forza e determinazione.

Schierarsi contro la chiusura dello stabilimento e contro l’economia di rapina di Melrose rappresenta il punto di partenza per la difesa del tessuto industriale di questo territorio e di tutto il paese, per una riflessione sul rapporto tra società e università, per il riorientamento della ricerca pubblica verso le esigenze della collettività. La subordinazione della ricerca pubblica agli interessi privati è ancora più inaccettabile in un momento in cui gli sforzi intellettuali dovrebbero essere rivolti alla crisi economica, sanitaria ed ecologica. Al contempo, non possiamo dimenticarlo, questa subalternità si è riversata nei decenni sulla formazione e sulla ricerca pubbliche, attraverso tagli continui, precarietà endemica, emorragia verso l’estero di ricercatrici e ricercatori che, formati del tutto o in gran parte in Italia, si trovano costretti ad emigrare.

Tutti questi motivi ci spingono a riconoscerci nelle questioni che la lotta Gkn pone per tutto il mondo del lavoro e a far nostra la parola d’ordine #Insorgiamo come impegno per allargare la battaglia per il diritto al lavoro in tutti gli spazi e i settori della società.

Vogliamo anche denunciare con forza il tentativo di scaricare la crisi del settore automotive sulle spalle degli operai, come se chiusura e delocalizzazione fossero prezzi inevitabili da pagare alla transizione ecologica. Al contrario, una transizione ecologica reale potrà realizzarsi solo con il coinvolgimento degli operai stessi, e solo difendendo e ripensando quel tessuto industriale che oggi

si vorrebbe ulteriormente smantellare, determinando una spirale di impoverimento economico, sociale e culturale dei nostri territori.

La delocalizzazione degli impianti produttivi, del resto, si intreccia con la dispersione delle intelligenze e del know-how: Melrose vuole portare via da Campi non solo macchinari, ma anche brevetti, e disperdere le conoscenze di chi nella fabbrica lavora - e la conosce meglio di Melrose, ed è quindi in grado di farla funzionare, di produrre di più e meglio. Le alternative sono possibili ma affinché diventino realizzabili c’è bisogno di progettarle insieme.

Siamo chiamati a svolgere il nostro ruolo in questa vicenda. E lo possiamo fare su più piani: innanzitutto partecipando alla manifestazione nazionale indetta dai lavoratori Gkn sabato 18 settembre alle ore 15.00 a Firenze (concentramento in Fortezza da Basso). In secondo luogo, insorgendo ognuno con le proprie problematiche e le proprie istanze, rivendicando quindi condizioni di studio e di lavoro diverse all’interno dello stesso mondo universitario. Infine, rispondendo all’appello a progettare un futuro diverso per Gkn.

