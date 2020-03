FATE PRESTO!

di Gilberto Trombetta



16 giorni i ristoranti, 18 per coloro che si occupano di riparazioni e manutenzione, 19 per i negozi di vendita al dettaglio, 20 per le imprese edili, fino ad arrivare ai 47 giorni delle agenzie immobiliari.

È quanto durerà in media il fondo cassa, cioè la riserva di liquidità che gli serve per sopravvivere, di diverse tipologie di attività commerciali nel quadro attuale di quarantena in base a quanto stimato da JP Morgan¹.

Una media di circa 3 settimane.

Dopodiché quelle attività saranno perse per sempre. In mancanza di un intervento dello Stato come non lo abbiamo mai visto in vita nostra.

Roba che il Piano Marshall in confronto sembrerebbe una lauta mancia.

Parliamo di milioni di persone che si troveranno senza più niente.

E il nostro Governo che fa?







Chiede di rivolgersi al MES².

Che anche fosse accessibile senza condizionalità – ma non lo è – ha delle risorse ridicole per poter aiutare anche solo per una settimana tutti gli Stati membri.

Intanto l'Unione Europea mette in pausa il Patto di stabilità e crescita³.

È curioso venga sospeso un programma di intervento economico mirato a garantire stabilità e crescita, a detta dei tecnocrati europei. Proprio alle soglie di una grande crisi.

A meno che - come al loro solito - i liberal-unionisti non si siano divertiti con la neolingua chiamando in un modo un provvedimento che - dati alla mano - ha avuto gli effetti diametralmente opposti a quelli dichiarati.

Prendiamo atto comunque che adesso che il problema pandemico riguarda anche la Germania, incidentalmente la UE abbia deciso di sospendere il Patto di instabilità e decrescita.

Quello, per capirci, che non era stato sospeso davanti alla diminuzione di aspettativa di vita dei fratelli greci.

Quello che non avevano sospeso davanti all’aumento del 34% della mortalità infantile dei bambini greci (quelli di cui Fubini non aveva voluto parlare).

Quello che non avevano sospeso davanti all’aumento dei suicidi del 56% della popolazione greca.

Quello che non avevano interrotto davanti ai 45.000 morti in più inglesi per colpa dei tagli alla sanità.

Quello che non avevano interrotto davanti al triplicarsi della povertà in Italia.

Quello che non avevano interrotto quando l’ISTAT smise di contare i suicidi dovuti alla crisi.

Quello che non avevano interrotto davanti alla disoccupazione e alla disperazione che hanno imposto a milioni di cittadini dei Paesi europei.

Adesso che il problema riguarda la Germania, però, lo hanno sospeso.

Certo, stanno provando a farla passare come una misura eccezionale dovuta all’altrettanto eccezionale momento.

Perché altrimenti dovrebbero ammettere che tutta la povertà, tutta la disperazione, tutte le morti che ci hanno imposto erano dovuti solo alla loro ingordigia, alla loro fame oscena di soldi.

Per seguire dei numeretti che, a detta del suo inventore, sono basati sul nulla?. Sicuramente non sulla scienza economica.

Insomma dovrebbero, ammettendo tutto questo, anche rispondere di tutti i morti e di tutta la disperazione che ci hanno inflitto.

Ah, visto che adesso il problema riguarda i tedeschi, sappiate che la Germania ha deciso di impedire agli stranieri di rilevare ditte, aziende e fabbriche tedesche?. Perché? Ma per una questione di interesse nazionale.

Arriverà il giorno in cui dovremo fare i conti con i Quisling nostrani.

E quel giorno è sempre più vicino.

[¹ https://twitter.com/Austen/status/1241216823510491138

² https://www.econopoly.ilsole24ore.com/…/mes-italia-insolve…/

³ http://www.ansa.it/…/coronavirus-ue-mes-conte_98f6544e-b284…

? https://st.ilsole24ore.com/…/parla-inventore-formula-3perce…

? http://www.imolaoggi.it/…/confermata-la-bufala-del-3-sul-d…/

? https://it.reuters.com/article/idITKBN2172CT]