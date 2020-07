Gli USA sanzionano anche il figlio maggiore del presidente siriano Bashar al-Assad

Hafez al-Asad, 18 anni, che prende il nome da suo nonno, è già stato bandito da viaggi negli Stati Uniti o dal mantenimento della proprietà sul suolo americano, ha annunciato il segretario di Stato americano Mike Pompeo attraverso una dichiarazione.Gli Stati Uniti hanno già imposto sanzioni a Bashar al-Asad e sua moglie Asma. Il presidente siriano ha altri due figli, Karim (15 anni), Zein (16 anni).Un alto funzionario americano ha affermato che le sanzioni contro il suo unico figlio adulto avevano lo scopo di impedire a Hafez di diventare un canale per la sua famiglia all'estero."È anche perché abbiamo visto un aumento della sua importanza all'interno della famiglia ", ha spiegato il funzionario ai giornalisti a condizione di anonimato.La misura rientra in una nuova serie di sanzioni imposte da Washington contro le autorità del paese arabo, dopo una prima ondata di sanzioni annunciata a metà giugno, quando è entrato in vigore il cosiddetto "Caesar Act" , con l'obiettivo di privare risorse al governo siriano e i suoi sostenitori.In questo secondo round, Washington ha preso di mira 14 nuove entità e persone, incluso l'uomo d'affari siriano Wasim Anwar al-Qatan, che è coinvolto nella costruzione di progetti a Damasco.Tuttavia, Washington non ha ancora preso di mira gli interessi commerciali dell'alleato chiave della Siria, la Russia. I timori di azione contro gli investitori stranieri ai sensi del Caesar Act hanno provocato il caos sull'economia devastata dalla guerra in Siria offuscando le speranze di ricostruzione.Damasco ha denunciato che l'obiettivo delle nuove sanzioni di Washington è quello di riaprire le porte al ritorno del terrorismo com'era nel 2011, anno in cui è iniziata la guerra nel paese levantino, quando gruppi terroristici, sostenuti dai paesi occidentali e dalla regione, hanno iniziato a prendere d'assalto le città siriane