Global Times - Chi applica la coercizione sul mondo, la Cina o gli Stati Uniti?

Martedì il Segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha criticato la banca britannica HSBC per il suo annunciato sostegno alla legislazione cinese sulla sicurezza nazionale per Hong Kong, affermando che si tratta di uno "spettacolo di fedeltà" che ha guadagnato alla banca un "piccolo rispetto" a Pechino. Ha anche affermato che gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare la Gran Bretagna con alternative e con i suoi alleati e partner contro "le tattiche di bullismo coercitivo del Partito Comunista Cinese".

Lo stesso segretario di Stato USA sembra essersi assuefatto allo scontro con la Cina e non riesce a trascorrere una giornata senza attaccare la Cina.

Ma ciò che è disgustoso è che Pompeo identifica sempre con la Cina ciò per cui gli Stati Uniti sono più adatti. Quale paese adotta abitualmente tattiche di bullismo coercitivo? Quanti paesi sono soggetti a sanzioni imposte dagli Stati Uniti e quanti paesi sono minacciati di sanzioni dagli Stati Uniti?

Gli alleati europei degli Stati Uniti hanno il diritto di dire quale paese, Cina o Stati Uniti, li sta obbligando per quanto riguarda il coinvolgimento di Huawei nello sviluppo del 5G nei loro paesi.

Pechino non ha detto che avrebbe reagito se non avessero usato le apparecchiature Huawei, mentre è Washington che ha minacciato pubblicamente di interrompere la condivisione dell'intelligence con loro. Le minacce dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Germania hanno irritato l'opinione pubblica tedesca più volte. Pompeo ha dimenticato tutto questo?

Washington deve essere chiara sul fatto che la soppressione strategica generale della Cina è guidata da egoismo geopolitico. Tali interessi egoistici non sono affatto uguali a quelli del resto del mondo occidentale. Molte richieste degli Stati Uniti vanno contro gli interessi degli alleati degli Stati Uniti e gli Stati Uniti usano la coercizione, piuttosto che l'appello morale o la coesione di interessi, per costringere questi paesi a cooperare con loro.

Il sistema politico cinese è diverso da quello del mondo occidentale ed esistono divergenze sui valori tra i due. Ma queste divergenze non dovrebbero necessariamente essere trasformate nel senso di minaccia dei paesi occidentali alla Cina. La Cina adotta politiche estere relativamente miti e ha mostrato moderazione nei confronti dei conflitti. È sempre disposta a rafforzare la cooperazione per alleviare le divergenze.

Sebbene alcuni paesi occidentali nutrano dubbi sulla Cina, questi non rappresentano un grave ostacolo alla cooperazione tra la Cina e questi paesi.

Al contrario, una Cina potente aggiunge a loro alternative nelle relazioni internazionali e la cooperazione con la Cina può aiutarli a ottenere rispetto da Washington.

In tali circostanze, poiché gli Stati Uniti costringono i loro alleati a fare pressione sulla Cina, proprio come è stato ordinato all'Australia, molti di loro si sentiranno insoddisfatti o addirittura irritati. Non vogliono un rapporto di stallo con la Cina o stare dalla parte opposta della Cina. È Washington che adotta la coercizione internazionale.

Lunedì, il segretario agli Esteri del Regno Unito, Dominic Rabb, ha avuto una telefonata con il consigliere di stato cinese e il ministro degli Esteri Wang Yi. Ciò che ha detto Rabb dimostra che Londra è desiderosa di far progredire le relazioni Cina-Regno Unito e che il Regno Unito non vuole “separarsi” dalla Cina. Le relazioni Cina-Regno Unito sono complicate, ma non si trovano sicuramente in uno scontro simile a quello tra il Regno Unito e l'ex Unione Sovietica.

Non importa quanto forte Pompeo spinga, non costruirà mai un'alleanza anti-cinese. L'impatto della coercizione di Washington sarà limitato. L'umanità è stanca degli scontri di potere e gli Stati Uniti si stanno solo opponendo alla tendenza.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)