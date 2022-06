Gustavo Petro è il nuovo presidente della Colombia: "È un giorno di festa per il popolo"

Il candidato della coalizione Pacto Histórico, Gustavo Petro, trionfa nel ballottaggio delle elezioni presidenziali della Colombia su Rodolfo Hernández dopo il pre-scrutinio pubblicato dal Registro Nazionale del Servizio Civile.

Secondo i risultati preliminari, con il 99,74% dei seggi elettorali, Gustavo Petro ha ottenuto 11.270.944 voti (50,49%), mentre Rodolfo Hernández ha ricevuto 10.549.290 voti (47,26%).

Allo stesso tempo, le schede bianche hanno raggiunto 501.559 voti (2,24%) e 271.511 sono i voti nulli (1,20%).

"Oggi è un giorno di festa per il popolo. Che festeggi la prima vittoria popolare. Che tanta sofferenza sia attutita dalla gioia che oggi inonda il cuore della Patria", ha commentato il candidato progressista.

Alle ore 16 locali si sono chiusi i seggi elettorali. A partire da quel momento è iniziato il cosiddetto pre-conteggio. Allo stesso tempo è iniziato il conteggio generale, che si sta svolgendo in un'udienza pubblica presso il Consiglio Nazionale Elettorale e il cui risultato finale sarà noto nelle prossime ore.

Il pre-conteggio è informativo e non ha valore legale vincolante, mentre il conteggio generale, che si sta svolgendo in un'udienza pubblica presso il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE), produrrà il risultato ufficiale, che potrebbe essere noto nei prossimi giorni.

Il presidente uscente della Colombia, l’uribista Iván Duque, ha dichiarato di aver chiamato il leader del Patto storico per "congratularsi con lui come presidente eletto dal popolo colombiano". Ha poi aggiunto che hanno concordato di incontrarsi "nei prossimi giorni per avviare una transizione armoniosa, istituzionale e trasparente".

Anche il contendente Hernández si è congratulato con Petro e lo ha esortato a realizzare il suo programma di lotta alla corruzione. "Accetto il risultato, come deve essere, se vogliamo che le nostre istituzioni siano forti. Spero sinceramente che questa decisione sia vantaggiosa per tutti e che la Colombia si muova verso il cambiamento", ha affermato il candidato della Lega dei Governanti contro la Corruzione.

Il leader della regione e di sinistra celebrano la vittoria di Petro

Messaggi di congratulazioni sono stati inviati a Petro dal messicano Andrés Manuel Obrador, il cileno Gabriel Boric, l'honduregna Xiomara Castro, l'argentino Alberto Fernández, il cubano Miguel Díaz-Canel, l'ecuadoriano Guillermo Lasso e il venezuelano Nicolás Maduro.

Il leader messicano ha definito "storica" la vittoria dell'economista e ha affermato che "i conservatori in Colombia sono sempre stati tenaci e duri" e ha fatto riferimento all'assassinio del candidato liberale Eliécer Gaitán, la cui morte ha scatenato un'esplosione di violenza che è durata per decenni nel Paese.

López Obrador ha affermato che la vittoria di Petro "potrebbe essere la fine di questa maledizione e l'alba per questo popolo fraterno”.

Boric, che ha assunto la presidenza del suo Paese solo a marzo, ha dichiarato in un tweet di aver avuto una conversazione con Petro per congratularsi con lui. "Gioia per l'America Latina! Lavoreremo insieme per l'unità del nostro continente nelle sfide di un mondo in rapida evoluzione. Continuiamo!”.

Allo stesso modo, Xiomara Castro ha espresso le sue congratulazioni "al popolo coraggioso della Colombia per aver scelto lo storico cambiamento sociale che il presidente eletto rappresenta oggi".

Díaz-Canel ha definito l'ascesa di Petro alla presidenza come una "storica vittoria popolare” ??ed ha espresso la sua "disposizione ad avanzare nello sviluppo delle relazioni bilaterali per il benessere dei nostri popoli".

Il presidente argentino ha dichiarato: "La vittoria ottenuta da Petro e Márquez mi riempie di gioia” e ha riferito di aver avuto un colloquio telefonico con il leader del Patto Storico.

Anche i leader di sinistra della regione hanno inviato le loro congratulazioni. Su Twitter, gli ex presidenti dell'Ecuador, Rafael Correa, della Bolivia, Evo Morales e del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, attuale candidato alla presidenza, hanno espresso il loro sostegno alla vittoria dell’ex sindaco di Bogotà.

"America Latina in festa: Gustavo Petro è il nuovo presidente della Colombia. Viva la Colombia! Viva la Patria Grande! Fino alla vittoria sempre!", ha dichiarato l'ex presidente.

Il boliviano Evo Morales si è congratulato con il "popolo della Colombia" e la compagna presidenziale di Petro, Francia Márquez, che sarà “la prima vicepresidente afro-discendente nella storia del paese". "È la vittoria della pace, della verità e della dignità”.

Dal Venezuela, il vicepresidente del Partito Socialista Unito del Venezuela, Diosdado Cabello, ha twittato: “Ha parlato la Colombia, la Colombia profonda, quella che ferisce nel sentimento bolivariano, cercando la sua pace e con essa la Pace di un'intera regione. Abbracciamo la grande vittoria di un popolo che ha resistito a mille attacchi dei signori della droga, congratulazioni". Poi ha aggiunto: “Vorrei essere breve, ma le Vittorie dei Popoli mi danno una gioia grande e immensa, la Colombia ha votato un cambiamento, auguriamo il più grande successo al presidente Petro e alla vicepresidente Márquez, al popolo colombiano: un Abbraccio bolivariano. Uniti vinceremo!”.

Prospettive

Con la vittoria di Gustavo Petro, la Colombia avrà per la prima volta nella sua storia un governo progressista, che rompe l'egemonia dei settori conservatori.

Il giornalista e analista politico, Romain Migus, ha affermato che Petro ha un ambizioso piano di governo per attuare un cambiamento sistematico delle cause che hanno reso la Colombia "un Paese altamente ineguale con scarso accesso ai servizi pubblici". Ha anche ricordato che il Patto Storico non ha la maggioranza nella legislatura, quindi gli sarà difficile lanciare il suo progetto di "cambiamento radicale" nel Paese.

Infine, bisogna evidenziare che con la vittoria di Petro, gli Stati Uniti perdono il loro principale alleato in un paese alquanto complicato che in questi anni di destabilizzazione e ingerenze ha costituito l’epicentro delle manovre imperialiste contro la Rivoluzione Bolivariana in Venezuela.