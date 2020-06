I paesi occidentali lanciano una nuova alleanza anti-cinese

The time has come for democratic countries to unite in a common defence of our shared values. Delighted to be co-chairing the Inter-Parliamentary Alliance on China @ipacglobal #IPAC https://t.co/Rz2hQvTurl — Iain Duncan Smith MP (@MPIainDS) June 5, 2020

Una coalizione di legislatori di otto paesi ha avviato una nuova alleanza interparlamentare volta a sfidare ciò che sostengono sia la minaccia rappresentata dalla crescente influenza cinese.L'Alleanza interparlamentare sulla Cina - composta da rappresentanti di Regno Unito, Giappone, Canada, Norvegia, Svezia, Germania, Australia, Unione Europea e Stati Uniti - ha sostenuto che è necessaria una cooperazione internazionale tra di loro per combattere ciò che definiscono la minaccia ai valori democratici presentati da Pechino.In una dichiarazione , il gruppo ha affermato di voler "costruire risposte appropriate e coordinate e aiutare a creare una risposta proattiva e strategica su questioni relative alla Repubblica popolare cinese".I copresidenti del gruppo sono composti, tra gli altri, dal senatore repubblicano americano Marco Rubio e dal senatore democratico Robert Menendez, ex ministro della difesa giapponese Gen Nakatani, membro del comitato per gli affari esteri del Parlamento europeo Miriam Lexmann e noto parlamentare conservatore britannico Iain Duncan Fabbro.“È giunto il momento per i paesi democratici di unirsi in una difesa comune dei nostri valori condivisi. Felicissimo di essere copresidente dell'Alleanza interparlamentare sulla Cina ", ha twittato Duncan Smith.In un video pubblicato dal gruppo, si precisa che “la Cina, sotto il dominio del Partito comunista cinese, rappresenta una sfida globale che definirà il prossimo secolo. È una sfida che ci tocca tutti. Questa sfida sopravviverà ai governi e alle amministrazioni e trascenderà la politica di partito. Ciò che una volta credevamo dell'ascesa della Cina, non corrisponde più alla realtà. Pensavamo che la Cina si sarebbe aperta nel tempo. Questo non è successo. "Un alto diplomatico cinese ha criticato questa misura, affermando che rappresenta "un'interpretazione errata della politica estera cinese e una lettura errata dell'attuale situazione mondiale. La Cina è una forza per un cambiamento positivo. "La formazione dell'alleanza giunge in un momento critico nelle relazioni internazionali tra la Cina e un certo numero di paesi occidentali.