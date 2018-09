/ Il falso "mito" del non intervento del Regno Unito in Siria

Il Regno Unito sta intervenendo in Siria dall'inizio del conflitto e anche prima, nonostante il report parlamentare pubblicato lo scorso 10 settembre sostiene il contrario e propone di aprire un'inchiesta. Questo è quanto espresso dal giornalista, scrittore e blogger britannico Neil Clark in un articolo su RT . Siamo di fronte ad una falsa rappresentazione su larga scala? si chiede Clark.Clark ricorda che i servizi di intelligence degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, la CIA e il MI-6, rispettivamente contemplavano di organizzare "un'invasione dei ribelli in Siria" e durante la guerra fredda, dopo la crisi del Canale di Suez del 1956 per prevenire la diffusione del comunismo in tutto il Medio Oriente. Questo piano prevedeva di organizzare "disordini interni in Siria" e provocare atti di sabotaggio "attraverso i contatti con gli individui" esattamente ciò che è successo negli ultimi anni, ricorda Clark.Secondo il giornalista, il rapporto ha un proprio "mondo attraverso lo specchio" delle false dichiarazioni, perché il termine "non intervento" in realtà non ha nulla a che fare con la sua politica di mantenere il conflitto in corso di finanziamento, fornendo SUV, camion e sistemi satellitari e addestramento dei gruppi ribelli.E illustra la sua affermazione con esempi, come gli 8,5 milioni di sterline ufficialmente dati dal governo del Regno Unito ai gruppi di opposizione siriani nel 2012, per non parlare del prezzo del materiale consegnato.Per tutto il 2013, il Regno Unito ha fatto tutto il possibile per intensificare il conflitto, facendo pressioni sui suoi alleati europei per fornire armi ai ribelli, promuovendo lo slogan "Assad deve andarsene". L'élite politica britannica, aggiunge Neil Clark, cercava di mettere fine al governo di Bashar al-Assad a tutti i costi, ignorando i contatti con le forze di opposizione con Al Qaeda e altri gruppi settari estremisti.La "rettifica" di "inazione"Inoltre, Clark spiega che l'atteggiamento ipocrita della relazione, l'orientamento militarista e neoliberista degli autori, è a causa del fallimento totale delle politiche estere "interventiste" Iraq e Libia. Quindi, l'unica via d'uscita per Londra è dipingere la Siria come "un esempio di non intervento", sperando che alcune persone possano cadere nella trappola di coloro che manipolano l'opinione pubblica, come nei romanzi di Orwell. E, in questo caso, sosterranno la "rettifica" di "inazione" nel prossimo futuro. Forse in risposta a un attacco chimico non verificato in modo indipendente a Idlib, suggerisce Clark.