La caduta dell’euro nei confronti del dollaro

L'euro è sceso al livello più basso degli ultimi due anni rispetto al dollaro USA, raggiungendo il valore di 1,03 EUR/USD. Il crollo è imputato alla continua stagnazione economica della Germania e alla crisi energetica in tutta l'UE. L'euro è sceso dello 0,4% rispetto al biglietto verde giovedì mattina, raggiungendo quota 1,032 a mezzogiorno in Europa. La valuta europea non veniva scambiata a una quota così bassa rispetto al dollaro dal novembre 2022, da quando la maggior parte dell'UE si stava preparando alla carenza di gas invernale dopo l'embargo sui combustibili fossili russi.

L'economia tedesca sta ancora risentendo degli effetti dell'embargo. Si è ridotta nel 2023 e nel 2024, mentre la banca centrale del Paese prevede una magra crescita dello 0,2% quest'anno. Un tempo potenza industriale europea, la Germania ha lottato contro l'impennata dei costi energetici da quando ha unilateralmente rinunciato petrolio e dal gas russo. I principali produttori tedeschi, come Volkswagen e Bosch, hanno annunciato tagli nel 2024.

Anche l'instabilità politica ha aggravato i problemi dell'euro, con i governi di Germania e Francia che sono crollati alla fine dello scorso anno e l'intera UE che si sta preparando ai dazi promessi dal presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. La Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi di interesse quattro volte lo scorso anno e si prevede che annuncerà ulteriori tagli nel 2025.

Secondo Bloomberg, questa combinazione di fattori ha portato gli analisti a credere che l'euro potrebbe scivolare verso la parità con il dollaro quest'anno. L'ultima volta che l'euro è stato scambiato sotto la parità con il dollaro è stato all'inizio del 2022, poco dopo l'escalation del conflitto in Ucraina.

*Tratto dalla newsletter quotidiana de l'AntiDiplomatico dedicata ai nostri abbonati

----------------------

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-02/eur-usd-euro-falls-to-weakest-versus-dollar-since-november-2022

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it