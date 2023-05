I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

- un breve resoconto di Nora Hoppe

Il 29 aprile 2023 si è verificato un fenomeno globale straordinario, passato del tutto inosservato (comprensibilmente!) dai media mainstream occidentali... Può essere considerato il primo passo di un vero e proprio scambio "people-to-people" [tra persone, tra i popoli] nel nascente Mondo Multipolare.

La Conferenza Globale sulla Multipolarità, una vera e propria "maratona", svoltasi in diretta online per oltre 20 ore, è stata organizzata dalla collaborazione di Nova Resistência, del professor Alexander Dugin, del Thinkers Forum e del Movimento internazionale dei russofili.

A questa "maratona" hanno partecipato 145 esperti e pensatori provenienti da oltre 60 Paesi. Il Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa, Sergey Lavrov, ha rivolto un caloroso discorso di benvenuto agli organizzatori e ai partecipanti, seguito da un commovente discorso del Direttore del Dipartimento Informazione e Stampa del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, Maria Zakharova.

L'evento ha offerto una piattaforma per le voci di politici, personalità pubbliche, giornalisti, scienziati, rappresentanti di circoli accademici e culturali di tutto il mondo che sostengono il multipolarismo e la costruzione di relazioni più eque e democratiche tra gli Stati. Sono stati tutti uniti dalla comune comprensione della necessità di impegnarsi attivamente nelle faccende del mondo, non solo con le parole, ma anche con le azioni, seguendo i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite nella sua interezza. L'incontro ha rappresentato un fondamentale contributo intellettuale alla difesa dell'uguaglianza sovrana di tutti gli Stati e del diritto dei popoli a determinare il proprio futuro, senza interferenze esterne, diktat e ricatti, in contrapposizione al corso conflittuale ed egemonico dell'"Occidente collettivo".





Diversi interventi saranno tradotti in italiano e presentati prossimamente dall'AntiDiplomatico.

Tra i partecipanti hanno figurato: