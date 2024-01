La crisi degli stretti: ma come mai le borse Usa volano?

Le Borse americane stanno bruciando nuovi record. Microsoft, Apple, Mc Donald's, Nvidia continuano a conoscere una lievitazione costante del valore dei loro titoli.



Tutto questo accade mentre sono parzialmente interrotte molte delle rotte commerciali marittime, da Suez a Hormuz fino a Panama; un dato che dovrebbe essere decisivo visto che il 90% dei trasporti di merci mondiali avviene via mare. Invece l'economia di carta esplode e garantisce ai super fondi finanziari e ai super ricchi, che hanno il loro patrimonio in titoli una stagione d'oro.



Come mai? La risposta sta nell'ormai totale scollamento dell'economia finanziaria dall'economia reale in gran parte del pianeta, dove, anzi, le crisi politiche e sociali sono lo strumento di nuove speculazioni; si scommette sui prezzi trascinati in alto dalle crisi e si comprano azioni di società che sono sostenute dalla liquidità originata dalle speculazioni.



Non si tratta più di una bolla ma di una nuova forma di capitalismo dove la finanza crea nuova finanza, senza soluzione di continuità in regime di monopolio globale che riesce a creare l'opinione dominante e a drenare quote sempre maggiori di risparmio.