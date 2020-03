La crudeltà delle sanzioni durante la pandemia di coronavirus Covid-19

Si muove rapidamente il coronavirus (Covid-19), attraversando i continenti, saltando oltre gli oceani, terrificando le popolazioni in ogni paese. Il numero di quelli infetti aumenta, così come il numero di quelli che sono morti. Le mani vengono lavate, i test vengono eseguiti e la "distanza sociale" è diventata una nuova frase. Non è chiaro quanto sarà devastante questa pandemia.

Nel mezzo di una pandemia, ci si aspetterebbe che tutti i paesi collaborassero in ogni modo per mitigare la diffusione del virus e il suo impatto sulla società umana. Ci si aspetterebbe che una crisi umanitaria di tale portata fornirebbe l'opportunità di sospendere o porre fine a tutte le disumane sanzioni economiche e blocchi politici contro alcuni paesi.

Il punto principale è questo: non è il momento per il blocco imperialista, guidato dagli Stati Uniti d'America, di porre fine alle sanzioni contro Cuba, l'Iran, il Venezuela e una serie di altri paesi?

Carenze sanitarie

Il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza ci ha recentemente dichiarato che "le misure coercitive illegali e unilaterali che gli Stati Uniti hanno imposto al Venezuela sono una forma di punizione collettiva". L'uso della frase "punizione collettiva" è significativo; in base alle Convenzioni di Ginevra del 1949, qualsiasi politica che infligge danni a un'intera popolazione è un crimine di guerra. La politica nordamericana, ci ha detto Arreaza, "ha comportato difficoltà per l'acquisizione tempestiva di medicinali".

Sulla carta, le sanzioni unilaterali statunitensi affermano che le forniture mediche sono esenti. Ma questa è un'illusione. Né il Venezuela né l'Iran possono facilmente acquistare forniture mediche, né possono trasportarle facilmente nei loro paesi, né possono usarle nei loro sistemi sanitari in gran parte pubblici. L'embargo contro questi paesi - in questo periodo di Covid-19 - non è solo un crimine di guerra secondo gli standard delle Convenzioni di Ginevra (1949), ma è un crimine contro l'umanità come definito dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (1947).

Nel 2017, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha messo in atto severe restrizioni sulla capacità del Venezuela di accedere ai mercati finanziari; due anni dopo, il governo degli Stati Uniti ha inserito nella lista nera la Banca Centrale del Venezuela e ha posto un embargo generale contro le istituzioni statali venezuelane. Se un'azienda commercia con il settore pubblico venezuelano, potrebbe subire sanzioni secondarie.

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) nel 2017, che ha inasprito le sanzioni contro l'Iran, la Russia e la Corea del Nord. L'anno successivo, Trump impose una serie di nuove sanzioni contro Teheran che soffocò l'economia dell'Iran. Ancora una volta, l'accesso al sistema bancario mondiale e le minacce alle società che commerciavano con l'Iran hanno reso quasi impossibile per l'Iran fare affari con il mondo.

In particolare, il governo degli Stati Uniti ha chiarito che qualsiasi attività commerciale con il settore pubblico dell'Iran e del Venezuela era vietata. L'infrastruttura sanitaria che fornisce la massa della popolazione sia in Iran che in Venezuela è gestita dallo Stato, il che significa che deve affrontare difficoltà sproporzionate nell'accedere ad attrezzature e forniture, inclusi kit di test e medicine.

Rompere l'embargo

Arreaza ci ha detto che il suo governo è attento ai pericoli del Covid-19 con un'infrastruttura sanitaria che è stata colpita dalle sanzioni. Il vicepresidente Delcy Rodríguez è a capo di una commissione presidenziale per la gestione delle risorse disponibili. "Stiamo rompendo il blocco", ha detto Arreaza, "attraverso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso la quale abbiamo ottenuto medicinali e i test per rilevare la malattia". L'OMS, nonostante la propria crisi di fondi, ha svolto un ruolo chiave sia in Venezuela che in Iran.

Tuttavia, l'OMS affronta le proprie sfide con sanzioni, in particolare per quanto riguarda i trasporti. Queste dure sanzioni hanno costretto le compagnie di trasporto a riconsiderare l'assistenza sia in Iran che in Venezuela. Alcune compagnie aeree hanno smesso di volare lì; molte compagnie di navigazione hanno deciso di non irritare Washington. Quando l'OMS ha cercato di ottenere kit di test per Covid-19 dagli Emirati Arabi Uniti in Iran, ha incontrato difficoltà - come ha affermato Christoph Hamelmann dell'OMS - "a causa delle restrizioni di volo"; gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato l'attrezzatura tramite un aereo da trasporto militare.

Allo stesso modo, ci ha detto Arreaza, il Venezuela ha "ricevuto la solidarietà da governi di paesi come la Cina e Cuba". Questo è un problema chiave. La Cina, nonostante le proprie sfide da Covid-19, ha fornito kit di test e attrezzature mediche all'Iran e al Venezuela; è stata la vigorosa reazione della Cina al virus che ora ha rallentato la sua diffusione all'interno della stessa Cina.

Alla fine di febbraio, una squadra della Società della Croce Rossa cinese è arrivata a Teheran per scambiare informazioni con la Croce rossa iraniana e con i funzionari dell'OMS; La Cina ha inoltre donato kit e materiali di prova. Le sanzioni, ci hanno detto funzionari cinesi, non dovrebbero avere conseguenze durante una crisi umanitaria come questa; non li onoreranno.

Nel frattempo, gli iraniani hanno sviluppato un'app per aiutare la loro popolazione durante l'epidemia di Covid-19; Google ha deciso di rimuoverla dal suo app store, per via delle sanzioni statunitensi.

Fine delle sanzioni

Yolimar Mejías Escorcha, un ingegnere industriale, ci dice che il regime delle sanzioni ha creato molta pressione sulla vita di tutti i giorni in Venezuela. Dice che il governo "continua a fare uno sforzo per garantire che le persone che ne hanno maggiormente bisogno ricevano assistenza sanitaria, istruzione e cibo". L'opposizione ha cercato di dire che la crisi è una conseguenza dell'inefficienza del governo piuttosto che un risultato del blocco imperialista sul Venezuela.

Il 6 marzo, ci dice, è stata lanciata una nuova campagna nel paese chiamata "Le sanzioni sono un crimine". Spera che questa campagna spieghi chiaramente alle persone perché ci sono carenze nel suo paese - le sanzioni sono la ragione principale.

Nel 2019, un gruppo di paesi si è riunito alle Nazioni Unite a New York per discutere delle sanzioni unilaterali statunitensi che hanno violato la Carta delle Nazioni Unite. L'intento era di lavorare attraverso il Movimento dei Non Allineati per creare un gruppo formale che avrebbe risposto a queste sanzioni. Arreaza ci ha detto che il Venezuela sostiene questa iniziativa ma anche la dichiarazione di principi redatta dall'Iran contro l'unilateralismo e la denuncia formale russa sulla negazione dei visti per i funzionari che visitano l'edificio delle Nazioni Unite a New York.

"Speriamo di riprendere gli incontri quest'anno una volta superate le difficoltà presentate da Covid-19", ha affermato. Vogliono incontrarsi di nuovo, ha detto Arreaza, per "avanzare azioni comuni e concrete".

Ciò che Arreaza ci ha detto sono iniziative a livello interstatale. Allo stesso tempo, ci sono iniziative in corso guidate da movimenti popolari e organizzazioni politiche. A novembre 2019, all'Avana si è tenuto un incontro di solidarietà antimperialista con rappresentanti di 86 paesi. Durante questo incontro, fu deciso che l'attenzione doveva essere focalizzata sull'uso disumano del potere nel nostro tempo; è stato inviato un appello per tenere una settimana di lotta antimperialista tra il 25 e il 31 maggio. Lo scopo della settimana è di mettere in guardia l'opinione pubblica mondiale sull'imperialismo e - in questo contesto - sul regime di sanzioni omicide guidato dagli Stati Uniti, ancora più omicide in questo periodo di Covid-19.

La domanda che una settimana di attività come questa pone è abbastanza semplice: che tipo di fibra morale tiene insieme un sistema internazionale in cui una manciata di paesi può agire in un modo che va contro tutte le più alte aspirazioni dell'umanità?

Quando gli Stati Uniti continuano i loro embarghi contro più di 50 paesi - ma soprattutto contro Cuba, l'Iran e il Venezuela - quando c'è una pandemia globale in corso, cosa dice questo sulla natura del potere e dell'autorità nel nostro mondo? Le persone sensibili dovrebbero essere offese da tale comportamento, la sua meschinità è evidente nelle morti innaturali che provoca.

Quando all'allora segretaria di stato USA Madeleine Albright fu chiesto se fosse a conoscenza del mezzo milione di bambini iracheni che morirono a causa delle sanzioni statunitensi, disse che quelle morti erano un prezzo da pagare. Non erano certamente un prezzo che gli iracheni volevano pagare, né ora gli iraniani o i venezuelani, o addirittura la maggior parte dell'umanità. A marzo marciamo contro questa arida visione del mondo; marciamo per l'umanità.

*Vijay Prashad è uno storico, editore e giornalista indiano. Capo corrispondente di Globetrotter, un progetto dell'Independent Media Institute, che ha fornito questo articolo ad Asia Times. È caporedattore di LeftWord Books e direttore di Tricontinental: Institute for Social Research. Ha scritto più di 20 libri.

Paola Estrada fa parte del Segretariato dell'Assemblea internazionale dei popoli ed è membro del capitolo brasiliano di ALBA Movements (Coordinamento continentale dei movimenti sociali verso l'Alleanza bolivariana per i popoli della nostra America).

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)