La Manovra Meloni e il capitalismo corporativo

Fratelli d'Italia conquista il Nord e forse l'Italia tutta. Chiamatela "cafona", come fa l'èlite di sinistra, ma questa conosce il popolo e il popolino.



Ora specifico perchè penso che sta gente sa fare politica, anche politica sociale, in un contesto di arretramento delle condizioni dei salariati. Premi di produttività tassati al 5%, coinvolge 3 milioni di lavoratori nell'industria, assieme al taglio di due punti del cuneo (di cui sono contrario). Rdc+social card coinvolge circa 3 milioni di persone, soprattutto al sud, ma anche nelle periferie metropolitane. Flat tax al 15% fino a 85 mila euro: coinvolge 3 milioni di lavoratori autonomi + professionisti e laureati precari con partita Iva. Credito di imposta che passa da 30 a 35% per i commercianti coinvolge circa 5 milioni di commercianti. Credito di imposta energia che passa al 45% che coinvolge l'apparato produttivo (molti a Bonomi manco lo sentono). Isee bonus bollette che passa da 12 a 15 mila euro che coinvolge circa 2 milioni di persone. Rivalutazione pensione al 7% che coinvolge circa 14 milioni di pensionati.



Welfare dei miserabili? Potranno fare pure le manifestazioni "antifasciste", ma questi, per me, hanno fatto bingo.

Tutto tiene. Bonus bollette esteso fino a Isee da 12 mila a 15 mila (monoreddito con casa, solo loro sanno di quanto si allarga la platea). Parata la fascia bassa, credito di imposta per operatori turistici esteso da 30 a 35%, energivori da 40 a 45%. Parati capitale commerciale e capitale industriale.Non sentite Bonomi, i confindustriali non vogliono pagare aumenti salariali, che vogliono scaricare allo stato, come le banche, che chiedono nuovamente moratorie. Fascia media, ieri scrivevo che i conti correnti stanno aumentando e che, qualora Giorgetti si arrendesse, anche l'edilizia ne beneficerà. Prevedo una politica fiscale fortemente espansiva in Cina che trascinerà il mercato mondiale, come nel 2010 e nel 2017. Export che tiene, se fosse realizzata. Oggi i giornali scrivono una manovra piccola piccola. Come ho scritto due giorni fa, a queste misure si aggiungeranno altre. Non sottovalutarli, sanno cosa fare e, soprattutto, conoscono il popolino, a noi sconosciuto.In estrema sintesi, infine, hanno in mente il capitalismo corporativo asiatico che deriva da Ugo Spirito degli anni trenta, ripreso nella Prima repubblica da Fanfani e altri.